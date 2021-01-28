29 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 січня у народі відзначають день Петра Вериги, а в Україні – День пам'яті героїв Крут. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 29 січня Петра Вериги. Зима впевнено йшла на спад, про що свідчило ослаблення льодового покриву на річках. До Петра Вериги половина зими вже була позаду. Люди з'їдали половину всіх запасів на зиму, а худоба половину кормів. 29 січня категорично заборонялося прати. Цей день використовували, щоб заготовити деревину і розчистити лісові ділянки під посів зернових культур.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Максим, Петро та Неоніла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1616 – голландські мореплавці Я. Лемер і В. Схаутен, відкрили крайню південну точку Південної Америки мис Горн.

1635 – кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук.

1804 – відкриття Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, одного з найстаріших університетів Східної Європи.

1856 – королева Великобританії Вікторія заснувала вищу військову нагороду країни.

1896 – американський фізик Е. Груббе першим в світі використовував радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1918 – бій під Крутами.

1919 – конгресом США прийнята XVIII поправка до конституції, яка забороняє виробництво, перевезення і продаж спиртних напоїв.

1927 - в Англії вперше з'явився готель з ванними кімнатами.

1943 – фашистами видано указ про арешт і відправку всіх циган в концтабори.

1960 – створена перша штучна нирка.

2000 – в казино Лас-Вегаса офіціантка Синтія Джей виграла 35 мільйонів доларів на автоматі Однорукий бандит (найбільший в світі виграш на ігрових автоматах).

Бій під Крутами

ХТО НАРОДИВСЯ 29 СІЧНЯ

1708 – Анна Петрівна, дочка Петра I і Катерини I.

– 1736 – Доменіко Феліче Антоніо Котуньо, італійський анатом і лікар.

– 1749 – Король Данії, Крістіан VII.

– 1843 – Вільям Мак-Кінлі, 25-й президент США (1897-1901) (помер в результаті замаху в 1901 році).

– 1860 – Антон Павлович Чехов, російський письменник-новеліст і драматург.

– 1874 – Джон Рокфеллер, американський нафтопромисловець, фінансист, син Джона Рокфеллера, першого мільярдера в історії людства.

– 1978 – Офіційний день народження групи Девіда Ковердейла Whitesnake.

– 1933 – Саша Дістель, французький співак, композитор і актор.

– 1945 – Том Селлек, американський актор.

– 1954 – відома американська ведуча Опра Вінфрі.

1962 – Йосіюкі Садамото, японський мангака, аніме-дизайнер, дизайнер аніме-студії Gainax.

Опра

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Заметіль 29 січня – до дощового літа

Вітер з півночі на Петра – до сильних морозів

Сильний мороз 29 січня – літо буде спекотним

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна прати

Не рекомендується без праці проводити час до заходу сонця

Не слід битися, навіть стукати когось заради забави

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