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30 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 листопада, відзначають День пам'яті преподобного Никона Радонезького та День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують День пам'яті преподобного Никона Радонезького, який був найближчий учень і наступник преподобного Сергія Радонезького.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Никон, Сергій, Вікторія, Лазар, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Всесвітній день домашніх тварин.
- Міжнародний день захисту інформації.
- День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.
- 1918 — Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.
- 1936 — Пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.
- 1963 — Стала до ладу перша черга Авдіївського коксохімічного заводу (Донецька область).
- 1968 — У Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.
- 1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ''Thriller''.
- 1996 — Створено Державну митну службу України.
- 2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.
- 2006 — Офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації "Microsoft".
- 2013 — відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИСТОПАДА
- 1874 — Вінстон Леонард Спенсер Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр країни (1940–1945, 1951–1955 рр.), один із лідерів антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури (1953), перший почесний громадянин США (†1965).
- 1906 — Джон Діксон Карр, англійський письменник, автор детективних романів.
- 1926 — Ендрю Віктор Шаллі, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
- 1934 — Раїса Іванченко (Іванова), українська письменниця та історик.
- 1945 — Анатолій Кущ, український скульптор, народний художник України, автор Монументу Незалежності в Києві.
- 1945 — Роджер Ґловер, британський рок-музикант, бас-гітарист групи "Deep Purple".
- 1949 — Ярослав Стельмах, український драматург (помер 2001).
- 1951 — Назарій Яремчук, український співак, народний артист України.
- 1960 — Гарі Лінекер, англійський футболіст, найкращий бомбардир фіналу Чемпіонату світу з футболу (1986).
- 1980 – Попович Владислав, громадсько-політичний діяч, політв'язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець.
- 1985 — Шелестюк Тарас, український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гарна погода віщує несурову зиму, і навпаки.
- Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало.
- Темний лід на річці віщує хороший врожай.
- Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку.
- Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою.
- Якщо присниться сон, то він буде віщим.
- Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день варто уникати спілкування з недоброзичливими людьми.
- Не можна розповсюджувати плітки.
- Не можна лаятися.
- Заборонено приміряти чужі обручки і одягати чужі речі.
- Бажано утриматися від подорожей і далекої дороги.
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