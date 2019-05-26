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27 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 травня, відзначають Святого Микити. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують Святого Микиту, єпископа Новгородського, Святого Леонтія, патріарха Єрусалимського, а також Ярославську (Печерську) ікону Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Марк, Максим, Макар, Олександр, Тихон, Леонтій (Левко), Петро, а також Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1753 — закінчилось будівництво Андріївської церкви в Києві.
- 1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.
- 1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.
- 1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку", тобто скотч. Спершу його використовували, щоб захистити скло машин під час фарбування.
- 2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і тепер його можна називати "сер".
- 2009 — на базі Національного авіаційного університету створили Інститут Аеронавігації.
- 2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 високопосадовців ФІФА та всього 14 осіб за звинуваченням у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 травня
- 1859 — Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві; брат Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського й Марії Садовської-Барілотті.
- 1864 — Дешилл Гемметт, американський письменник, один із засновників жанру "крутого детективу".
- 1878 — Айседора Дункан, танцівниця.
- 1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.
- 1922 — Крістофер Лі, англійський актор (Володар кілець, Сонна лощина, Зоряні війни).
- 1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик, Держсекретар (1973–77 рр.), Нобелівський лауреат.
- 1964 — Цибулько Володимир Миколайович, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.
- 1970 — Джозеф Файнс, англійський актор (Єлизавета, Закоханий Шекспір, Ворог біля воріт).
- 1971 — Олександр Чижевський, український футболіст, захисник запорізького Металурга.
- 1971 — Пол Беттані, англійський актор (Код да Вінчі, Месники, Легіон).
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instagram.com/paulbettany
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо весь день падатиме дощ, то літо буде спекотним
- Туман та град до вологої погоди у найближчі кілька тижнів
- Сон у ніч на 27 травня не матиме особливого значення, але може здійснитись за кілька років
- Якщо чути спів пташок, то зовсі скоро погода різко зміниться
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати нецензурну лайку та ображати друзів і близьких
- Краще відмовитись від поганих думок та слів, які можуть мати негативне забарвлення
- Не можна займатись важкою фізичною роботою, а також йти на тренування
- Не можна садити квіти та дерева, а також займатись роботою в саду
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