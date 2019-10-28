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Серіал Великі Вуйки Хелловін

29 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 жовтня – вівторок

Сьогодні, 29 жовтня, віряни вшановують пам'ять мученика Логіна Сотника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Логіна Сотника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 29 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Назар, Микола, Параска. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День автомобіліста і дорожника в Україні
  • Національне свято Турецької Республіки
  • 1914 – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.
  • 1923 – заснування Турецької Республіки.
  • 1955 – у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор "Новоросійськ", загинуло 614 осіб.
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЖОВТНЯ

  • 1451 (інша версія — 1446) – Христофор Колумб, іспанський мореплавець, першовідкривач Америки.
  • 1882 – Жан Жироду, французький новеліст, есеїст, драматург і дипломат.
  • 1910 – Альфред Джулс Еєр, британський філософ.
  • 1930 – Нікі де Сен Фаль, французька скульпторка.
  • 1947 – Михайло Брозинський, український журналіст, літератор.
  • 1961 – Олексій Горбунов, український актор.
  • 1971 – Вайнона Райдер, американська акторка.
  • 1972 – Родіон Лука, український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор.
  • 1981 – Руслан Ротань, український футболіст, гравець ФК "Дніпро" та національної збірної України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Поривчастий вітер – до дощу.
  • Південно-західний вітер – до негоди, яке триватиме досить довго.
  • Якщо дощ з ранку пішов, то він триватиме недовго. А ось якщо дощ почався в обід, то може затягнутися на цілу добу.
  • Подекуди хмари на небі – до ясної й морозяної погоди.
  • Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.
  • Якщо нічне небо ясне і зоряне, то на ранок буде хороша погода.
  • Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.
  • Хмари проти вітру йдуть – до дощу.
  • Хмари опускаються – до негоди.
  • Іній на деревах – до потепління.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна носити залежаний одяг. В цей день з шафи діставали теплі речі, які виносили на мороз, щоб на них потрапило цілюще сонячне світло та морозяна свіжість.
  • Також не можна вдома тримати сміття і бруд. Тож це слушний час винести весь непотріб та зробити прибирання.
  • У цей день не рекомендують позичати гроші та здійснювати серйозні фінансові операції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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