На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
28 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 192
Сьогодні, 28 лютого, у світі відзначають Всесвітній день кравців, а віряни вшановують пам'ять апостола Онисима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 28 лютого віряни вшановують пам'ять апостола Онисима. Він був рабом Филимона – християнина знатного роду, який проживав в місті Колоссах. Провинившись перед господарем, Онисим втік до Риму, де потрапив до в'язниці. Під час ув'язнення він познайомився з апостолом Павлом і прийняв хрещення. У в’язниці Онисим служив апостолу як син. Пізніше Павло відіслав Онисима до його пана і попросив Филимона прийняти втікача не як слугу, а як брата.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 28 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Арсеній, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день кравців
- Міжнародний день рідкісних захворювань
- 1066 – відкрилося Вестмінстерське абатство
- 1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій
- 1854 – заснована Республіканська партія США.
- 1921 – в Кронштадті почалося збройне повстання гарнізону військових моряків, які вимагали ліквідації більшовицької диктатури
- 1922 – здійснена перша постановка вистави Принцеса Турандот Карло Гоцці в третій студії МХТ
- 1955 – відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой-Пекін-Москва-Берлін
- 1971 – в Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь в голосуванні на виборах
- 1984 – Майкл Джексон виграв майже всі нагороди Гремі, чим установив своєрідний, досі неперевершений рекорд
- 1986 – в центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме
- 1995 – зареєстрована Соціал-демократична партія України (СДПУ)
- 2000 – Ірак і Сирія відновили дипломатичні відносини, перервані в 1980 році
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛЮТОГО
- 1155 — Генріх Молодий, номінальний король Англії
- 1533 — Мішель де Монтень, французький богослов, філософ, есеїст-мораліст, громадський діяч
- 1826 — Памфіл Юркевич, український філософ, професор Київської Духовної Академії
- 1877 — Сергій Борткевич, український композитор, піаніст і педагог
- 1880 — Мартірос Сар'ян, вірменський художник
- 1881 — Павло Альошин, український архітектор і педагог
- 1882 — Хосе Васконселос, мексиканський письменник і політик
- 1886 — Макс Фасмер, німецький мовознавець, славіст, етимолог і лексикограф
- 1887 — Сергій Борткевич, український композитор та піаніст
- 1888 — Василь Чечвянський (Губенко), гуморист, сатирик, брат Остапа Вишні
- 1915 — Пітер Медавар, британський біолог, лавреат Нобелівської премії з медицини та фізіології
- 1929 — Френк Гері, канадсько-американський архітектор, який стояв біля джерел архітектурного деконструктивізму; лавреат Пулітцерівської премії
- 1930 — Леон Нейл Купер, американський фізик, лавреат Нобелівської премії
- 1939 — Деніел Чі Цуй (Цуй Ці), американський фізик, лавреат Нобелівської премії
- 1940 — Михайло Бєліков, український кінорежисер, кінооператор і сценарист
- 1942 — Браєн Джонс, англійський рок-співак, учасник гурту "The Rolling Stones"
- 1944 — Зепп Маєр, німецький футболіст
- 1953 — Пол Кругман, американський економіст, лавреат Нобелівської премії
- 1957 — Джон Туртуро, американський актор
- 1979 — Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо"
- 1979 — Себастьєн Бурде, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон серії ChampCar, пілот Формули-1
- 1985 — Фіфі Добсон, канадська панк-поп-співачка та автор пісень
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода на Онисима, таким і вересень буде.
- Якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим.
- Велика кількість зірок на небі обіцяє приплід сильних і здорових ягнят.
- Східний вітер – до піщаних бур влітку.
- Лисиці далеко гавкають – до снігопаду.
- Червоний захід – до хуртовини.
- На небі яскравий і повний місяць – до холодів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Забороняється в день Онисима приходити в гості без подарунків, адже це може спричинити конфлікт.
- Також у цей день не бажано виносити з дому меблі. Хіба що це зроблять за вас вантажники.
- Ще не рекомендується переїжджати. Максимум – можете перевезти кілька речей.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:48Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
21:18Ентузіаст побудував літачок з кулером від процесора: відео
-
20:4328 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18Hyundai Ioniq 5 побив рекорд: кількість попередніх замовлень зашкалює
-
19:49Актор серіалу Пацани показав, як знімали бійку з невидимим супергероєм: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:19Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 4 випуск кулінарного шоу
-
18:31Ентузіасти розібрали смартфон Redmi K40: наскільки легко буде його ремонтувати
-
18:13Гороскоп на 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати
-
17:19Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
16:32Джордж Клуні та Джулія Робертс знову зіграють разом у романтичній комедії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:10Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося
-
15:44Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості
-
15:15Як швидко назбирати гроші: чотири базових правила
-
14:46Ентузіасти створили більярдний кий, який ніколи не промахується: відео
-
14:17Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar
-
13:45Оля Цибульська показала оголені груди: фото 18+
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
12:42Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб
-
12:12Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі
-
11:44Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя
-
21:48Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
-
19:19Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
19:215 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
-
16:20Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
14:16Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження
-
11:19Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого
-
07:12Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил
- 25 лютого
-
21:48Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
-
19:09Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році
-
16:21Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
07:21Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради
- 24 лютого
-
21:2225 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:14ТОП 8 помилок, які ми допускаємо, користуючись мікрохвильовкою
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів