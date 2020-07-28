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29 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 липня, відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також День курячих крилець у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Афіногена, єпископа Підахфойського, а також його десяти учнів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 29 липня, іменини відзначають власники таких імен: Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
- Національний день лазаньї та День курячих крилець в США
- Олсок або День Святого Олафа у скандинавських країнах
- День дощу
- 1030 — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись забрати назад норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого.
- 1148 — закінчилась невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, через яку настав крах Другого хрестового походу.
- 1108 — Людовик VI став королем Франції.
- 1565 — королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі.
- 1776 — останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського відправили на Соловецькі острови, де провів 25 років.
- 1793 — перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (сьогодні Торонто).
- 1836 — урочисте відкриття Тріумфальної арки в Парижі.
- 1851 — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія.
- 1858 — під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку.
- 1874 — британець Волтер Вінгфілд запатентував розбірний тенісний корт.
- 1899 — завершилася I Гаазька конференція миру, де розробляли багатосторонні угоди у галузі законів і звичаїв війни.
- 1907 — створена Всесвітня організація скаутського руху.
- 1913 — утворено незалежну Албанію.
- 1938 — після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.
- 1940 — у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.
- 1941 — Королівство Румунія оголосило про повернення собі території Бессарабії і Буковини, переданих нею СРСР у 1940.
- 1948 — у Лондоні стартували XIV Літні Олімпійські ігри.
- 1957 — створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 1958 — у США президент Ейзенхауер підписав акт про утворення Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
- 1974 — дебют ігрової програми "Вгадай мелодію" на каналі NBC.
- 2005 — астрономи відкрили карликову планету Ерида.
- 2010 — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся пором, через що загинули щонайменше 80 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЛИПНЯ
- 1605 — Сімон Дах, німецький поет.
- 1793 — Ян Колла , словацький поет, борець за об'єднання слов'ян.
- 1798 — Карл Блехен, німецький художник-пейзажист.
- 1805 — Алексіс де Токвіль, французький письменник, історик (Старий порядок і революція)
- 1817 — Іван Айвазовський, український живописець-мариніст вірменського походження.
- 1865 — Андрей Шептицький, український церковний діяч, меценат, голова УГКЦ, митрополит
- 1904 — Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра.
- 1957 — Неллі Кім, радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка.
- 1966 — Мартіна Макбрайд, американська кантрі-співачка, автор пісень та продюсер звукозаписів.
- 1973 — Стівен Дорфф, американський актор (Блейд)
- 1974 — Джош Реднор, американський актор, режисер (Як я зустрів вашу маму)
- 1981 — Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
- 1984 — Ганна Безсонова, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день дощовий, то буде хороший врожай;
- Якщо вранці на вулиці густий туман, то починається вдала пора для грибників;
- Якщо у небі низько літають птахи, то буде дощити;
- Якщо дуже спекотно, то незабаром прийде порція похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, кричати та бажати комусь зла;
- Не можна зловживати шкідливою їжею, спиртним і піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна робити генеральне прибирання;
- Не можна зберігати старі та зламані речі.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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