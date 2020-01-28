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29 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 січня – середа

Сьогодні, 29 січня, українці вшановують День пам'яті Героїв Крут. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Петра, який є покровителем домашньої худоби. Ще у часи християнських гонінь його заарештували та відправили до темниці, де тримали у кайданах. Однак якось вночі перед ним виник ангел та звільнив від ланцюгів. Згодом їх знайшли перші християни та зберегли, як приклад дива.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 січня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Леоніла, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Зосим​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1616 — голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки мис Горн
  • 1635 — кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук
  • 1805 — підписано указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком (після Львівського університету) університету сучасної України.
  • 1896 — американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.
  • 1896 — відбулися перші випробування англійського танка.
  • 1918 — відбувся бій під Крутами
  • 1918 — у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.
  • 1927 — у Лондоні відкрили Park Lane Hotel — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната.
  • 1929 — у Нешвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.
  • 1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.
  • 1978 — Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.
  • 1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 СІЧНЯ

  • 1475 — Буджардіні Джуліано, італійський художник епохи Відродження
  • 1688 — Еммануїл Сведенборг, шведський учений-природознавець, теософ.
  • 1773 — Карл Моос, німецький мінералог і геолог, який винайшов шкалу твердості мінералів — шкалу Мооса.
  • 1782 — Даніель Обер, французький композитор, основоположник жанру французької "великої опери", автор колишнього французького гімну La Parisienne.
  • 1860 — Антон Чехов, російський письменник українського походження.
  • 1866 — Ромен Роллан, французький письменник (Кола Брюньон, Зачарована душа, Робесп'єр), мистецтвознавець, лауреат Нобелівської премії.
  • 1918 — Джон Форсайт, американський кіноактор (головна чоловіча роль у серіалі Династія).
  • 1929 — Ірина Молостова, українська режисерка.
  • 1930 — Оґа Норіо, японський підприємець, президент і голова ради директорів компанії Sony.
  • 1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, громадська діячка й кіноакторка (Елен).
  • 1966 — Ромаріу, бразильський футболіст, чемпіон світу, найкращий гравець світової першості з футболу 1994 року.
  • 1970 — Хізер Грем, американська модель, кіноактриса (Убиваючи мене ніжно, Я люблю тебе до смерті, Загублені в космосі, Шість ступенів відчудження).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Петра заметіль, то літо буде вологим;
  • Якщо сильний північний вітер, то незабаром варто очікувати на морози та похолодання;
  • Якщо сьогодні сильний мороз, то влітку буде суха та спекотна погода;
  • Якщо птахи літають дуже низько, то скоро будуть опади.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зловживати шкідливою їжею та спиртним;
  • Не варто лаятись та сваритись, краще уникати конфліктів;
  • Не можна позичати гроші та давати у борг;
  • Не можна надто сильно перейматись через дрібниці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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