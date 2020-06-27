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28 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 червня – неділя

Сьогодні, 28 червня, віряни вшановують пам'ять пророка Амоса, а у світі відзначають День Конституції України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Амоса, мучеників Віта, Модеста і мученицю Кірскентію. У народі ця дата отримала такі назви: День Фіта та Амоса, Фіт, Віт, Модест, Амос.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Конституції в Україні
  • 1569 – укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитій.
  • 1651 – почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої.
  • 1914 році – початок Першої світової війни.
  • 1919 – укладений Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, і заснована Ліга Націй.
  • 1922 – створена прокуратура України.
  • 1940 – відбулося приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР.
  • 1967 – Ізраїль анексував східний Єрусалим.
  • 1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон вп'явся у вухо Евандера Холіфілда і відкусив шматок.
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ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЧЕРВНЯ

  • 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і мислитель епохи Просвітництва.
  • 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор.
  • 1926 – Мел Брукс (справжнє ім'я Мелвін Камінські), кінорежисер, кіноактор і комічний актор.
  • 1948 – Сергій Бодров, письменник, журналіст, кінорежисер.
  • 1971 – Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ на Фіта поганий для жита.
  • Прийшов Амос – пішов овес.
  • Сильні роси – до родючого року.
  • Часті тумани – до опадів.
  • Коники голосніше звичайного стрекочуть – до дощу.
  • Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
  • Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.
  • Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.
  • Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом двадцяти чотирьох днів, то вже не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 28 червня, пусте.
  • В цей день здавна ворожили через дух потопельника. Про те, що вам розповість дух потопельника ніколи й нікому розповідати не можна.
  • У цей день не варто вживати алкоголь.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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