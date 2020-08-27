28 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 серпня, у народі відзначають Успіння Пресвятої Богородиці 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

28 серпня православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Православна церква відносить Успіння до числа дванадесятих свят, 12 найважливіших свят після Великодня. У це свято в православних церквах проходять урочисті богослужіння. Передує Успінню доволі суворий Успенський піст тривалістю в два тижні. Прийнято було освячувати на Успіння, 28 серпня, колосся і насіння. Після цього люди організовували бенкети, пригощали бідних і жебраків, пекли пироги.

Успіння Пресвятої Богородиці

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 28 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1739 – у ході російсько-турецької війни турецька армія зазнає поразки в битві під Ставучанами

1883 – у Британській імперії заборонено рабство

1910 – Чорногорія домоглася повної незалежності від Туреччини

1936 – відкрилася знаменита італійська гоночна траса "Монца"

1938 – завершився великий шаховий турнір у британському Ноттінгемі: участь взяли всі найсильніші шахісти світу (Е. Ласкер, Капабланка Х.-Р., А. Альохін, М. Ейве), що найцікавіше перемогу розділили Капабланка і молодий шахіст Михайло Ботвинник

1946 – США за підтримки Великобританії заблокували вступ в ООН Монголії та Албанії (таким чином на Заході боролися з поширенням "комуністичної загрози")

1986 – "Королева рок-н-ролу", відома співачка Тіна Тернер удостоїлася зірки на Алеї слави в Голлівуді

1988 – страшна трагедія під час авіашоу на військовій базі ВВС США Рамштайн (розбилися три літаки італійської пілотажної групи)

1999 – в Куала-Лумпурі (Малайзія) відкрився незвичайний комплекс споруд: дві башти-близнюки по 452 метри кожна

2003 – через аварію в системі трансформаторів, в Лондоні відбулося широкомасштабне відключення електроенергії

Тіна Тернер

ХТО НАРОДИВСЯ 28 СЕРПНЯ

1749 – німецький поет, автор безсмертної трагедії "Фауст", Йоганн Вольфганг Гете

1801 – економіст и філософ, французький математик Антуан Огюст Курно (основоположник математичного напряму в Політичній економії)

1802 – відомій шотландський поет Томас Ейрд

1863 – французький фізик и інженер Андре Блондель (винайшов осцилограф)

1878 – американський лікар, викладач медичної школи Джордж Хойт Уіпл

1925 – російський письменник, класик сучасної фантастики Аркадій Стругацькій

1960 – американський астронавт-дослідник Лерой Чіао

1962 – відомій американський кінорежисер Девід Фінчер (вважається послідовніком Стенлі Кубрика, у своих фільмах Фінчер показує кріхкість сімейних відносин)

Гете

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода на Успіння, такою буде і осінь

Радуга 28 серпня обіцяла теплу осінь

Дощ на Успіння – дощі всю осінь

Вітри

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

не можна бути в поганому настрої

не варто сваритися з родичами, сусідами і знайомими

не можна піднімати на людей голос

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