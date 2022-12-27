28 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 грудня, відзначають Міжнародний день кіно, День сміху в Іспанії та День школяра у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За юліанським календарем сьогодні, 28 грудня, християни вшановують мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія та Калиніка. За Григоріанським календарем відзначають День Святого апостола, первомученика та архидиякона Стефана, а також вшановують пам'ять преподобного Теодора Начертаного сповідника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Антонія, Анфія, Агафія, Вакх, Вавила, Гнат, Горгоній, Гликерія, Дорофій, Домна, Елеферій, Євфимій, Зенон, Іванна, Іона, Ігнатій, Корій, Мардоній, Нікострат, Нектарій, Петро, Павло, Степан, Симон, Трифон, Феофіл та Юхим.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день кіно

День сміху в Іспанії

День пам'яті короля Таксина у Таїланді

День святих Невинних Немовлят Вифлеємських у Сальвадорі

День присяги на вірність у США

День школяра в США

Національний день коробки цукерок в США

1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство, яке стало місцем коронації англійських монархів

1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл запатентував жувальну гумку

1895 — В паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр організували перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою власного ж винаходу, який поєднував функції камери та проєктора

1908 — На півдні Італії трапився найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів. Відповідно до різних даних, через це загинули від 160 до 250 тисяч людей

1942 — Під час Другої світової війни японська авіація почала бомбардування міста Калькутта (Індія)

1943 — Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції "Улус" війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків

1944 — Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля села Кореличі Перемишлянського району Львівської області

1983 — Створено Шацький національний природний парк

1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці та пробула там аж до 2 січня, встановивши світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах. Допомогло вижити те, що жінка їла куплені продукти

1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія та Японія

1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни

2014 — закінчилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF)

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ХТО НАРОДИВСЯ 28 ГРУДНЯ

1856 — Вудро Вільсон, 28-й президент США

1866 — Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, а також засновник Інституту мікробіології та епідеміології у Києві

1885 — Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Саме його вважають одним із найяскравіших представників українського авангарду, основоположником конструктивізму

1903 — Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ (електронна обчислювальна машина)

1929 — Террі Савчук, канадський хокеїст українського походження, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги

1930 — Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль

1944 — Кері Малліс, американський біохімік, розробив метод полімеразної ланцюгової реакції, здійснивши революцію в молекулярній біології і медицині, за що отримав Нобелівську премію

1954 — Дензел Вашингтон, американський актор (Два стволи, Тренувальний день)

1968 — Іван Андрусяк, український поет та дитячий письменник

1969 — Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux

1978 — Джон Ледженд, популярний американський співак

1979 — Нумі Рапас, шведська акторка (Дівчина з татуюванням дракона, Шерлок: Гра тіней)

1981 — Сієна Міллер, американська кіноакторка (Зоряний пил, Найгучніший голос) та фотомодель​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважалось, що погода у цей день вказує на погоду у березні;

Якщо після морозного дня почалась відлига, то зима буде затяжною;

Якщо сильний північний вітер, то до значних морозів;

Якщо вранці 28 грудня чутно гул птахів, то попереду негода;

Якщо падає дрібний сніг, то літо буде дуже спекотним;

Якщо 28 грудня хуртовини, то літній сезон буде комфортним.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна надто гучно демонструвати емоції;

Не можна вживати м'ясо та алкоголь;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна залишати вдома безлад;

Не можна ходити босоніж по снігу;

Не можна займатись важкою фізичною працею.

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