28 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 жовтня, за церковним календарем святкують День святого Юхима та День визволення України від фашистських загарбників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні святкують День святого Юхима.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Юхим, Іван, Лук’ян, Савін, Сарва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день анімації.

Міжнародний день шкільних бібліотек.

День визволення України від фашистських загарбників.

1913 — відкрито трамвайний рух у Вінниці.

1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддавав Бессарабію Румунії.

1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовляється їх прийняти. Вислані залишаються між двома країнами у таборі біженців.

1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови (Закон "Про мову в Українській РСР").

1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.

2007 — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.

Вінницькі трамваї

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ

1845 — Зигмунд Врублевський, польський фізик. Навчався в Київському університеті.

1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик, поет.

1895 — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.

1955 — Білл Ґейтс, засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт".

1967 — Джулія Робертс, американська акторка.

1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень.

Білл Гейтс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.

Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекай.

Якщо пізньої осені з'явилися комарі – буде зима м'якою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто сьогодні здійснювати дорогі покупки.

Не можна сердитися.

Забороняється виходити з дому після заходу сонця.

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