29 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, а віряни вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Лонгіна Сотника. Якщо вірити християнським переказам, то Лонгін Сотник був римським воїном, сотником, який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Прізвисько "Лонгін", швидше за все, походить від латинського longus ("довгий", "високий") або ж від латинізованого грецького слова λόγχη ("спис").

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 29 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, а також Терентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з інсультом

Всесвітній день псоріазу

1390 – у Парижі відбувся перший судовий процес над відьмами.

1923 – заснована Турецька Республіка

1929 – "чорний вівторок", день біржового краху Уолл-стріт.

1945 – у Нью-Йорку продано першу кулькову ручку.

1955 – у Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор "Новоросійськ".

1960 – вперше на професійний ринг вийшов майбутній чемпіон світу, боксер Мухаммед Алі.

1998 – найстаріша людина побувала в космосі. Це був сенатор Джон Гершель Гленн, якому на момент польоту виповнилося 77 років і 103 дні.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЖОВТНЯ

1451 (інша версія – 1446) – Христофор Колумб, іспанський мореплавець, першовідкривач Америки.

1880 – Абрам Йоффе, радянський фізик.

1882 – Жан Жироду, французький новеліст, есеїст, драматург і дипломат.

1910 – Альфред Джулс Еєр, британський філософ.

1930 – Нікі де Сен Фаль, французька скульпторка.

1947 – Михайло Брозинський, український журналіст, літератор.

1961 – Олексій Горбунов, український актор.

1971 – Вайнона Райдер, американська акторка.

1972 – Родіон Лука, український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор.

1981 – Руслан Ротань, український футболіст та тренер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 29 жовтня місяць мутнуватий і блідий – можливі мороз і сніг.

Сонце бреде у хмарах, як у тумані – до негоди.

Гусак на одній лапі стоїть – одягайся тепліше.

Вітер подув з півночі – дощу не буде, небо проясниться.

Ворона завжди дзьобом до вітру сідає.

Виникнення тривалих туманів – до відлиги.

Якщо лист хоч і пожовтів, але опадає слабо – морози настануть нескоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна братися за серйозні справи, адже нічого не доведете до кінця;

Не слід сьогодні сваритися та конфліктувати, аби не гніватися до Різдва;

Не можна нині ледарювати, тож цілий день, проведений на дивані, не надто хороша ідея;

Не треба цього дня зловживати алкоголем і не переїдати.

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