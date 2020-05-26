27 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 травня, відзначають Міжнародний День розсіяного склерозу, а також Національний день виноградного ескімо на паличці в США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни відзначають мученика Ісидора, а в народі цей день називали Сидора Огірочника, адже можна було починати садити огірки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний День розсіяного склерозу

День італійської яловичини у США

Національний день виноградного ескімо на паличці в США

День мови корінних народів в Перу

1753 — Закінчилось будівництво Андріївської церкви у Києві.

1821 — Створено Миколаївську астрономічну обсерваторію.

1895 — Винахідник з Англії Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.

1900 — Вперше у світі під час парламентських виборах у Бельгії випробували систему пропорційного представництва.

1916 — Президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни заснувати Лігу Націй.

1921 — Афганістан проголосив незалежність.

1926 — У штаті Міссурі (США) з'явився пам'ятник Гекльберрі Фіну та Тому Соєру.

1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку", тобто скотч. Спершу ним користувались, щоб захистити скло машин під час фарбування кузова.

1933 — Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Троє поросят".

1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився один із найкрасивіших мостів у світі над протокою Золоті Ворота

1944 — Прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає" у Парижі

1950 — Теледебют Френка Синатри на каналі NBC, де він виступив поряд з коміком Бобом Гоупом

2002 — Музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер".

2015 — Прокуратури Швейцарії та США взяли під арешт 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб через корупцію, рекет, а також відмивання грошей.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ТРАВНЯ

1794 — Корнелій Вандербільт, американський корабельний і залізничний магнат, який посприяв винайдення чипсів.

1859 — Панас Саксаганський, знаменитий український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві.

1864 — Дешилл Гемметт, американський письменник, якого вважають одним із ключових засновників жанру "крутого детективу".

1878 — Айседора Дункан, відома танцівниця.

1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.

1922 — Крістофер Лі, англійський актор (Володар перснів, Сонна лощина, Зоряні війни).

1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик та Нобелівський лауреат.

1930 — Джон Барт, американський письменник-постмодерніст, один із засновників "школи чорного гумору".

1934 — Гарлан Еллісон, американський письменник-фантаст та лауреат премії "Гросмейстер фантастики"

1970 — Джозеф Файнс, англійський актор (Єлизавета, Закоханий Шекспір).

1971 — Пол Беттані, англійський актор (Код да Вінчі, Вімблдон, Легіон).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні помітні стрижі, то останні дні травня будуть спекотними;

Якщо буде погода сьогодні, таким і буде літо;

Якщо ввечері на небі багато хмар, то найближчі дні дощитиме;

Якщо чути спів пташок, то незабаром буде потепління.

Вважалось, що сьогодні жінки можуть повертати вроду, тож українки часто робили собі день краси.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею, шиттям і прибиранням;

Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку;

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна довго дивитись у дзеркало.

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