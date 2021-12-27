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28 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 грудня, у світі відзначають Річницю першого у світі кіносеансу, а віряни вшановують пам'ять Трифона Печенгського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 28 грудня, вшановують пам'ять Трифона Печенгського. Він православний ченець, який проживав в XVI столітті на Кольському півострові. Він вів аскетичне існування, заснував Печенгський монастир. Церква вшановує його в лику преподобних.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 28 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, Трифон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Річниця першого у світі кіносеансу
- 1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.
- 1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
- 1895 – у паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.
- 1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб.
- 1942 – Під час Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
- 1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції "Улус" війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
- 1944 – Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
- 1973 – У Парижі надруковано "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина – літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.
- 1983 – Створено Шацький національний природний парк.
- 1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
- 1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
- 1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
- 2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ГРУДНЯ
- 1856 – Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).
- 1866 – Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.
- 1885 – Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Один з найяскравіших представників українського авангарду, родоначальник конструктивізму.
- 1903 – Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.
- 1929 – Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги.
- 1930 – Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль.
- 1944 – Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.
- 1954 – Дензел Вашингтон, американський актор.
- 1968 – Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.
- 1969 – Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.
- 1979 – Нумі Рапас, шведська актриса.
- 1981 – Сієна Міллер, американська кіноакторка ("Таємниці міста", "Заборонена любов", "Хіппі Хіппі Шейк"), фотомодель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Червона зоря віщує сильний мороз.
- Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.
- Кішка в будинок проситься – до морозу.
- Вітер північний – до холодів.
- Якщо день морозний і малосніжний, то буде хороший урожай злакових.
- Вітер сухий сніг розносить по околиці – до посухи.
- Яка погода 28 грудня, таким і березень буде.
- Глибокі замети – до теплого, але не спекотного літа.
- Сонце в хмару сідає – до хуртовини.
- У лісі дерева тріщать – до сильної холоднечі.
- У топці вугілля саме загоряється – до морозів.
- Іній на деревах – до врожаю вівса.
- На полях гладкий сніг – до неврожайного року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня лінуватися та нічого не робити.
- Не можна нині зловживати алкоголем і надто багато їсти.
- Не варто сьогодні ходити у гості, щоб не винести щастя з дому.
- Не гоже відмовляти у допомозі нужденним цього дня.
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