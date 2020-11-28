29 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають Міжнародний день Біблії, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів – Левія Матвія. До зустрічі з Ісусом він був митарем – збирав мито. Після знайомства з Христом залишив своє заняття і пішов за Учителем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Біблії

1830 – у Варшаві почалося польське національно-визвольне повстання

1899 – засновано іспанський футбольний клуб Барселона

1929 – американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком

1947 – Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення про розподіл підмандатної території Палестини й створення там незалежних єврейської та арабської держав

1959 – церемонію вручення нагород Ґреммі вперше показали по американському телебаченню

1963 – президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном

1990 – Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу в разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року

1999 – Указом Президента введені офіційні символи глави держави: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИСТОПАДА

1427 – Казимир IV Ягелон Великий князь Литовський, король Польський

1656 – Едмонд Галлей, англійський астроном і геофізик

1778 – Григорій Квітка-Основ'яненко, український письменник

1802 – Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар

1803 – Крістіан Доплер, австрійський фізик, математик, астроном

1874 – Антоніо Егаш Моніж, португальський невропатолог, засновник сучасної психохірургії, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології

1899 – Григорій Стрілець (Косинка), український письменник Розстріляного відродження

1932 – Жак Ширак, французький політик – мер Парижа, прем'єр-міністр Франції, президент Франції

1960 – Тетяна Назарова, народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки

1976 – Анна Кей Феріс, американська кіноактриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.

Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.

Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.

Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.

Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.

Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.

Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.

На столі не сиди – біда трапиться.

29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.

З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

Читайте також: Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся