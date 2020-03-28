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29 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 березня – неділя

Сьогодні, 29 березня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Савіна, а у світі переходять на літній час. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Савіна. Він постраждав за віру за часів імператора Діоклетіана і був правителем єгипетського міста Гермополя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Антоній, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1795 – німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні.
  • 1848 – через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин "зупинився" Ніагарський водоспад.
  • 1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру, який засновало товариство "Руська бесіда".
  • 1867 – ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду – федеративний британський домініон.
  • 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій "Кока-кола".
  • 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.
  • 1951 – у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.
  • 1967 – арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва,
  • 1973 – завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон з-поміж військового та цивільного персоналу США.
  • 1976 – найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала "Політ над гніздом зозулі".
  • 1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
  • 1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні.
  • 1998 – у Португалії відкрито 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд.
  • 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 БЕРЕЗНЯ

  • 1591 – Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, першим використав термометр і вимірювач пульсу.
  • 1728 – Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького.
  • 1790 – Джон Тайлер, американський політичний діяч, 10-й президент США.
  • 1841 – Марія Вольвач, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка.
  • 1861 – Роман Залозецький, український учений, технолог, громадський і господарський діяч, перший голова Українського технічного товариства.
  • 1891 – Марійка Підгірянка, українська поетеса.
  • 1912 – Ганна Райч, найвідоміша німецька авіаторка 20 століття, тест-пілот найновіших літальних апаратів, власниця понад 40 авіаційних рекордів, єдина жінка – володар Залізного хреста.
  • 1929 – Леннарт Мері, естонський письменник і державний діяч, президент Естонії.
  • 1957 – Кристофер Ламберт, французький актор.
  • 1965 – Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Савіна тепло, то і весна буде теплою.
  • Сонце пече – знизу тече.
  • Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.
  • Похмуро і сонце в хмару сідає – до дощу.
  • Сніг швидко тане, а вода дружно біжить – до дощового літа.
  • Низький рівень води в річках – до неврожайного року, високий – до мокрого літа.
  • Птахи в калюжах купаються – до тепла.
  • Сни з 28 на 29 березня щось віщують. Сновидіння, побачене вдень 29 березня, вже завтра почне виконуватися.
29 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394528

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 29 березня не можна їсти хліб після заходу сонця. Це до злиднів.
  • Також не можна позичати гроші. За прикметами, весь рік будете ходити в боргах.
  • Ще не можна сперечатися з людьми, сваритися та лаятися, щоб не накликати на себе неприємності.

Читайте також: Гороскоп на 29 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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