29 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 березня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Савіна, а у світі переходять на літній час. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Савіна. Він постраждав за віру за часів імператора Діоклетіана і був правителем єгипетського міста Гермополя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Антоній, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1795 – німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні.

1848 – через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин "зупинився" Ніагарський водоспад.

1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру, який засновало товариство "Руська бесіда".

1867 – ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду – федеративний британський домініон.

1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій "Кока-кола".

1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.

1951 – у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.

1967 – арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва,

1973 – завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон з-поміж військового та цивільного персоналу США.

1976 – найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала "Політ над гніздом зозулі".

1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).

1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні.

1998 – у Португалії відкрито 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд.

2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"

ХТО НАРОДИВСЯ 29 БЕРЕЗНЯ

1591 – Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, першим використав термометр і вимірювач пульсу.

1728 – Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького.

1790 – Джон Тайлер, американський політичний діяч, 10-й президент США.

1841 – Марія Вольвач, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка.

1861 – Роман Залозецький, український учений, технолог, громадський і господарський діяч, перший голова Українського технічного товариства.

1891 – Марійка Підгірянка, українська поетеса.

1912 – Ганна Райч, найвідоміша німецька авіаторка 20 століття, тест-пілот найновіших літальних апаратів, власниця понад 40 авіаційних рекордів, єдина жінка – володар Залізного хреста.

1929 – Леннарт Мері, естонський письменник і державний діяч, президент Естонії.

1957 – Кристофер Ламберт, французький актор.

1965 – Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Савіна тепло, то і весна буде теплою.

Сонце пече – знизу тече.

Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

Похмуро і сонце в хмару сідає – до дощу.

Сніг швидко тане, а вода дружно біжить – до дощового літа.

Низький рівень води в річках – до неврожайного року, високий – до мокрого літа.

Птахи в калюжах купаються – до тепла.

Сни з 28 на 29 березня щось віщують. Сновидіння, побачене вдень 29 березня, вже завтра почне виконуватися.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

29 березня не можна їсти хліб після заходу сонця. Це до злиднів.

Також не можна позичати гроші. За прикметами, весь рік будете ходити в боргах.

Ще не можна сперечатися з людьми, сваритися та лаятися, щоб не накликати на себе неприємності.

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