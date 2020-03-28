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Гороскоп на 29 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Близнюки сьогодні готові гори звернути, а у Раків будуть напружені стосунки з родичами. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Яким знакам Зодіаку варто готуватись до чудових змін у квітні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні можуть погіршитися та ускладнитися стосунки з коханою людиною: можливі періодичні сварки, конфлікти, суперечки. Але перш, ніж грюкнути дверима, ви повинні добре подумати – чи готові ви до остаточного розриву відносин і чи не пошкодуєте про те, що трапилося.
Телець
Тільці, сьогодні день пробудження розумових здібностей, здебільшого – розкриття таланту в літературі, поезії, а також комерційної, посередницької або журналістської діяльності. Вдалий час для навчання та будь-яких інтелектуальних зусиль.
Близнюки
Близнюки, внаслідок особистої привабливості та фізичної чарівності сьогодні вам багато чого буде по плечу. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі.
Рак
Раки, стосунки з родичами можуть трохи зіпсувати нерви – передбачаються дрібні сварки на побутовому ґрунті через взаємні причіпки. Про здоров'я також не заважає подбати, оскільки знижений імунітет може привести до появи будь-якого захворювання.
Лев
Леви, завдяки підвищеній увазі до інших людей і розуміння їхніх інтересів ви успішно укладаєте угоди та договори, причому собі не в збиток. Можете сподіватися на відчутний прибуток, і навіть невеликі подарунки.
Діва
Діви, будьте спокійні, не переживайте зайвий раз, ваш емоційний стан впливає на фізичний. І навпаки. Спробуйте віднайти внутрішню і зовнішню гармонію, щоб не нашкодити собі та близьким.
Терези
Терези, сьогоднішній день найкраще провести вдома у компанії себе улюбленого. Займіться своїм хобі, спробуйте рукоділля, подивіться фільм, почитайте. Тільки не виходьте з дому.
Скорпіон
Скорпіони, ваше самопочуття залежатиме від ваших рішень, тож робіть усе так, щоб не нашкодити собі. Пам'ятайте, що краще перестрахуватися, ніж ризикувати невідомо заради чого.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви повинні дотримуватися граничної чесності, інакше можете стати жертвою як обману та інтриг з боку інших людей, так і викриття. Ви можете отримати таємну інформацію, яка принесе вигоду. З нею будьте обережні.
Козеріг
Козероги, сьогодні хороший день для проведення офіційних зустрічей, зустрічей зі спонсорами, урочистих прийомів. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ.
Водолій
Водолії, сьогодні ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені та здатні заразити цим благочинним підйомом співробітників і компаньйонів, навіть начальство. Наважуйтеся, це ваш день!
Риби
Риби, натхнення, інтуїція, осяяння допоможуть вам сьогодні при вирішенні будь-яких справ. Посилюється творче мислення, здатність розуміти суть речей, враховувати всі деталі.
До теми: Найстійкіші знаки Зодіаку, яких неможливо "зламати"
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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