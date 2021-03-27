28 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 березня, у деяких країнах світу відбувається перехід на літній час, а віряни вшановують пам'ять святого Олександра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 28 березня, іменини відзначають власники таких імен: Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополя та Ангори були затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул і Анкара.

1918 — Бій за станцію Крути.

1980 — Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР.

2004 — у ніч з 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!

2008 — Українська Вікіпедія сягнула межі в 100 000 статей.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 БЕРЕЗНЯ

1905 — Авраменко Георгій Титович — український актор і режисер.

1912 — Олекса Гірник, український дисидент, політв'язень, Герой України. Вчинив самоспалення у знак протесту проти русифікації.

1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак.

1925 — Інокентій Смоктуновський, актор.

1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч, син командувача УПА Романа Шухевича, депутат Верховної Ради України VIII скликання.

1936 — Маріо Варгас Льйоса, перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури;

1950 — Віктор Стельмах — український поет, член Національної спілки письменників України.

1955 — Баранівський Олександр Петрович, ексміністр аграрної промисловості України

1961 — Юрій Лукомський, український археолог, дослідник давнього Галича й архітектури княжої доби.

1986 – Lady Gaga, американська співачка, автор пісень, актриса, продюсер і багаторазова володарка премій Ґреммі, а також володарка "Оскара".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Молодик до цього дня віщує раннє прибирання хліба.

Приліт чайок – до весняного тепла.

Чайки в воді купаються – до дощу.

Граки прямо на свої старі гнізда летять – до дружної весни.

Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.

Якщо в цей день страшно виють вовки, спати не дають, то потрібно перевернути подушку – відразу заснете спокійним сном.

Якщо 28 березня вам перейде дорогу вовк або дівчина з повними відрами, то незабаром отримаєте непоганий прибуток.

Якщо день похмурий і сонце з-за хмар визирнуло тільки після заходу сонця, буде негода.

Голова свербить – до дрібних неприємностей.

Горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За повір'ям, в Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.

Щоб не наврочили, в цей день потрібно до заходу носити на одязі булавку, заховану від сторонніх очей.

Не можна порушувати піст: заборонено вживати м'ясні продукти та алкоголь.

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