29 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 липня в православній церкві вшановують пам'ять священномученика Афіногена і десяти його учнів. Вони постраждали за віру під час гонінь у Севастії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 липня, іменини відзначають власники таких імен: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись забрати назад норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.

1148 — закінчилась невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, через яку настав крах Другого хрестового походу.

1108 — Людовик VI став королем Франції.

1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.

1776 — останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського відправили на Соловецькі острови, де провів 25 років.

1793 — перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (сьогодні Торонто).

1836 — урочисте відкриття Тріумфальної арки в Парижі.

1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія.

1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.

1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.

1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, де розробляли багатосторонні угоди у галузі законів і звичаїв війни.

1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.

1913 — утворено незалежну Албанію.

1938 — після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.

1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.

1941 — Королівство Румунія оголосило про повернення собі території Бессарабії та Буковини, переданих нею СРСР у 1940.

1948 — у Лондоні стартували XIV Літні Олімпійські ігри.

1957 — створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1958 — у США президент Ейзенхауер підписав акт про утворення Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

1974 — дебют ігрової програми "Вгадай мелодію" на каналі NBC.

2005 — астрономи відкрили карликову планету Ерида.

2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором, через що загинули щонайменше 80 осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИПНЯ

1605 — Сімон Дах, німецький поет.

1793 — Ян Колла, словацький поет, борець за об'єднання слов'ян.

1798 — Карл Блехен, німецький художник-пейзажист.

1805 — Алексіс де Токвіль, французький письменник, історик (Старий порядок і революція).

1817 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження.

1865 — Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова УГКЦ, митрополит.

1904 — Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.

1957 — Неллі Кім, радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка.

1966 — Мартіна Макбрайд, американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів.

1973 — Стівен Дорфф, американський актор (Блейд).

1974 — Джош Реднор, американський актор, режисер (Як я зустрів вашу маму).

1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонник, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.

1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день густий туман, восени буде багато грибів.

Польові миші почали посіви їсти – до довгої та холодної зими.

Бадилля у моркви поникло – до дощу.

29 липня молилися Сонцю, щоб тепла і ясна погода тривала довше.

Шуліки в небі парять – до спекотної погоди.

До обіду на траві роса тримається – до спеки.

Жовті хмари на заході – до дощу, який піде вранці наступного дня.

Хорошим знаком є знайти в цей день роздвоєний житній колос. Той, кому пощастить це зробити, буде жити в розкоші та багатстві до кінця своїх днів.

Дощ на Феногена – погана прикмета – хліб у снопі проросте.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла.

Не можна зловживати шкідливою їжею, спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна робити генеральне прибирання.

Не можна зберігати старі та зламані речі.

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