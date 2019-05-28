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29 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 травня, відзначають Міжнародний день розсіяного склерозу та Міжнародний день миротворців ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають світле народне свято Аріна – увірви береги, коли річки виходять за межі, затоплюючи найближчі ділянки. Також у цей день віряни православної церкви вшановують пам'ять мучениці Ірини та її двох сестер.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим, Аркадій, Петро та Муза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день розсіяного склерозу
- Міжнародний день миротворців ООН
- 1630 — підписано Переяславську угода - договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С. Конецпольським
- 1660 — в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.
- 1802 — російський фізик та основоположник електрометалургії академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги
- 1900 — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (згодом ескалаторами почнуть називати всі ескалатори)
- 1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав межу швидкості у 200 км/год.
- 1953 — Людина вперше здолала найвищу точку планети, вершину Джомолунгми (8 848 м). Це зробив новозеландець Едмунд Персиваль Хілларі.
- 1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота доповились про створення Європейського банку реконструкції та розвитку
- 2003 — Форвард Мілана Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки в Італії, адже забив останній гол в матчі з Ювентусом у фіналі Ліги Чемпіонів (3:2 на користь Мілана).
ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня
- 1759 — Вільям Пітт (молодший), британський політик, наймолодший прем'єр-міністр в історії країни.
- 1858 — Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису.
- 1880 — Освальд Шпенґлер, німецький філософ, історик (Присмерк Європи).
- 1888 — Ілля Киріяк, український журналіст, письменник, громадський діяч.
- 1899 — Фавст Лопатинський, український режисер, сценарист, актор.
- 1901 — Кирило Синельников, український фізик, дійсний член АН УРСР (з 1948); Заслужений діяч науки УРСР (1951).
- 1902 — Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.
- 1909 — Яніна Жеймо, радянська кіноакторка, відома роллю Попелюшки.
- 1917 — Джон Фітцджеральд Кеннеді, 35-й президент США (1961—1963 рр.).
- 1956 — Латоя Джексон, американська співачка, модель, зірка Playboy та сестра Майкла Джексона
- 1967 — Ноел Галлахер, гітарист британської групи Oasis.
- 1968 — Бейлі Блейз, фронтмен британської рок-групи Iron Maiden.
- 1975 — Мелані Браун Scary Spice, британська поп-співачка Spice Girls.
- 1982 — Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день саджали овочі, примовлячи, приміром, для капустки казали: "Не будь голінаста, будь пузата; не будь порожня, будь туга; не будь красна, будь смачна". Тоді врожай буде хорошим.
- Після свята Аріни приходять теплі та сонячні дні.
- Якщо йде дощ, то буде гарний врожай, тепле та грибне літо.
- Якщо на озерах є латаття, то тепло затримається надовго.
- Якщо чутно грім, то варто очікувати на великий врожайний рік.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сидіти вдома та займатись хатніми справами.
- Не можна ображатись та ображати не лише близьких людей, а й малознайомих.
- Раніше розсадою займались жінки, чоловіки орали землю, а діти займались нескладною роботою в саду. Змінювати ролі не можна.
- Не можна ходити на річку та поряд з нею.
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