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29 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 жовтня, віряни вшановують пам'ять мученика Логіна Сотника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мученика Логіна Сотника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 29 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Назар, Микола, Параска. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День автомобіліста і дорожника в Україні
- Національне свято Турецької Республіки
- 1914 – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.
- 1923 – заснування Турецької Республіки.
- 1955 – у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор "Новоросійськ", загинуло 614 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЖОВТНЯ
- 1451 (інша версія — 1446) – Христофор Колумб, іспанський мореплавець, першовідкривач Америки.
- 1882 – Жан Жироду, французький новеліст, есеїст, драматург і дипломат.
- 1910 – Альфред Джулс Еєр, британський філософ.
- 1930 – Нікі де Сен Фаль, французька скульпторка.
- 1947 – Михайло Брозинський, український журналіст, літератор.
- 1961 – Олексій Горбунов, український актор.
- 1971 – Вайнона Райдер, американська акторка.
- 1972 – Родіон Лука, український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор.
- 1981 – Руслан Ротань, український футболіст, гравець ФК "Дніпро" та національної збірної України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Поривчастий вітер – до дощу.
- Південно-західний вітер – до негоди, яке триватиме досить довго.
- Якщо дощ з ранку пішов, то він триватиме недовго. А ось якщо дощ почався в обід, то може затягнутися на цілу добу.
- Подекуди хмари на небі – до ясної й морозяної погоди.
- Каламутний і блідий місяць – до снігу і морозу.
- Якщо нічне небо ясне і зоряне, то на ранок буде хороша погода.
- Домашня птиця на одній лапі стоїть – до похолодання.
- Хмари проти вітру йдуть – до дощу.
- Хмари опускаються – до негоди.
- Іній на деревах – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна носити залежаний одяг. В цей день з шафи діставали теплі речі, які виносили на мороз, щоб на них потрапило цілюще сонячне світло та морозяна свіжість.
- Також не можна вдома тримати сміття і бруд. Тож це слушний час винести весь непотріб та зробити прибирання.
- У цей день не рекомендують позичати гроші та здійснювати серйозні фінансові операції.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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