29 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 жовтня, віряни вшановують пам'ять мученика Логіна Сотника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Логіна Сотника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 29 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Назар, Микола, Параска. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День автомобіліста і дорожника в Україні

Національне свято Турецької Республіки

1914 – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.

1923 – заснування Турецької Республіки.

1955 – у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор "Новоросійськ", загинуло 614 осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЖОВТНЯ

1451 (інша версія — 1446) – Христофор Колумб, іспанський мореплавець, першовідкривач Америки.

1882 – Жан Жироду, французький новеліст, есеїст, драматург і дипломат.

1910 – Альфред Джулс Еєр, британський філософ.

1930 – Нікі де Сен Фаль, французька скульпторка.

1947 – Михайло Брозинський, український журналіст, літератор.

1961 – Олексій Горбунов, український актор.

1971 – Вайнона Райдер , американська акторка.

, американська акторка. 1972 – Родіон Лука, український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор.

1981 – Руслан Ротань, український футболіст, гравець ФК "Дніпро" та національної збірної України.

Поривчастий вітер – до дощу.

Південно-західний вітер – до негоди, яке триватиме досить довго.

Якщо дощ з ранку пішов, то він триватиме недовго. А ось якщо дощ почався в обід, то може затягнутися на цілу добу.

Подекуди хмари на небі – до ясної й морозяної погоди.

Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.

Якщо нічне небо ясне і зоряне, то на ранок буде хороша погода.

Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.

Хмари проти вітру йдуть – до дощу.

Хмари опускаються – до негоди.

Іній на деревах – до потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна носити залежаний одяг. В цей день з шафи діставали теплі речі, які виносили на мороз, щоб на них потрапило цілюще сонячне світло та морозяна свіжість.

Також не можна вдома тримати сміття і бруд. Тож це слушний час винести весь непотріб та зробити прибирання.

У цей день не рекомендують позичати гроші та здійснювати серйозні фінансові операції.

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