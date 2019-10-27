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28 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 жовтня, за церковним календарем святкують День святого Юхима та День визволення України від фашистських загарбників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні святкують День святого Юхима.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Юхим, Іван, Лук’ян, Савін, Сарва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день анімації.
- Міжнародний день шкільних бібліотек.
- День визволення України від фашистських загарбників.
- 1913 — відкрито трамвайний рух у Вінниці.
- 1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддавав Бессарабію Румунії.
- 1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону. Польський уряд відмовляється їх прийняти. Вислані залишаються між двома країнами у таборі біженців.
- 1989 — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови (Закон "Про мову в Українській РСР").
- 1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.
- 2007 — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph. До нього увійшов український художник Іван Марчук.
Вінницькі трамваї
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ
- 1845 — Зигмунд Врублевський, польський фізик. Навчався в Київському університеті.
- 1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик, поет.
- 1895 — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.
- 1955 — Білл Ґейтс, засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт".
- 1967 — Джулія Робертс, американська акторка.
- 1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень.
Білл Гейтс
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.
- Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекай.
- Якщо пізньої осені з'явилися комарі – буде зима м'якою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні здійснювати дорогі покупки.
- Не можна сердитися.
- Забороняється виходити з дому після заходу сонця.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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