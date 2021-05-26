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27 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 травня, у світі відзначають День захисту від Сонця, а віряни вшановують пам'ять святого Ісидора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 27 травня віряни вшановують пам'ять святого Ісидора. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Сидор Огуречник, Сидор бокогрій, Сидори-сівери.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1753 — Закінчилось будівництво Андріївської церкви у Києві
- 1821 — Створено Миколаївську астрономічну обсерваторію
- 1895 — Винахідник з Англії Бірт Акрес запатентував кінопроєктор
- 1900 — Вперше у світі під час парламентських виборах у Бельгії випробували систему пропорційного представництва
- 1916 — Президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни заснувати Лігу Націй
- 1921 — Афганістан проголосив незалежність
- 1926 — У штаті Міссурі (США) з'явився пам'ятник Гекльберрі Фіну та Тому Соєру
- 1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку", тобто скотч. Спершу ним користувались, щоб захистити скло машин під час фарбування кузова
- 1933 — Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Троє поросят"
- 1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився один із найкрасивіших мостів у світі над протокою Золоті Ворота
- 1944 — Прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає" у Парижі
- 1950 — Теледебют Френка Синатри на каналі NBC, де він виступив поряд з коміком Бобом Гоупом
- 2002 — Музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер"
- 2015 — Прокуратури Швейцарії та США взяли під арешт 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб через корупцію, рекет, а також відмивання грошей
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ТРАВНЯ
- 1794 — Корнелій Вандербільт, американський корабельний і залізничний магнат, який посприяв винайдення чипсів.
- 1859 — Панас Саксаганський, знаменитий український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві.
- 1864 — Дешилл Гемметт, американський письменник, якого вважають одним із ключових засновників жанру "крутого детективу".
- 1878 — Айседора Дункан, відома танцівниця.
- 1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.
- 1922 — Крістофер Лі, англійський актор (Володар перснів, Сонна лощина, Зоряні війни).
- 1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик та Нобелівський лауреат.
- 1930 — Джон Барт, американський письменник-постмодерніст, один із засновників "школи чорного гумору".
- 1934 — Гарлан Еллісон, американський письменник-фантаст та лауреат премії "Гросмейстер фантастики"
- 1970 — Джозеф Файнс, англійський актор (Єлизавета, Закоханий Шекспір).
- 1971 — Пол Беттані, англійський актор (Код да Вінчі, Вімблдон, Легіон).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день погожий, то огірків буде багато.
- Холодний день – до холодного літа.
- Ранні ластівки – до щасливого року.
- У людини, яка побачивши першу ластівку, вмиється молоком, буде біла і чиста шкіра.
- Ластівки високо літають – до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.
- Якщо ранок похмурий і прохолодний, а до вечора проясниться, то посіяні в цей день огірки не дадуть хорошого врожаю. Висаджувати розсаду потрібно пізніше.
- Сон з 26 на 27 травня збувається, але не завжди. Проте, варто його запам'ятати, тому що він може бути дуже важливим. Сновидіння, побачене вдень 27 травня, віще. Уві сні ви побачите свого ворога.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла.
- Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку.
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
- Не можна довго дивитись у дзеркало.
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