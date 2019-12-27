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28 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 28 грудня, прихожани римсько-католицької церкви відзначають День святих Невинних Немовлят Вифлеємських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни у більше як сотні країн сьогодні відзначають День святих Невинних Немовлят Вифлеємських. Християни вшановують святих немовлят як мучеників, вважаючи, що кожен, хто був убитий з ненависті до Христа, повинен розглядатися як мученик, навіть якщо він не підозрював про сенс того, що відбувається.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 28 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день кіно
  • 1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
  • 1908 — На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.
  • 1942 — Під час Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
  • 1944 — Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
  • 1983 — Створено Шацький національний природний парк.
  • 1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
  • 1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
  • 2014 — завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
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ХТО НАРОДИВСЯ 28 ГРУДНЯ

  • 1856 — Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).
  • 1866 — Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.
  • 1903 — Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.
  • 1929 — Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ.
  • 1930 — Францль Ланг, легендарний баварський йодлер.
  • 1944 — Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.
  • 1954 — Дензел Вашингтон, американський актор.
  • 1968 — Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.
  • 1969 — Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.
  • 1979 — Нумі Рапас, шведська актриса.
  • 1981 — Сієна Міллер, американська кіноакторка, фотомодель.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року.
  • В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду.
  • Мороз 28 листопада вдарив – нечиста сила зникне. Якщо викупатися в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.

28 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 376029

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатися ремонтом, шити або прати.
  • Не можна відмовляти жебракам і нужденним, а також тим, хто просить вас про допомогу.
  • Заборонено лаятися і лихословити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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