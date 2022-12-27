На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
28 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 556
Сьогодні, 28 грудня, відзначають Міжнародний день кіно, День сміху в Іспанії та День школяра у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За юліанським календарем сьогодні, 28 грудня, християни вшановують мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія та Калиніка. За Григоріанським календарем відзначають День Святого апостола, первомученика та архидиякона Стефана, а також вшановують пам'ять преподобного Теодора Начертаного сповідника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 28 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Антонія, Анфія, Агафія, Вакх, Вавила, Гнат, Горгоній, Гликерія, Дорофій, Домна, Елеферій, Євфимій, Зенон, Іванна, Іона, Ігнатій, Корій, Мардоній, Нікострат, Нектарій, Петро, Павло, Степан, Симон, Трифон, Феофіл та Юхим.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день кіно
- День сміху в Іспанії
- День пам'яті короля Таксина у Таїланді
- День святих Невинних Немовлят Вифлеємських у Сальвадорі
- День присяги на вірність у США
- День школяра в США
- Національний день коробки цукерок в США
- 1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство, яке стало місцем коронації англійських монархів
- 1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл запатентував жувальну гумку
- 1895 — В паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр організували перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою власного ж винаходу, який поєднував функції камери та проєктора
- 1908 — На півдні Італії трапився найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів. Відповідно до різних даних, через це загинули від 160 до 250 тисяч людей
- 1942 — Під час Другої світової війни японська авіація почала бомбардування міста Калькутта (Індія)
- 1943 — Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції "Улус" війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків
- 1944 — Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля села Кореличі Перемишлянського району Львівської області
- 1983 — Створено Шацький національний природний парк
- 1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці та пробула там аж до 2 січня, встановивши світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах. Допомогло вижити те, що жінка їла куплені продукти
- 1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія та Японія
- 1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни
- 2014 — закінчилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF)
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ГРУДНЯ
- 1856 — Вудро Вільсон, 28-й президент США
- 1866 — Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, а також засновник Інституту мікробіології та епідеміології у Києві
- 1885 — Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Саме його вважають одним із найяскравіших представників українського авангарду, основоположником конструктивізму
- 1903 — Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ (електронна обчислювальна машина)
- 1929 — Террі Савчук, канадський хокеїст українського походження, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги
- 1930 — Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль
- 1944 — Кері Малліс, американський біохімік, розробив метод полімеразної ланцюгової реакції, здійснивши революцію в молекулярній біології і медицині, за що отримав Нобелівську премію
- 1954 — Дензел Вашингтон, американський актор (Два стволи, Тренувальний день)
- 1968 — Іван Андрусяк, український поет та дитячий письменник
- 1969 — Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux
- 1978 — Джон Ледженд, популярний американський співак
- 1979 — Нумі Рапас, шведська акторка (Дівчина з татуюванням дракона, Шерлок: Гра тіней)
- 1981 — Сієна Міллер, американська кіноакторка (Зоряний пил, Найгучніший голос) та фотомодель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважалось, що погода у цей день вказує на погоду у березні;
- Якщо після морозного дня почалась відлига, то зима буде затяжною;
- Якщо сильний північний вітер, то до значних морозів;
- Якщо вранці 28 грудня чутно гул птахів, то попереду негода;
- Якщо падає дрібний сніг, то літо буде дуже спекотним;
- Якщо 28 грудня хуртовини, то літній сезон буде комфортним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна надто гучно демонструвати емоції;
- Не можна вживати м'ясо та алкоголь;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна залишати вдома безлад;
- Не можна ходити босоніж по снігу;
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
Читайте також: Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
- 01 січня
-
20:342 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:28Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
17:34Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
16:35Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:32Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
12:31День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:00Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
-
09:36Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 31 грудня
-
20:33СМС привітання з Новим роком 2023 – короткі новорічні побажання
-
19:371 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
17:31Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту
-
16:30Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
-
15:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
13:29Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря
-
12:30Ворожіння на Новий рік 2023: як і коли загадати новорічне бажання
-
11:30Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк
-
09:50Життя в окупації: лікарка розповіла, як в Херсоні викрадали людей
- 26 грудня
-
18:52Найприємніші люди за знаком знаки Зодіаку: з ким можна назвати життя ідеальним
-
15:52Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото
-
11:53KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп
- 25 грудня
-
19:55Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео
-
11:51Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео
- 24 грудня
-
18:28Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям
-
14:28За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят