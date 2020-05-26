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27 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 травня, відзначають Міжнародний День розсіяного склерозу, а також Національний день виноградного ескімо на паличці в США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни відзначають мученика Ісидора, а в народі цей день називали Сидора Огірочника, адже можна було починати садити огірки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний День розсіяного склерозу
- День італійської яловичини у США
- Національний день виноградного ескімо на паличці в США
- День мови корінних народів в Перу
- 1753 — Закінчилось будівництво Андріївської церкви у Києві.
- 1821 — Створено Миколаївську астрономічну обсерваторію.
- 1895 — Винахідник з Англії Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.
- 1900 — Вперше у світі під час парламентських виборах у Бельгії випробували систему пропорційного представництва.
- 1916 — Президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни заснувати Лігу Націй.
- 1921 — Афганістан проголосив незалежність.
- 1926 — У штаті Міссурі (США) з'явився пам'ятник Гекльберрі Фіну та Тому Соєру.
- 1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку", тобто скотч. Спершу ним користувались, щоб захистити скло машин під час фарбування кузова.
- 1933 — Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Троє поросят".
- 1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився один із найкрасивіших мостів у світі над протокою Золоті Ворота
- 1944 — Прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає" у Парижі
- 1950 — Теледебют Френка Синатри на каналі NBC, де він виступив поряд з коміком Бобом Гоупом
- 2002 — Музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер".
- 2015 — Прокуратури Швейцарії та США взяли під арешт 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб через корупцію, рекет, а також відмивання грошей.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ТРАВНЯ
- 1794 — Корнелій Вандербільт, американський корабельний і залізничний магнат, який посприяв винайдення чипсів.
- 1859 — Панас Саксаганський, знаменитий український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві.
- 1864 — Дешилл Гемметт, американський письменник, якого вважають одним із ключових засновників жанру "крутого детективу".
- 1878 — Айседора Дункан, відома танцівниця.
- 1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.
- 1922 — Крістофер Лі, англійський актор (Володар перснів, Сонна лощина, Зоряні війни).
- 1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик та Нобелівський лауреат.
- 1930 — Джон Барт, американський письменник-постмодерніст, один із засновників "школи чорного гумору".
- 1934 — Гарлан Еллісон, американський письменник-фантаст та лауреат премії "Гросмейстер фантастики"
- 1970 — Джозеф Файнс, англійський актор (Єлизавета, Закоханий Шекспір).
- 1971 — Пол Беттані, англійський актор (Код да Вінчі, Вімблдон, Легіон).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні помітні стрижі, то останні дні травня будуть спекотними;
- Якщо буде погода сьогодні, таким і буде літо;
- Якщо ввечері на небі багато хмар, то найближчі дні дощитиме;
- Якщо чути спів пташок, то незабаром буде потепління.
- Вважалось, що сьогодні жінки можуть повертати вроду, тож українки часто робили собі день краси.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею, шиттям і прибиранням;
- Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку;
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна довго дивитись у дзеркало.
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