На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
29 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 55
Сьогодні, 29 серпня, віряни святкують Горіховий Спас, а також відзначається День пам'яті захисників України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем 29 серпня віряни святкують Горіховий спас. Перед святом господині наводять в будинку порядок, збирають горіхи, печуть хліб. У церквах святять продукти, традиційні для попередніх трьох Спасів – мед, хліб, яблука та горіхи.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті захисників України.
- Свято турботи про домашніх улюбленців.
- 1541 – турками захоплена столиця Угорщини Буда.
- 1561 – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершилася праця над присяжною книгою українців – Пересопницьким Євангеліє.
- 1831 – англійським фізиком Майклом Фарадеєм була відкрита електромагнітна індукція.
- 1883 – американець Томас Ахерн продемонстрував свій винахід – першу у світі електроплиту.
- 1885 – німецький інженер Готліб Даймлер отримав патент на мотоцикл.
- 1929 – німецький дирижабль “Граф Цепелін” повернувся з першої навколосвітньої подорожі.
- 1966 – група Beatles дала свій останній концерт. Відбулося це у місті Сан-Франциско.
- 2001 – вченим вдалося знайти ген людського довголіття.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 СЕРПНЯ
- 1862 – Нобелівський лауреат з літератури, бельгійський письменник Моріс Метерлінк.
- 1894 – український кінодраматург та режисер Олександр Довженко.
- 1915 – шведська кіноакторка, лауреатка трьох премій “Оскар” Інгрід Бергман.
- 1920 – Чарлі Паркер, американський джазовий музикант, засновник стилю бібоп.
- 1936 – Джон Маккейн, американський політик.
- 1941 – колишній президент Югославії Слободан Мілошевич.
- 1958 – поп-король Майкл Джексон.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато горіхів на Спаса – через рік запасешся хліба про запас.
- Третій Спас на полотні, а хлібець на току.
- Коли хороший Третій Спас – взимку буде квас.
- Третій Спас запитає вас: хліб тиснули або в тіні пролежали?
- Журавлі летять – на Покрови буде мороз.
- Дощ з грозою в цей день – до теплої осені.
- Хороший урожай горіхів до морозної зими.
- Знайшов червивий горіх – чекати біди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна сваритися і бажати комусь зла. Кажуть, що неприємності, які побажаєш іншим, повернуться тобі сторицею.
- 29 серпня не заведено відмовляти в їжі бідним і мандрівникам.
- Не можна відмовлятися від роботи. З давніх часів Горіховий Спас був днем збору врожаю перед прийдешньою взимку.
- Вважається, що в цей день в лісі бродить нечиста сила, тому вкрай не рекомендується ходити в ліс без оберега.
Читайте також: Картинки з Горіховим Спасом 2019: листівки та відкритки для привітання
-
22:22Xiaomi запатентувала "розумний" шарф, який грітиме та закутуватиме вас
-
21:50Зранку чи ввечері: чим особливий секс у різну пору доби
-
21:23Науковці назвали "проблемну" групу крові
-
21:0029 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Стрес і залежність: вчені розповіли, як на нас впливають соцмережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:21Один з 57 "бетмобілів" BMW пустять з молотка
-
20:10Картинки з Горіховим Спасом 2019: листівки та відкритки для привітання
-
19:54Теплом лондонського метрополітену обігріватимуть будинки
-
19:37BMW представила броньований кросовер, який ідеально підходить для президентського кортежу
-
19:23NASA відправить на Місяць жінку-космонавта
-
19:11Huawei Mate 30 засвітився на живих фото
-
18:56Плакат першого мультфільму Pixar з автографом Джобса виставлений на аукціон
-
18:40Танці з зірками 2019: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова"
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:29Названо сухофрукт, який суттєво сповільнює старіння
-
18:17SpaceX провела випробування космічного корабля для міжпланетних подорожей: відео
-
18:04Попа, як у Кім: розкута Леся Нікітюк відфотошопила свою фігуру
-
18:00Гороскоп на 29 серпня 2019: сприятливий день для Овнів і Дів
-
17:53Для Instagram зроблять окремий месенджер Threads
-
17:39Потап поділився яскравими кадрами з відпочинку у Греції
-
17:24Чому надзвичайно корисно обійматися щодня
-
17:13Анджеліна Джолі показала свій незвичайний будинок в лісі Камбоджі
-
16:56Google Pixel 4 показали на якісних "живих" фото
-
16:40Привітання з Горіховим Спасом 2019 у віршах, смс і прозі українською
-
21:50Зранку чи ввечері: чим особливий секс у різну пору доби
-
18:40Танці з зірками 2019: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова"
-
17:24Чому надзвичайно корисно обійматися щодня
-
13:15ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
-
10:24Найкраща музика серпня: плейлист нових хітів для гарного настрою
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі
- 27 серпня
-
21:455 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
16:21Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
-
14:10ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
-
12:15Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг
-
07:19Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі
- 26 серпня
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
12:13Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
-
10:16Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень
-
07:31Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт
-
00:17Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу
- 25 серпня
-
21:55Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно
-
19:45Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози