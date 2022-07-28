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29 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 липня – п'ятниця

Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 липня в православній церкві вшановують пам'ять священномученика Афіногена і десяти його учнів. Вони постраждали за віру під час гонінь у Севастії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 липня, іменини відзначають власники таких імен: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

29 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469397

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
  • 1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись забрати назад норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.
  • 1148 — закінчилась невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, через яку настав крах Другого хрестового походу.
  • 1108 — Людовик VI став королем Франції.
  • 1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.
  • 1776 — останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського відправили на Соловецькі острови, де провів 25 років.
  • 1793 — перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (сьогодні Торонто).
  • 1836 — урочисте відкриття Тріумфальної арки в Парижі.
  • 1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія.
  • 1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.
  • 1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.
  • 1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, де розробляли багатосторонні угоди у галузі законів і звичаїв війни.
  • 1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.
  • 1913 — утворено незалежну Албанію.
  • 1938 — після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.
  • 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.
  • 1941 — Королівство Румунія оголосило про повернення собі території Бессарабії та Буковини, переданих нею СРСР у 1940.
  • 1948 — у Лондоні стартували XIV Літні Олімпійські ігри.
  • 1957 — створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
  • 1958 — у США президент Ейзенхауер підписав акт про утворення Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).
  • 1974 — дебют ігрової програми "Вгадай мелодію" на каналі NBC.
  • 2005 — астрономи відкрили карликову планету Ерида.
  • 2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором, через що загинули щонайменше 80 осіб.
29 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 510354

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИПНЯ

  • 1605 — Сімон Дах, німецький поет.
  • 1793 — Ян Колла, словацький поет, борець за об'єднання слов'ян.
  • 1798 — Карл Блехен, німецький художник-пейзажист.
  • 1805 — Алексіс де Токвіль, французький письменник, історик (Старий порядок і революція).
  • 1817 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження.
  • 1865 — Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова УГКЦ, митрополит.
  • 1904 — Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.
  • 1957 — Неллі Кім, радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка.
  • 1966 — Мартіна Макбрайд, американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів.
  • 1973 — Стівен Дорфф, американський актор (Блейд).
  • 1974 — Джош Реднор, американський актор, режисер (Як я зустрів вашу маму).
  • 1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонник, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
  • 1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.
29 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 470245

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день густий туман, восени буде багато грибів.
  • Польові миші почали посіви їсти – до довгої та холодної зими.
  • Бадилля у моркви поникло – до дощу.
  • 29 липня молилися Сонцю, щоб тепла і ясна погода тривала довше.
  • Шуліки в небі парять – до спекотної погоди.
  • До обіду на траві роса тримається – до спеки.
  • Жовті хмари на заході – до дощу, який піде вранці наступного дня.
  • Хорошим знаком є знайти в цей день роздвоєний житній колос. Той, кому пощастить це зробити, буде жити в розкоші та багатстві до кінця своїх днів.
  • Дощ на Феногена – погана прикмета – хліб у снопі проросте.
29 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 470247

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла.
  • Не можна зловживати шкідливою їжею, спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна робити генеральне прибирання.
  • Не можна зберігати старі та зламані речі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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