29 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 серпня, відзначають День авіації України, Міжнародну ніч кажанів, а також Горіховий Спас. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні, 29 серпня, віряни святкують Горіховий Спас – завершальний із трьох літніх Спасів. Цей Спас також ще має назви Третій, Хлібний, Нерукотворний або Спас на полотні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День авіації України.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

1949 – СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР).

1965 – У Львові відбулися збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР.

1964 – відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс".

1966 – у Сан-Франциско група "Бітлз" дала свій останній концерт.

1992 – Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові.

1994 – Oasis випустили дебютний альбом "Definitely Maybe", диск згодом очолив чарт Великої Британії.

1999 – У Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці.

2014 – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

День авіації України

ХТО НАРОДИВСЯ 29 СЕРПНЯ

1869 – Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС.

1883 м Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму.

1886 – Валері Ларбо, французький письменник.

1915 – Інгрід Бергман, шведська кіноактриса, лауреатка трьох Оскарів ("Убивство в Східному експресі", "Осіння соната").

1920 – Чарлі Паркер, американський джазовий музикант.

1939 – Джоел Шумахер, американський кінорежисер ("Бетмен назавжди").

1958 – Майкл Джексон, поп-співак.

1961 – Ребекка де Морней, американська кіноактриса ("Три мушкетери").

1963 – Ліз Фрейзер, співачка з унікальним голосом, вокалістка шотландської групи Cocteau Twins.

1985 – Райлі Шай, американська порноакторка.

Майкл Джексон / Getty

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Жнива хлібів повинна бути закінчена ще до свята Успіння. Залишалося лише досіяти озимі. Заповнені засіки – саме час поповнити сімейний бюджет і звільнити місце під нові полотна. Попереду – довгі зимові вечори.

Цей день був урочистим – пекли перший хліб із зерна нового врожаю. Прибирання на полях вже закінчене, а в лісі якраз достигали горіхи. Горіховий Спас – час заготівлі на зиму цілющої горіхової настоянки. Готували її господині з перемичок волоських горіхів. Свіжоспечений хліб і горіхи подавали в цей день до столу.

Намагалися відзначити останнє свято літа щедро і з душею.

Журавлі полетіли на південь – свято Покрови (14 жовтня) буде морозним.

Почався дощ з грозою – осінь буде теплою.

Чим більше горіхів збереш на Спаса, тим більшим буде урожай зерна в наступному році.

Щоб відвести від себе порчу, треба було з'їсти перший горіх самому, а другий віддати першому зустрічному.

Яким на смак буде перший горіх, таким і наступний рік буде: стиглий і солодкий горіх – до великої любові, недозрілий – до важливої новини, гнилий – до біди, а гіркий – до проблем.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна відмовляти в їжі і милостині бідним і мандрівним.

Заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.

Також небажано займатися важкою фізичною роботою.

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