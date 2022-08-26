27 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 серпня, у світі відзначають День авіації України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем 27 серпня православна церква вшановує пам'ять пророка Міхея, відзначає перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського. Також проводиться предсвяткування Успіння Пресвятої Богородиці та відзначення ікон Божої Матері Беседної та Нарвської. У народі 27 серпня відзначають Міхея або Камнеклада. У цей день з особливою повагою ставилися до будівельників і мулярів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 27 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Федір​.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День незалежності в Молдові

День сала в Україні

1760 – початок боротьби з корупцією в Російській імперії

1813 – французькі війська під керівництвом Наполеона Бонапарта здобули перемогу над військами 6-й коаліції

1912 – у пресі з'явився перший розповідь про пригоди Тарзана

1919 – в Радянській Росії націоналізована вся кіно- і фотопромисловості

1922 – вийшов перший номер знаменитого сатиричного журналу "Крокодил"

1955 – вийшло у світ перше видання Книги рекордів Гіннесса

1959 – вперше випускників шкіл почали нагороджувати медалями

ХТО НАРОДИВСЯ 27 СЕРПНЯ

1770 – Георг Гегель, німецький філософ

1856 – Іван Франко, український письменник

1871 – американський письменник і громадський діяч Теодор Драйзер

1874 – німецький хімік Карл Бош

1877 – Чарльз Ролс, англійський автомобіліст, співзасновник компанії Ролс-ройс

1878 – Чорний барон, талановитий російський воєначальник, Петро Миколайович Врангель

1896 – народна артистка театру і кіно, Фаїна Раневська

1941 – знаменитий актор театру і кіно Богдан Ступка

1972 – американський музикант, лідер скандальної групи The Bloodhound Gang Джиммі Поп

1976 – знаменитий австралійський пілот Формули-1 Марк Веббер

1977 – відомий португальський футболіст Деку

1983 – Джамала, українська співачка

1988 – американська актриса Алекса Вега

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

тихий вітер – осінь обіцяє суху і сонячну погоду

сильний вітер на Міхея принесе негоду

якщо на Міхея день ясний, то осінь буде вітряною

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Господиням не варто возитися з тістом

Не рекомендується 27 серпня вживати спиртне

Не слід кому-небудь розповідати про свої погані сновидіння

Заборонено ходити на риболовлю

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