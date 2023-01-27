28 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 січня, у світі відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 28 січня, відзначають Павлів день, а ще його називали днем чаклунів. Люди вірили, що чаклуни та чаклунки саме цього дня передавали своє магічне мистецтво учням. А тому слід боятися змов. Для цього потрібно молитися святим заступникам, а щоб не наврочили – постукати по дереву і поплювати через ліве плече.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 28 січня, іменини відзначають власники таких імен: Веніамін, Гавриїл, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

98 – римським імператором стає Марк Ульпія Траян

1077 – Папа Римський Григорій VII переміг над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершився ходінням у Каноссу

1596 – на борту свого корабля від дизентерії помер англійський пірат Френсіс Дрейк

1724 – Указом Петра I засновані Петербурзька академія наук та Петербурзький університет

1725 – у Росії почалася епоха палацових переворотів

1906 – у Санкт-Петербурзі відкрилися жіночі політехнічні курси

1918 – Естонія та Латвія оголошують свою незалежність від Росії

1920 – виставою В. Винниченка Гріх у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка

1990 – у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади

1992 – національний синьо-жовтий прапор Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією

1992 – національний синьо-жовтий прапор Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України

ХТО НАРОДИВСЯ 28 СІЧНЯ

1457 – Генріх VII, король Англії

1596 – Френсіс Дрейк, англійський пірат, навігатор

1600 – Климент IX, у світі Джуліо Роспіл'єзі, папа римський в 1667-1669

1687 – Ян Гевелій, польський астроном, автор першої карти Місяця

1725 – Петро I Олексійович, російський цар від 1682 року

1797 – Антон Головатий, кошовий отаман Чорноморського козачого війська

1920 – Панас Мирний, український письменник

1939 – Вільям Батлер Йейтс, ірландський поет, драматург, лауреат Нобелівської премії

1951 – Карл Густав Маннергейм, барон, державний та військовий діяч Фінляндії

1951 – Леонід Каденюк, український космонавт

1955 – Ніколя Саркозі, президент Франції

1963 – Сергій Супоня, радянський та російський телеведучий

1968 – Ольга Кабо, актриса театру та кіно

1977 – Грищенко Олексій, живописець та графік

1996 – Йосип Бродський, поет та есеїст, лауреат Нобелівської премії

Панас Мирний

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Павло день додає, а ночі вкорочує

якщо зорі яскраво блищать – бути морозам

тьмяні зорі обіцяють потепління

зорі в небі мерехтять на завірюху

Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

не слід цього дня обговорювати чи засуджувати когось

у жодному разі не можна грубити старшим цього дня

не рекомендується 28 січня залишати на ніч взуття брудним

не бажано виходити з дому

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