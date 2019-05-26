27 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 травня, відзначають Святого Микити. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують Святого Микиту, єпископа Новгородського, Святого Леонтія, патріарха Єрусалимського, а також Ярославську (Печерську) ікону Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Марк, Максим, Макар, Олександр, Тихон, Леонтій (Левко), Петро, а також Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1753 — закінчилось будівництво Андріївської церкви в Києві.

1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.

1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.

1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку", тобто скотч. Спершу його використовували, щоб захистити скло машин під час фарбування.

2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і тепер його можна називати "сер".

2009 — на базі Національного авіаційного університету створили Інститут Аеронавігації.

2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 високопосадовців ФІФА та всього 14 осіб за звинуваченням у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 травня

1859 — Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві; брат Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського й Марії Садовської-Барілотті.

1864 — Дешилл Гемметт, американський письменник, один із засновників жанру "крутого детективу".

1878 — Айседора Дункан, танцівниця.

1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.

1922 — Крістофер Лі, англійський актор (Володар кілець, Сонна лощина, Зоряні війни).

1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик, Держсекретар (1973–77 рр.), Нобелівський лауреат.

1964 — Цибулько Володимир Миколайович, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.

1970 — Джозеф Файнс, англійський актор (Єлизавета, Закоханий Шекспір, Ворог біля воріт).

1971 — Олександр Чижевський, український футболіст, захисник запорізького Металурга.

1971 — Пол Беттані, англійський актор (Код да Вінчі, Месники, Легіон).

instagram.com/paulbettany



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо весь день падатиме дощ, то літо буде спекотним

Туман та град до вологої погоди у найближчі кілька тижнів

Сон у ніч на 27 травня не матиме особливого значення, але може здійснитись за кілька років

Якщо чути спів пташок, то зовсі скоро погода різко зміниться

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вживати нецензурну лайку та ображати друзів і близьких

Краще відмовитись від поганих думок та слів, які можуть мати негативне забарвлення

Не можна займатись важкою фізичною роботою, а також йти на тренування

Не можна садити квіти та дерева, а також займатись роботою в саду

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