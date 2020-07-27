28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 липня, віряни вшановують пам'ять князя Володимира, хрестителя Русі, а у світі відзначають День боротьби з гепатитом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять князя новгородського Володимира Святославовича, який хрестив Русь. У 988 році він прийняв християнство за грецьким обрядом, після чого зробив його державною релігією.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 28 липня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир та Андрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з гепатитом

День хрещення Київської Русі

1497 – в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на Магдебурзьке право.

1697 – Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.

1821 – Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1834 – відкриття Київського університету.

1858 – відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

1862 – початок золотої лихоманки у Монтані (США).

1900 – у Коннектикуті Луїс Лассінг приготував перший гамбургер.

1959 – введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.

1992 – в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.

2000 – Вперше відзначався день системного адміністратора.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИПНЯ

1804 – Людвіг Феєрбах, німецький філософ.

1810 – Мокрицький Аполлон Миколайович, український живописець і педагог.

1880 – Володимир Винниченко , український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, перший голова Генерального секретаріату УНР.

, український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, перший голова Генерального секретаріату УНР. 1881 – Спілліарт Леон, бельгійський художник-символіст.

1887 – Марсель Дюшан, французький та американський художник, скульптор, представник дадаїзму та сюрреалізму, теоретик мистецтва, шахіст.

1911 – Джорджо Щербаненко, італійський письменник українського походження.

1912 – Муратов Ігор Леонтійович, український поет, перекладач, драматург.

1922 – Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.

1925 – Барух Бламберг, американський лікар і вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.

1940 – Симоненко Володимир Степанович, український джазовий піаніст, музикознавець.

1943 – Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd.

1987 – Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого володіють цілющою силою.

Липа пожовкла – осінь ранньої буде.

Дощ з ранку – до сонячного дня.

Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.

Якщо грім гулко гримить, буде злива.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

Коники голосно стрекочуть – до спеки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На день Улити не можна жати, інакше нечиста сила замакітрить вам голову.

Також не варто вживати алкоголь, оскільки це може мати згубні наслідки для репутації та стосунків з іншими людьми.

Ще не бажано пліткувати та наговорювати погані слова на інших. Усе зло слова повернуться до вас бумерангом.

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