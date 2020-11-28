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29 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають Міжнародний день Біблії, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів – Левія Матвія. До зустрічі з Ісусом він був митарем – збирав мито. Після знайомства з Христом залишив своє заняття і пішов за Учителем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Біблії
- 1830 – у Варшаві почалося польське національно-визвольне повстання
- 1899 – засновано іспанський футбольний клуб Барселона
- 1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком
- 1947 – Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл підмандатної території Палестини й створення там незалежних єврейської та арабської держав
- 1959 – церемонію вручення нагород Ґреммі вперше показали по американському телебаченню
- 1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном
- 1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року
- 1999 – Указом Президента введені офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИСТОПАДА
- 1427 – Казимир IV Ягелон Великий князь Литовський, король Польський
- 1656 – Едмонд Галлей, англійський астроном і геофізик
- 1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник
- 1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар
- 1803 – Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном
- 1874 – Антоніо Егаш Моніж, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології
- 1899 – Григорій Стрілець (Косинка), український письменник Розстріляного відродження
- 1932 – Жак Ширак, французький політик – мер Парижа, прем'єр-міністр Франції, президент Франції
- 1960 – Тетяна Назарова, народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки
- 1976 – Анна Кей Феріс, американська кіноактриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.
- Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.
- Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.
- Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.
- Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
- Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.
- Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.
- Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.
- Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.
- На столі не сиди – біда трапиться.
- 29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.
- З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.
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