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29 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 листопада – неділя

Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають Міжнародний день Біблії, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів – Левія Матвія. До зустрічі з Ісусом він був митарем – збирав мито. Після знайомства з Христом залишив своє заняття і пішов за Учителем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день Біблії
  • 1830 – у Варшаві почалося польське національно-визвольне повстання
  • 1899 – засновано іспанський футбольний клуб Барселона
  • 1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком
  • 1947 – Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл підмандатної території Палестини й створення там незалежних єврейської та арабської держав
  • 1959 – церемонію вручення нагород Ґреммі вперше показали по американському телебаченню
  • 1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном
  • 1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року
  • 1999 – Указом Президента введені офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИСТОПАДА

  • 1427 – Казимир IV Ягелон Великий князь Литовський, король Польський
  • 1656 – Едмонд Галлей, англійський астроном і геофізик
  • 1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник
  • 1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар
  • 1803 – Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном
  • 1874 – Антоніо Егаш Моніж, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології
  • 1899 – Григорій Стрілець (Косинка), український письменник Розстріляного відродження
  • 1932 – Жак Ширак, французький політик – мер Парижа, прем'єр-міністр Франції, президент Франції
  • 1960 – Тетяна Назарова, народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки
  • 1976 – Анна Кей Феріс, американська кіноактриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.
  • Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.
  • Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.
  • Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.
  • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
  • Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.
  • Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.
  • Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.
  • Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.
29 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436430

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.
  • На столі не сиди – біда трапиться.
  • 29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.
  • З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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