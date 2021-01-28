Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

29 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 40
29 січня – п'ятниця - фото 1
29 січня – п'ятниця

Сьогодні, 29 січня у народі відзначають день Петра Вериги, а в Україні – День пам'яті героїв Крут. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 29 січня Петра Вериги. Зима впевнено йшла на спад, про що свідчило ослаблення льодового покриву на річках. До Петра Вериги половина зими вже була позаду. Люди з'їдали половину всіх запасів на зиму, а худоба половину кормів. 29 січня категорично заборонялося прати. Цей день використовували, щоб заготовити деревину і розчистити лісові ділянки під посів зернових культур.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Максим, Петро та Неоніла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1616 – голландські мореплавці Я. Лемер і В. Схаутен, відкрили крайню південну точку Південної Америки мис Горн.
  • 1635 – кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук.
  • 1804 – відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів Східної Європи.
  • 1856 – королева Великобританії Вікторія заснувала вищу військову нагороду країни.
  • 1896 – американський фізик Е. Груббе першим в світі використовував радіоактивне випромінювання для лікування раку.
  • 1918 – бій під Крутами.
  • 1919 – конгресом США прийнята XVIII поправка до конституції, яка забороняє виробництво, перевезення і продаж спиртних напоїв.
  • 1927 - в Англії вперше з'явився готель з ванними кімнатами.
  • 1943 – фашистами видано указ про арешт і відправку всіх циган в концтабори.
  • 1960 – створена перша штучна нирка.
  • 2000 – в казино Лас-Вегаса офіціантка Синтія Джей виграла 35 мільйонів доларів на автоматі Однорукий бандит (найбільший в світі виграш на ігрових автоматах).

Бій під Крутами - фото 445276
Бій під Крутами

ХТО НАРОДИВСЯ 29 СІЧНЯ

  • 1708 Анна Петрівна, дочка Петра I і Катерини I.
  • 1736 Доменіко Феліче Антоніо Котуньо, італійський анатом і лікар.
  • 1749 Король Данії, Крістіан VII.
  • 1843 Вільям Мак-Кінлі, 25-й президент США (1897-1901) (помер в результаті замаху в 1901 році).
  • 1860 Антон Павлович Чехов, російський письменник-новеліст і драматург.
  • 1874 Джон Рокфеллер, американський нафтопромисловець, фінансист, син Джона Рокфеллера, першого мільярдера в історії людства.
  • 1978 Офіційний день народження групи Девіда Ковердейла Whitesnake.
  • 1933 Саша Дістель, французький співак, композитор і актор.
  • 1945 Том Селлек, американський актор.
  • 1954 відома американська ведуча Опра Вінфрі.
  • 1962 Йосіюкі Садамото, японський мангака, аніме-дизайнер, дизайнер аніме-студії Gainax.
Опра - фото 445278
Опра

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Заметіль 29 січня – до дощового літа
  • Вітер з півночі на Петра – до сильних морозів
  • Сильний мороз 29 січня – літо буде спекотним
29 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 443142

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна прати
  • Не рекомендується без праці проводити час до заходу сонця
  • Не слід битися, навіть стукати когось заради забави

Читайте також: Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
  • 25 cічня, 14:21
  • 549
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2699
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2784634
Загрузка...
Новини