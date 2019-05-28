29 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 травня, відзначають Міжнародний день розсіяного склерозу та Міжнародний день миротворців ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають світле народне свято Аріна – увірви береги, коли річки виходять за межі, затоплюючи найближчі ділянки. Також у цей день віряни православної церкви вшановують пам'ять мучениці Ірини та її двох сестер.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим, Аркадій, Петро та Муза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

1630 — підписано Переяславську угода - договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С. Конецпольським

1660 — в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.

1802 — російський фізик та основоположник електрометалургії академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги

1900 — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (згодом ескалаторами почнуть називати всі ескалатори)

1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав межу швидкості у 200 км/год.

1953 — Людина вперше здолала найвищу точку планети, вершину Джомолунгми (8 848 м). Це зробив новозеландець Едмунд Персиваль Хілларі.

1990 — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота доповились про створення Європейського банку реконструкції та розвитку

2003 — Форвард Мілана Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки в Італії, адже забив останній гол в матчі з Ювентусом у фіналі Ліги Чемпіонів (3:2 на користь Мілана).

ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня

1759 — Вільям Пітт (молодший), британський політик, наймолодший прем'єр-міністр в історії країни.

1858 — Костянтин Крижицький, український живописець, академік пейзажного живопису.

1880 — Освальд Шпенґлер, німецький філософ, історик (Присмерк Європи).

1888 — Ілля Киріяк, український журналіст, письменник, громадський діяч.

1899 — Фавст Лопатинський, український режисер, сценарист, актор.

1901 — Кирило Синельников, український фізик, дійсний член АН УРСР (з 1948); Заслужений діяч науки УРСР (1951).

1902 — Юхим Гаврилюк, український скульптор-керамік, художник по порцеляні.

1909 — Яніна Жеймо, радянська кіноакторка, відома роллю Попелюшки.

1917 — Джон Фітцджеральд Кеннеді, 35-й президент США (1961—1963 рр.).

1956 — Латоя Джексон, американська співачка, модель, зірка Playboy та сестра Майкла Джексона

1967 — Ноел Галлахер, гітарист британської групи Oasis.

1968 — Бейлі Блейз, фронтмен британської рок-групи Iron Maiden.

1975 — Мелані Браун Scary Spice, британська поп-співачка Spice Girls.

1982 — Наталія Добринська, українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

2/3 Behind the scenes and gig photos of NGHFB @ Cardiff Castle, Cardiff, 24th May, 2019.

Listen to the new single 'Black Star Dancing' here:

▶︎ https://t.co/7iZ22wOv30

: @snappershaz pic.twitter.com/XAilPzH7Lx — Noel Gallagher (@NoelGallagher) 25 травня 2019 р.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день саджали овочі, примовлячи, приміром, для капустки казали: "Не будь голінаста, будь пузата; не будь порожня, будь туга; не будь красна, будь смачна". Тоді врожай буде хорошим.

Після свята Аріни приходять теплі та сонячні дні.

Якщо йде дощ, то буде гарний врожай, тепле та грибне літо.

Якщо на озерах є латаття, то тепло затримається надовго.

Якщо чутно грім, то варто очікувати на великий врожайний рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сидіти вдома та займатись хатніми справами.

Не можна ображатись та ображати не лише близьких людей, а й малознайомих.

Раніше розсадою займались жінки, чоловіки орали землю, а діти займались нескладною роботою в саду. Змінювати ролі не можна.

Не можна ходити на річку та поряд з нею.

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