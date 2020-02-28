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29 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 лютого, відзначають Міжнародний день рідкісних захворювань та Касіянів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни святкують Касіянів день – день народного календаря у східних слов'ян. Назва дня походить від імені святого Іоанна Касіяна Римлянина. Цей день вважався одним з найнебезпечніших, демонічних днів у східних слов'ян. Вважалося, що все, що якимось чином пов'язане з цим днем, буде невдалим. Якщо людина вийде на вулицю, то вона ризикує захворіти або померти, якщо захоче попрацювати, то робота не буде вдаватися.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 29 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Алевтина, Касіян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день рідкісних захворювань. З ініціативи європейської організації з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS найрідкісніший день в році – 29 лютого – офіційно отримав статус Міжнародного дня рідкісних захворювань (Rare Disease Day). У невисокосні роки свято відзначається 28 лютого. Його мета – привернути увагу громадськості до проблем людей, хворих на рідкісні захворювання, а також підвищити обізнаність про рідкісні хвороби і їхній вплив на життя людей.
- 1288 — Шотландія встановила 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові. У разі відмови він мав сплатити штраф.
- 1504 — Христофор Колумб використав місячне затемнення для залякування ямайських індіанців.
- 1712 — у Швеції після 29 лютого було 30 лютого.
- 1762 — Петро III підписав маніфест про вільність дворянства. Дворян звільнено від обов'язкової військової та цивільної служб, їм надано право безперешкодно виїжджати за кордон, вступати там на службу, дозволено отримувати освіту не лише в навчальних закладах, а й удома.
- 1768 — у костелі міста Бар проголошено Барську конфедерацію.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛЮТОГО
- 1784 — Лео Кленце, німецький архітектор.
- 1792 — Джоаккіно Антоніо Россіні, італійський композитор.
- 1860 — Герман Голлеріт, засновник IBM, творець табулятора.
- 1900 — Йоргос Сеферіс, грецький поет та дипломат, лауреат Нобелівської премії з літератури 1963 року.
- 1912 — Яків Самійлович Цегляр, український композитор.
- 1932 — Юрій Богатиков, радянський і український співак (баритон).
- 1940 — Йожеф Сабо, радянський футболіст, український футбольний тренер.
- 1952 — Раїса Петрівна Сметаніна, радянська лижниця, 4-разова олімпійська чемпіонка і 5-разова чемпіонка світу.
- 1968 — Потапенко Володимир Дмитрович, український колекціонер-ніковіліст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Туман або сніг – до доброго врожаю.
- Дерева в лісі тріщать – до морозу, шарудять – до відлиги.
- Не гавкає собака і півень не співає – до страшної хвороби.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна виходити з дому до сходу сонця.
- Не варто сваритися і скандалити – це тільки посилить негатив дня.
- Заборонено впускати когось переночувати – до хвороби.
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