28 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 травня, віряни відзначають Вознесіння Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни відзначають Вознесіння Господнє. Це святкування тілесного вознесіння Ісуса на небеса. Це один із вселенських празників Християнської Церкви, на рівні зі святами Страстей Христових, у період від Пасхи до П'ятдесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 28 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом, Еміль, Герман, Гнат, Марія, Віктор, а також Вільгельм. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1742 – у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1812 – Між Російською та Османською імперіями укладено Бухарестський мир.

1830 – Президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців

1918 – Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність.

1923 – генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1925 – у місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

1957 – у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики – "Греммі".

1959 – Американськими вченими був проведений успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.

1965 – Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет

1987 – німецький спортсмен-пілот Матіас Руст здійснив переліт з Гамбурга через Гельсінкі в Москву і приземлився на Красній площі, обійшовши усю систему протиповітряної оборони СРСР

1985 – команда київське "Динамо" забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.

1997 – у Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й розподіл Чорноморського флоту.

2009 – у Києві відкрили Культурно-просвітницький центр "Alex Art House"

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ТРАВНЯ

1660 – Георг I, англійський король (1714–1727)

1738 – Жозеф Гільотен, французький лікар, винахідник гільйотини

1779 – Томас Мур, ірландський поет

1860 – Олеськів Йосип, ініціатор масової трудової міграції українців до Канади в 1890-х роках.

1877 – Волошин Максиміліан Олександрович, поет і художник українського походження, перекладач, представник символізму й акмеїзму

1884 – Едвард Бенеш, чеський політик, президент Чехословацької Республіки (1935–1938, 1945–1948).

1888 – Водолажченко Ольга Гаврилівна, український історик, філолог, архівіст

1895 – Перацький Броніслав, польський військовик, політик, міністр внутрішніх справ Польщі (1931–1934).

1906 – Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, публіцист, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч.

1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, літературний батько Джеймса Бонда

1918 – Бобошко Костянтин Матвійович, Герой Радянського Союзу

1944 – Рудольф Джуліані, американський юрист, підприємець і політик, мер Нью-Йорка (1994–2001)

1952 – Василенко Олександр Миколайович, соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів "Київська камерата", народний артист України

1968 – Кайлі Міноуг, австралійська акторка та співачка

1971 – Гай-Нижник Павло Павлович, український історик, поет, громадсько-політичний діяч

1972 – Положинський Олександр Євгенович, український рок-співак і шоумен, лідер гурту "Тартак".

1974 – Ганс-Йорг Бутт, німецький футболіст

1985 – Колбі Кейллат, американська фольк-поп-співачка та автор пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо курка знесла цей день яйце, то його потрібно підвісити під дахом. Яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей усіх мешканців будинку протягом року.

Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

Дощовий день свята віщував хвороби та неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.

Роса у цей день вважається цілющою. Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Іванового дня.

Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.

На Вознесіння хороша погода – до урожаю.

Вознесіння з дощем – Ілля з грозою. А взагалі погоду на Вознесіння помічали ще у Великий четвер – говорили, яка погода в чистий четвер то, така й у Вознесіння.

Як пройде Вознесіння, уже можна не боятися мінливої весняної погоди. Жодних похолодань уже точно не буде. Живіть і насолоджуйтесь літньою погодою. Можна спокійно купатися у водоймах, не переживаючи про те, що можна захворіти.

Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.

Якщо чути скрегіт сороки – це до грошей, але потрібно вимовити особливе замовляння, щоби вона несла добро в будинок.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати: ні вдома, ні на городі, ні в полі. Навіть прибирати, прати чи шити. Як і в будь-яке інше з 12 головних свят – це великий гріх.

Не можна плювати на землю та смітити. Адже Ісус ходить по вулицях та спостерігає за вчинками кожного.

Не можна сваритись, бажати комусь зла, думати про погане. Цей день треба провести спокійно, у родинному колі та з друзями.

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