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28 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 січня, віряни вшановують пам'ять Павла Фівейського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем та відлюдником. За переказами він прожив 113 років, з яких 91 рік провів на самоті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 28 січня, іменини відзначають власники таких імен: Юліан, Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1820 – російська експедиція на кораблях "Схід" та "Мирний" під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.
- 1855 – по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.
- 1919 – у Чехословаччині засновано Університет Масарика.
- 1920 – виставою В. Винниченка "Гріх" у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).
- 1921 – у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам'ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.
- 1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.
- 1935 – Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.
- 1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
- 1986 – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний корабель "Челленджер".
- 1990 – у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади.
- 1992 – національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.
- 2002 – у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського "Динамо" обіграли московський "Спартак" з рахунком 4:3.
- 2003 – у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.
- 2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у ХХ ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 СІЧНЯ
- 1611 – Ян Гевелій, польський астроном, автор перших карт Місяця, градоначальник Гданську.
- 1659 – П'єтро Баратта, італійський скульптор доби бароко.
- 1706 – Баскервіль Джон, англійська друкар і видавець, творець шрифтів нового стилю, що мають його ім'я.
- 1757 – Бруні Антоніо Бартоломео, італійський композитор, диригент і скрипаль.
- 1761 – Маргеріт Жерар, французька художниця, гравер, книжковий графік, представниця рококо, учениця Жана-Оноре Фраґонара.
- 1791 – Герольд Фердінан (Луї-Жозеф-Фердінан Герольд), французький композитор, автор музики до балету "Марна обережність". Батько Герольда Фердинана (політика), дід письменника і поета-символіста Герольда Андре-Фердинана (Еро).
- 1820 – Вільгельм Педерсен, данський художник. Був першим ілюстратором казок Ганса Крістіана Андерсена.
- 1854 – Володимир Високович, патологоанатом, бактеріолог й епідеміолог.
- 1884 – Огюст Пікар, швейцарський учений, фізик, дослідник космічних променів, творець стратостатів і батискафів.
- 1902 – Альфред Барр, американський історик мистецтва і перший директор Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
- 1912 – Джексон Поллок, американський художник, один з визначних представників абстрактного експресіонізму.
- 1930 – Ігнащенко Анатолій Федорович, український архітектор, народний художник України.
- 1935 – Леонід Грабовський, український композитор.
- 1951 – Леонід Каденюк, український астронавт (перший космонавт незалежної України), Герой України, генерал-майор ЗСУ, заступник генерального інспектора генеральної військової інспекції при президенті України з питань авіації та космонавтики.
- 1955 – Ніколя Саркозі (Саркозі де Надь-Боча), французький державний і політичний діяч, президент Франції у 2007-2012 роках.
- 1977 – Такума Сато, японський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1981 – Олеся Мамчич, поетеса.
- 1981 – Елайджа Вуд, американський кіноактор.
- 1982 – Богдана Матіяш, поетеса, філолог.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.
- Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.
- Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.
- Хмари з півночі – до холодів.
- Сніговий буран днем – до міцного морозу вночі.
- Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.
- Зірки з неба падають – до холодів.
- Снігурі защебетали – до зміни погоди.
- Горобці на деревах сидять і не цвірінькають – до снігу.
- Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У народному календарі 28 січня – перелом зими й здавна вважається нещасливою датою. Прості люди остерігалися псування, яке могли наслати відуни.
- Також сьогодні не бажано проводити день наодинці.
- Не можна в цей день запрошувати додому знайомих, яких ви погано знаєте.
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