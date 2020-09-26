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27 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначають День туризму, а віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 27 вересня відзначають велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Воно присвячене двом важливим подіям, пов'язаним з Хрестом, на якому розіп'яли Ісуса Христа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 27 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ганс, Янош. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1130 – утворення Сицилійського королівства в результаті об'єднання Південної Італії та Сицилії
- 1791 – отримання євреями у Франції французького громадянства
- 1940 – в Берліні підписано Троїстий пакт між Німеччиною, Італією і Японією – світ готується до Другої світової війни
- 1941 – утворення незалежної держави Сирія
- 1977 – запуск першої атомної електростанції України – Чорнобильської АЕС
- 1990 – вступ СРСР до Міжнародної організації кримінальної поліції
- 1998 – майбутній Канцлер Німеччини Герхард Шредер перемагає на виборах
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ВЕРЕСНЯ
- 1389 – найбагатша людина свого часу, банкір і неофіційний правитель Флоренції Козімо Медічі
- 1533 – польський король і великий князь литовський Стефан Баторій
- 1803 – відомий французький новеліст і драматург Проспер Меріме
- 1947 – голландський футболіст Дік Адвокат
- 1954 – творець мови програмування Перл Ларрі Волл
- 1972 – володарка кінопремій "Оскар" і "Еммі", американська кіноактриса Гвінет Пелтроу
- 1976 – відомий італійський футболіст, нападник і капітан футбольного клубу Рома, "імператор" Франческо Тотті
- 1978 – відома українська попспівачка Ані Лорак
- 1984 – відома канадська рок-виконавиця Авріл Лавін
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо гуси летять високо – до превеликого повноводдя, якщо низько – до малого.
- Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.
- Якщо на Воздвиження змія вкусить людину, то їй не поповзти в теплі краї. Доведеться їй мерзнути в зимову холоднечу.
- Заморозки з ранку – до ранньої зими.
- Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.
- Різко похолодало – весна ранньої буде.
- Північний вітер – до спекотного літа.
- Побачивши зграю перелітних птахів, потрібно попросити їх передати привіт покійним родичам.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Дівчатам в ліс ходити не можна, тому що лісовик вкрасти може.
- На Воздвиження не можна проходити повз місця, де колись було скоєно вбивство – нечистий поплутати може.
- Побачивши на землі незрозумілі сліди, не можна їх переходити. Ці сліди можуть належати лісовій нечисті. Хто їх перейде, той скоро важко захворіє.
- Людина, яка заблукала у цей день в лісі, повинна зняти з себе одяг, струсити його і прочитати молитву. Вважається, що це допоможе їй знайти швидше дорогу і вбереже від зустрічі з лісовиком.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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