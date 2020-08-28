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29 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 серпня, відзначають День авіації України, Міжнародну ніч кажанів, а також Горіховий Спас. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні, 29 серпня, віряни святкують Горіховий Спас – завершальний із трьох літніх Спасів. Цей Спас також ще має назви Третій, Хлібний, Нерукотворний або Спас на полотні.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День авіації України.
- День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України.
- Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.
- 1949 – СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР).
- 1965 – У Львові відбулися збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР.
- 1964 – відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс".
- 1966 – у Сан-Франциско група "Бітлз" дала свій останній концерт.
- 1992 – Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові.
- 1994 – Oasis випустили дебютний альбом "Definitely Maybe", диск згодом очолив чарт Великої Британії.
- 1999 – У Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці.
- 2014 – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).
ХТО НАРОДИВСЯ 29 СЕРПНЯ
- 1869 – Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС.
- 1883 м Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму.
- 1886 – Валері Ларбо, французький письменник.
- 1915 – Інгрід Бергман, шведська кіноактриса, лауреатка трьох Оскарів ("Убивство в Східному експресі", "Осіння соната").
- 1920 – Чарлі Паркер, американський джазовий музикант.
- 1939 – Джоел Шумахер, американський кінорежисер ("Бетмен назавжди").
- 1958 – Майкл Джексон, поп-співак.
- 1961 – Ребекка де Морней, американська кіноактриса ("Три мушкетери").
- 1963 – Ліз Фрейзер, співачка з унікальним голосом, вокалістка шотландської групи Cocteau Twins.
- 1985 – Райлі Шай, американська порноакторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Жнива хлібів повинна бути закінчена ще до свята Успіння. Залишалося лише досіяти озимі. Заповнені засіки – саме час поповнити сімейний бюджет і звільнити місце під нові полотна. Попереду – довгі зимові вечори.
- Цей день був урочистим – пекли перший хліб із зерна нового врожаю. Прибирання на полях вже закінчене, а в лісі якраз достигали горіхи. Горіховий Спас – час заготівлі на зиму цілющої горіхової настоянки. Готували її господині з перемичок волоських горіхів. Свіжоспечений хліб і горіхи подавали в цей день до столу.
- Намагалися відзначити останнє свято літа щедро і з душею.
- Журавлі полетіли на південь – свято Покрови (14 жовтня) буде морозним.
- Почався дощ з грозою – осінь буде теплою.
- Чим більше горіхів збереш на Спаса, тим більшим буде урожай зерна в наступному році.
- Щоб відвести від себе порчу, треба було з'їсти перший горіх самому, а другий віддати першому зустрічному.
- Яким на смак буде перший горіх, таким і наступний рік буде: стиглий і солодкий горіх – до великої любові, недозрілий – до важливої новини, гнилий – до біди, а гіркий – до проблем.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна відмовляти в їжі і милостині бідним і мандрівним.
- Заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.
- Також небажано займатися важкою фізичною роботою.
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