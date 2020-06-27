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28 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 червня, віряни вшановують пам'ять пророка Амоса, а у світі відзначають День Конституції України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Амоса, мучеників Віта, Модеста і мученицю Кірскентію. У народі ця дата отримала такі назви: День Фіта та Амоса, Фіт, Віт, Модест, Амос.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 28 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Конституції в Україні
- 1569 – укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитій.
- 1651 – почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої.
- 1914 році – початок Першої світової війни.
- 1919 – укладений Версальський мирний договір, який офіційно завершив Першу світову війну, і заснована Ліга Націй.
- 1922 – створена прокуратура України.
- 1940 – відбулося приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР.
- 1967 – Ізраїль анексував східний Єрусалим.
- 1997 – за 30 секунд до кінця третього раунду ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон вп'явся у вухо Евандера Холіфілда і відкусив шматок.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЧЕРВНЯ
- 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і мислитель епохи Просвітництва.
- 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор.
- 1926 – Мел Брукс (справжнє ім'я Мелвін Камінські), кінорежисер, кіноактор і комічний актор.
- 1948 – Сергій Бодров, письменник, журналіст, кінорежисер.
- 1971 – Ілон Маск, канадсько-американський підприємець, засновник "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Фіта поганий для жита.
- Прийшов Амос – пішов овес.
- Сильні роси – до родючого року.
- Часті тумани – до опадів.
- Коники голосніше звичайного стрекочуть – до дощу.
- Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
- Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.
- Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.
- Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом двадцяти чотирьох днів, то вже не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 28 червня, пусте.
- В цей день здавна ворожили через дух потопельника. Про те, що вам розповість дух потопельника ніколи й нікому розповідати не можна.
- У цей день не варто вживати алкоголь.
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