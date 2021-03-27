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28 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 березня, у деяких країнах світу відбувається перехід на літній час, а віряни вшановують пам'ять святого Олександра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 28 березня, іменини відзначають власники таких імен: Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополя та Ангори були затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул і Анкара.
- 1918 — Бій за станцію Крути.
- 1980 — Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР.
- 2004 — у ніч з 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!
- 2008 — Українська Вікіпедія сягнула межі в 100 000 статей.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 БЕРЕЗНЯ
- 1905 — Авраменко Георгій Титович — український актор і режисер.
- 1912 — Олекса Гірник, український дисидент, політв'язень, Герой України. Вчинив самоспалення у знак протесту проти русифікації.
- 1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак.
- 1925 — Інокентій Смоктуновський, актор.
- 1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч, син командувача УПА Романа Шухевича, депутат Верховної Ради України VIII скликання.
- 1936 — Маріо Варгас Льйоса, перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури;
- 1950 — Віктор Стельмах — український поет, член Національної спілки письменників України.
- 1955 — Баранівський Олександр Петрович, ексміністр аграрної промисловості України
- 1961 — Юрій Лукомський, український археолог, дослідник давнього Галича й архітектури княжої доби.
- 1986 – Lady Gaga, американська співачка, автор пісень, актриса, продюсер і багаторазова володарка премій Ґреммі, а також володарка "Оскара".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Молодик до цього дня віщує раннє прибирання хліба.
- Приліт чайок – до весняного тепла.
- Чайки в воді купаються – до дощу.
- Граки прямо на свої старі гнізда летять – до дружної весни.
- Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.
- Якщо в цей день страшно виють вовки, спати не дають, то потрібно перевернути подушку – відразу заснете спокійним сном.
- Якщо 28 березня вам перейде дорогу вовк або дівчина з повними відрами, то незабаром отримаєте непоганий прибуток.
- Якщо день похмурий і сонце з-за хмар визирнуло тільки після заходу сонця, буде негода.
- Голова свербить – до дрібних неприємностей.
- Горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За повір'ям, в Александрів день не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.
- Щоб не наврочили, в цей день потрібно до заходу носити на одязі булавку, заховану від сторонніх очей.
- Не можна порушувати піст: заборонено вживати м'ясні продукти та алкоголь.
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