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Серіал Великі Вуйки Хелловін

28 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 28 жовтня, за церковним календарем святкують День святого Юхима та День визволення України від фашистських загарбників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні святкують День святого Юхима.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Юхим, Іван, Лук’ян, Савін, Сарва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359972

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день анімації.
  • Міжнародний день шкільних бібліотек.
  • День визволення України від фашистських загарбників.
  • 1913 — відкрито трамвайний рух у Вінниці.
  • 1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддавав Бессарабію Румунії.
  • 1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовляється їх прийняти. Вислані залишаються між двома країнами у таборі біженців.
  • 1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови (Закон "Про мову в Українській РСР").
  • 1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.
  • 2007 — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.
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Вінницькі трамваї

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ

  • 1845 — Зигмунд Врублевський, польський фізик. Навчався в Київському університеті.
  • 1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик, поет.
  • 1895 — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.
  • 1955 — Білл Ґейтс, засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт".
  • 1967 — Джулія Робертс, американська акторка.
  • 1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень.
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Білл Гейтс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.
  • Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекай.
  • Якщо пізньої осені з'явилися комарі – буде зима м'якою.

28 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 361858

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто сьогодні здійснювати дорогі покупки.
  • Не можна сердитися.
  • Забороняється виходити з дому після заходу сонця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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