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27 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 січня, у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, а віряни вшановують пам'ять просвітниці Ніни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 27 січня, віряни вшановують пам'ять рівноапостольної Ніни. Вона була просвітницею Грузії, котра зцілювала людей.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 27 січня, іменини відзначають власники таких імен: Ніна, Павло, Андрій, Агнія, Ярема, Сергій, Веремій, Аристарх, Остап, а також Веніамін. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 1302 – після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг'єрі висланий з міста.
- 1527 – відбулася битва під Ольшаницею.
- 1705 – Петро I повелів московитам голити бороди або сплачувати на них податок.
- 1785 – заснований Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США.
- 1859 – Оттава оголошується столицею Канади.
- 1860 – вперше опубліковано повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
- 1880 – Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.
- 1918 – на екрани США вийшов фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі.
- 1921 – Польща визнала незалежність Литви.
- 1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення – телевізора.
- 1944 – заснування нагород Української повстанської армії
- 1945 – радянські війська зайняли польське місто Освенцім і звільнили вцілілих в'язнів концтабору Аушвіц. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.
- 1967 – під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, – Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули.
- 1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.
- 1973 – у Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В'єтнаму.
- 1983 – в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.
- 1992 – Зімбабве визнала незалежність України.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.
- 1997 – Аслан Масхадов обраний президентом Чеченської Республіки Ічкерія.
- 2000 – в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 СІЧНЯ
- 1571 – Аббас I, шах Персії з династії Сефевідів, творець централізованої держави.
- 1585 – Гендрик Аверкамп, нідерландський художник, майстер пейзажу.
- 1687 – Бальтазар Нейман, німецький архітектор доби пізнього бароко.
- 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор, представник віденської класичної школи ("Дон Жуан", "Чарівна флейта", "Весілля Фігаро"), автор понад 20 опер, 50 симфоній, фортепіанних концертів і камерних творів.
- 1775 – Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ.
- 1790 – Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар ("Пан і собака", "Солопій та Хівря", "Тюхтій та Чванько"), ректор Харківського університету (1841 – 1849).
- 1806 – Хуан Крізостомо Хакобо Антоніо де Арріага-і-Бальсола, іспанський композитор баскського походження. За ранню творчість іменований "баскським Моцартом". На честь Арріаги названий оперний театр в Більбао, де йому встановлено пам'ятник.
- 1814 – Ежен Віолле-ле-Дюк, французький архітектор-реставратор, мистецтвознавець і історик архітектури.
- 1823 – Едуар Лало, французький композитор.
- 1832 – Льюїс Керрол, англійський математик, письменник ("Аліса в країні чудес").
- 1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, від його прізвища походить термін "мазохізм".
- 1837 – Володимир Лесевич, український філософ, літературознавець, історик літератури, фольклорист, педагог і громадський діяч.
- 1839 – Павло Чубинський, український етнограф і фольклорист, автор слів Державного Гімну України.
- 1841 – Архип Куїнджі, український живописець-пейзажист, культурний діяч, педагог, меценат.
- 1850 – Джон Кольєр (художник), англійський художник, портретист, прерафаеліст.
- 1856 – Антін Горбачевський, український громадський і політичний діяч у Галичині, делеґат Національної Ради ЗУНР
- 1859 – Вільгельм II Гогенцоллерн, німецький імператор, прусський король.
- 1899 – Жуан Ребуль, іспанський скульптор.
- 1904 – Олександр Довгаль, український графік.
- 1911 – Іван Гончар, український скульптор, графік, маляр, етнограф, колекціонер.
- 1915 – Яків Гніздовський, український художник, графік, кераміст, мистецтвознавець.
- 1917 – Василь Булавський, перший обласний провідник ОУН Донеччини у жовтні-листопаді 1941, політичний референт Військового Округу УПА "Богун".
- 1924 – Рауф Денкташ, кіпріотський політик, перший президент Турецької Республіки Північного Кіпру.
- 1927 – Олекса Тихий, український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.
- 1932 – Борис Шахлін, радянський спортсмен, 7-разовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики.
- 1935 – Зеновій Бабій, український і білоруський оперний співак (драматичний тенор).
- 1944 – Нік Мейсон, англійський музикант, композитор, музичний продюсер, учасник гурту Pink Floyd.
- 1948 – Валерій Брайнін, поет, перекладач, есеїст, культуролог, музикознавець, музичний педагог, культур-менеджер, композитор.
- 1970 – Олександр Годинюк, український хокеїст.
- 1973 – Валентин Белькевич, білоруський футболіст ("Динамо" Київ).
- 1979 – Розамунд Пайк, англійська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо навколо Місяця видно туманний круг – чекай хуртовини
- У холодний день півні заспівали рано, і пішов сніг – можна сподіватися на швидке потепління
- На деревах 27 січня іній – чекай відлига
- Якщо людина народилася 27 січня, то як оберіг йому варто носити аметист – це захистить його від злих сил
- Якщо по небу 27 січня пливуть білі хмари, то морози триматимуться ще довго
- Вранці ворона каркає – буде хуртовина і завірюха
- Якщо 27 січня сонце після заходу залишає слід "стовпом" на небі – чекай швидких і затяжних морозів
- Блідий Місяць – прикмета до того, що буде сніг
- Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними
- Якщо в будинку 27 січня сталася пожежа, потрібно бризнути коров’яче молоко у вогонь, і полум’я зменшиться
- Якщо вночі 27 січня побачити уві сні червону або чорну корову (або бика), етопрімета, яка віщує швидку смерть
- Коров'яче молоко в цей день має чудодійні властивості – зцілює від хвороб, укусу змії, опіків і навіть ударів блискавкою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня позичати гроші
- Не слід нині сваритися з рідними та близькими
- Не можна сьогодні ухвалювати відповідальних рішень
- Не варто нині відмовлятися від допомоги
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