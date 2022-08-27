28 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 серпня, у кількох країнах світу відзначають День бабусі та дідуся, а в Україні – День шахтаря та День міста Донецьк. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем 28 серпня православна церква відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. Щороку саме наприкінці літа християни відзначають кінець життя Марії та її перехід на небеса. Свято вважається одним з 12 найважливіших у церковному календарі, тож до цієї дати триває суворий піст (Успенський піст). Відповідно до біблійських текстів. ангел повідомив Богородицю про її смерть за 3 дні, тож вона встигла попрощатись з усіма та спокійно піти у Царство Господнє, де возз'єдналась з Богом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 28 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Максим, Федір, Матвій та Олександр.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День шахтаря в Україні

День міста Донецьк в Україні

День міста Тернопіль в Україні

День міста Рівне в Україні

День авіації у Польщі

День залізничника в Литві

День біолога у Панамі

День бабусі та дідуся в Колумбії, у Мексиці та у Тайвані

Національний день червоного вина в США

День краватки-метелика

1797 — США погодилися заплатити викуп Тунісу, щоб припинити піратство щодо американських кораблів у Середземному морі

1850 — у Веймарі пройшла прем'єра знаменитої опери Ріхарда Вагнера "Лоенгрін"

1879 — після закінчення британо-зулуської війни у 1879-му році британці було заарештовано та вислано зулуського короля Сетшвайо

1921 — у Києві розстріляли 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були співзасновник УВО Іван Андрух та поет Григорій Чупринка

1924 — Серпневий виступ грузинів проти радянської влад.

1937 — в Японській імперії було створено компанія "Toyota"

1941 — у Радянському Союзі ліквідували Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислали до Сибіру та до Середньої Азії

1946 — США використало право вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. У цьому рішенні США підтримала також Велика Британія

1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Тоді перед ними виступив Мартін Лютер Кінг зі своєю знаменитою промовою "В мене є мрія"

1988 — у Федеративній Республіці Німеччина пройшли демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійські літаки. Загинули 66 осіб

1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією та перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму, де утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна

1996 — лондонський суд офіційно розлучив принцесу Діана та принца Чарльза після 15 років подружнього життя та 4 років життя окремо

1999 — у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилась найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Петронас Тауер"(452 метри). Загальна площа комплексу — близько мільйона квадратних метрів.

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ХТО НАРОДИВСЯ 28 СЕРПНЯ

1749 — Йоганн Вольфганг фон Гете, знаменитий німецький науковець та письменник (Фауст, Страждання юного Вертера)

1863 — Андре Блондель, французький фізик та винахідник осцилографа (прилад для вимірювання, відстеження та запису параметрів електричного сигналу)

1877 — Чарльз Стюарт Роллс, один зі співзасновників компанії "Роллс Ройс"

1887 — Дмитро Дяченко, український архітектор та громадський діяч

1890 — Дмитро Загул, поет, перекладач та літературознавець

1922 — Марія Лісовська, українська письменниця (Скільки житиму — любитиму, Відлуння серця)

1925 — Аркадій Стругацький, радянський письменник-фантаст, перекладач (Пікнік на узбіччі)

1942 — Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту Velvet Underground

1962 — Девід Фінчер, американський кінорежисер та продюсер (Бійцівський клуб)

1965 — Шанайя Твейн, канадська кантрі-співачка

1969 — Джейсон Прістлі, американський актор (Беверлі-Гіллз, 90210)

1969 — Джек Блек, американський актор, комік та музикант

1982 — Ліенн Раймс, американська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода на Успіння, такою буде й осінь;

Якщо в цей день сонячна погода, то бабине літо буде вологим та холодним;

Якщо вранці дуже туманно, то буде гарний врожай грибів;

Якщо дуже багато павутини, то зима буде красивою та морозною;

Сни у ніч на Успіння вважаються віщими.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна влаштовувати весілля та гучні гулянки;

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна важко працювати;

Не можна ходити босоніж;

Не можна носити брудний одяг та взуття;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі.

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