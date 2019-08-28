29 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 серпня, віряни святкують Горіховий Спас, а також відзначається День пам'яті захисників України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 29 серпня віряни святкують Горіховий спас. Перед святом господині наводять в будинку порядок, збирають горіхи, печуть хліб. У церквах святять продукти, традиційні для попередніх трьох Спасів – мед, хліб, яблука та горіхи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День пам'яті захисників України.

Свято турботи про домашніх улюбленців.

1541 – турками захоплена столиця Угорщини Буда.

1561 – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершилася праця над присяжною книгою українців – Пересопницьким Євангеліє.

1831 – англійським фізиком Майклом Фарадеєм була відкрита електромагнітна індукція.

1883 – американець Томас Ахерн продемонстрував свій винахід – першу у світі електроплиту.

1885 – німецький інженер Готліб Даймлер отримав патент на мотоцикл.

1929 – німецький дирижабль “Граф Цепелін” повернувся з першої навколосвітньої подорожі.

1966 – група Beatles дала свій останній концерт. Відбулося це у місті Сан-Франциско.

2001 – вченим вдалося знайти ген людського довголіття.

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ХТО НАРОДИВСЯ 29 СЕРПНЯ

1862 – Нобелівський лауреат з літератури, бельгійський письменник Моріс Метерлінк.

1894 – український кінодраматург та режисер Олександр Довженко.

1915 – шведська кіноакторка, лауреатка трьох премій “Оскар” Інгрід Бергман.

1920 – Чарлі Паркер, американський джазовий музикант, засновник стилю бібоп.

1936 – Джон Маккейн, американський політик.

1941 – колишній президент Югославії Слободан Мілошевич.

1958 – поп-король Майкл Джексон.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато горіхів на Спаса – через рік запасешся хліба про запас.

Третій Спас на полотні, а хлібець на току.

Коли хороший Третій Спас – взимку буде квас.

Третій Спас запитає вас: хліб тиснули або в тіні пролежали?

Журавлі летять – на Покрови буде мороз.

Дощ з грозою в цей день – до теплої осені.

Хороший урожай горіхів до морозної зими.

Знайшов червивий горіх – чекати біди.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна сваритися і бажати комусь зла. Кажуть, що неприємності, які побажаєш іншим, повернуться тобі сторицею.

29 серпня не заведено відмовляти в їжі бідним і мандрівникам.

Не можна відмовлятися від роботи. З давніх часів Горіховий Спас був днем збору врожаю перед прийдешньою взимку.

Вважається, що в цей день в лісі бродить нечиста сила, тому вкрай не рекомендується ходити в ліс без оберега.

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