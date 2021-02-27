28 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 лютого, у світі відзначають Всесвітній день кравців, а віряни вшановують пам'ять апостола Онисима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 лютого віряни вшановують пам'ять апостола Онисима. Він був рабом Филимона – християнина знатного роду, який проживав в місті Колоссах. Провинившись перед господарем, Онисим втік до Риму, де потрапив до в'язниці. Під час ув'язнення він познайомився з апостолом Павлом і прийняв хрещення. У в’язниці Онисим служив апостолу як син. Пізніше Павло відіслав Онисима до його пана і попросив Филимона прийняти втікача не як слугу, а як брата.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 28 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Арсеній, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день кравців

Міжнародний день рідкісних захворювань

1066 – відкрилося Вестмінстерське абатство

1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій

1854 – заснована Республіканська партія США.

1921 – в Кронштадті почалося збройне повстання гарнізону військових моряків, які вимагали ліквідації більшовицької диктатури

1922 – здійснена перша постановка вистави Принцеса Турандот Карло Гоцці в третій студії МХТ

1955 – відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой-Пекін-Москва-Берлін

1971 – в Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь в голосуванні на виборах

1984 – Майкл Джексон виграв майже всі нагороди Гремі, чим установив своєрідний, досі неперевершений рекорд

1986 – в центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме

1995 – зареєстрована Соціал-демократична партія України (СДПУ)

2000 – Ірак і Сирія відновили дипломатичні відносини, перервані в 1980 році

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛЮТОГО

1155 — Генріх Молодий, номінальний король Англії

1533 — Мішель де Монтень, французький богослов, філософ, есеїст-мораліст, громадський діяч

1826 — Памфіл Юркевич, український філософ, професор Київської Духовної Академії

1877 — Сергій Борткевич, український композитор, піаніст і педагог

1880 — Мартірос Сар'ян, вірменський художник

1881 — Павло Альошин, український архітектор і педагог

1882 — Хосе Васконселос, мексиканський письменник і політик

1886 — Макс Фасмер, німецький мовознавець, славіст, етимолог і лексикограф

1887 — Сергій Борткевич, український композитор та піаніст

1888 — Василь Чечвянський (Губенко), гуморист, сатирик, брат Остапа Вишні

1915 — Пітер Медавар, британський біолог, лавреат Нобелівської премії з медицини та фізіології

1929 — Френк Гері, канадсько-американський архітектор, який стояв біля джерел архітектурного деконструктивізму; лавреат Пулітцерівської премії

1930 — Леон Нейл Купер, американський фізик, лавреат Нобелівської премії

1939 — Деніел Чі Цуй (Цуй Ці), американський фізик, лавреат Нобелівської премії

1940 — Михайло Бєліков, український кінорежисер, кінооператор і сценарист

1942 — Браєн Джонс, англійський рок-співак, учасник гурту "The Rolling Stones"

1944 — Зепп Маєр, німецький футболіст

1953 — Пол Кругман, американський економіст, лавреат Нобелівської премії

1957 — Джон Туртуро, американський актор

1979 — Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо"

1979 — Себастьєн Бурде, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон серії ChampCar, пілот Формули-1

1985 — Фіфі Добсон, канадська панк-поп-співачка та автор пісень

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода на Онисима, таким і вересень буде.

Якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.

Велика кількість зірок на небі обіцяє приплід сильних і здорових ягнят.

Східний вітер – до піщаних бур влітку.

Лисиці далеко гавкають – до снігопаду.

Червоний захід – до хуртовини.

На небі яскравий і повний місяць – до холодів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Забороняється в день Онисима приходити в гості без подарунків, адже це може спричинити конфлікт.

Також у цей день не бажано виносити з дому меблі. Хіба що це зроблять за вас вантажники.

Ще не рекомендується переїжджати. Максимум – можете перевезти кілька речей.

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