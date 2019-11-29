30 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 листопада, відзначають День пам'яті преподобного Никона Радонезького та День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують День пам'яті преподобного Никона Радонезького, який був найближчий учень і наступник преподобного Сергія Радонезького.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Никон, Сергій, Вікторія, Лазар, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Всесвітній день домашніх тварин.

Міжнародний день захисту інформації.

День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.

1918 — Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.

1936 — Пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.

1963 — Стала до ладу перша черга Авдіївського коксохімічного заводу (Донецька область).

1968 — У Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.

1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ''Thriller''.

1996 — Створено Державну митну службу України.

2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.

2006 — Офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації "Microsoft".

2013 — відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИСТОПАДА

1874 — Вінстон Леонард Спенсер Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр країни (1940–1945, 1951–1955 рр.), один із лідерів антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури (1953), перший почесний громадянин США (†1965).

1906 — Джон Діксон Карр, англійський письменник, автор детективних романів.

1926 — Ендрю Віктор Шаллі, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.

1934 — Раїса Іванченко (Іванова), українська письменниця та історик.

1945 — Анатолій Кущ, український скульптор, народний художник України, автор Монументу Незалежності в Києві.

1945 — Роджер Ґловер, британський рок-музикант, бас-гітарист групи "Deep Purple".

1949 — Ярослав Стельмах, український драматург (помер 2001).

1951 — Назарій Яремчук, український співак, народний артист України.

1960 — Гарі Лінекер, англійський футболіст, найкращий бомбардир фіналу Чемпіонату світу з футболу (1986).

1980 – Попович Владислав, громадсько-політичний діяч, політв'язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець.

1985 — Шелестюк Тарас, український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011).

Назарій Яремчук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гарна погода віщує несурову зиму, і навпаки.

Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.

Темний лід на річці віщує хороший врожай.

Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку.

Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою.

Якщо присниться сон, то він буде віщим.

Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день варто уникати спілкування з недоброзичливими людьми.

Не можна розповсюджувати плітки.

Не можна лаятися.

Заборонено приміряти чужі обручки і одягати чужі речі.

Бажано утриматися від подорожей і далекої дороги.

Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво