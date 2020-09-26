27 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначають День туризму, а віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 27 вересня відзначають велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Воно присвячене двом важливим подіям, пов'язаним з Хрестом, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 27 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ганс, Янош. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1130 – утворення Сицилійського королівства в результаті об'єднання Південної Італії та Сицилії

1791 – отримання євреями у Франції французького громадянства

1940 – в Берліні підписано Троїстий пакт між Німеччиною, Італією і Японією – світ готується до Другої світової війни

1941 – утворення незалежної держави Сирія

1977 – запуск першої атомної електростанції України – Чорнобильської АЕС

1990 – вступ СРСР до Міжнародної організації кримінальної поліції

1998 – майбутній Канцлер Німеччини Герхард Шредер перемагає на виборах

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ВЕРЕСНЯ

1389 – найбагатша людина свого часу, банкір і неофіційний правитель Флоренції Козімо Медічі

1533 – польський король і великий князь литовський Стефан Баторій

1803 – відомий французький новеліст і драматург Проспер Меріме

1947 – голландський футболіст Дік Адвокат

1954 – творець мови програмування Перл Ларрі Волл

1972 – володарка кінопремій "Оскар" і "Еммі", американська кіноактриса Гвінет Пелтроу

1976 – відомий італійський футболіст, нападник і капітан футбольного клубу Рома, "імператор" Франческо Тотті

1978 – відома українська попспівачка Ані Лорак

1984 – відома канадська рок-виконавиця Авріл Лавін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо гуси летять високо – до превеликого повноводдя, якщо низько – до малого.

Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.

Якщо на Воздвиження змія вкусить людину, то їй не поповзти в теплі краї. Доведеться їй мерзнути в зимову холоднечу.

Заморозки з ранку – до ранньої зими.

Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.

Різко похолодало – весна ранньої буде.

Північний вітер – до спекотного літа.

Побачивши зграю перелітних птахів, потрібно попросити їх передати привіт покійним родичам.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Дівчатам в ліс ходити не можна, тому що лісовик вкрасти може.

На Воздвиження не можна проходити повз місця, де колись було скоєно вбивство – нечистий поплутати може.

Побачивши на землі незрозумілі сліди, не можна їх переходити. Ці сліди можуть належати лісовій нечисті. Хто їх перейде, той скоро важко захворіє.

Людина, яка заблукала у цей день в лісі, повинна зняти з себе одяг, струсити його і прочитати молитву. Вважається, що це допоможе їй знайти швидше дорогу і вбереже від зустрічі з лісовиком.

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