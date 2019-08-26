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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

27 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 серпня – вівторок

Сьогодні, 27 серпня, віряни вшановують пам'ять "малого" біблійного пророка Михея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять "малого" біблійного пророка Михея. Він був родом з поселення Морасф у Шфела. У роки падіння Самарії (бл. 720 р. до н.е.) Михей жив в Іудеї та пророкував при царях Манасії та Єзекії, а ще був сучасником Ісаї. Він написав Книгу пророка Михея, шосту серед книг "малих" пророків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 27 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Михей, Микола, Федір, Єва, Євдокія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Незалежності Молдови
  • 1783 – перший політ шарльєра – аеростата з оболонками, наповненими воднем.
  • 1859 – свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком "нафтової ери".
  • 1913 – о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку "Ньєпор"-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту "мертву петлю", що згодом стала називатися "петлею Нестерова".
  • 1938 – в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН).
  • 1939 – відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Хейнкеля.
  • 1955 – вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.
  • 1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
  • 1991 – проголошення незалежності Молдови.
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ХТО НАРОДИВСЯ 27 СЕРПНЯ

  • 1407 – Асікаґа Йосікадзу, 5-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
  • 1770 – Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, німецький філософ.
  • 1812 – Наталія Миколаївна Гончарова, дружина Олександра Пушкіна, правнучка Гетьмана України Петра Дорошенка.
  • 1856 – Іван Якович Франко, письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист.
  • 1865 – Чарльз Давес, державний діяч США, підприємець і військовий, лауреат Нобелівської премії миру.
  • 1871 – Теодор Драйзер, американський письменник і громадський діяч.
  • 1890 – Ман Рей, французький та американський художник, фотограф і кінорежисер.
  • 1894 – Казимир Вежинський, польський поет.
  • 1896 – Фаїна Раневська, радянська актриса театру і кіно, народна артистка.
  • 1902 – Юрій Яновський, український письменник.
  • 1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.
  • 1941 – Сезарія Евора, всесвітньовідома кабовердійська співачка, знана також як "Босонога діва".
  • 1983 – Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тихий вітер в саду – суха осінь в лісі.
  • Якщо журавлі полетіли в теплі країни, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо немає, то зима пізніше настане.
  • Якщо дме сильний вітер, то вересень буде дощовим.
  • Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
  • Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.
  • Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.
  • Північний вітер – до хорошого урожаю жита.
  • Якщо цей день випадає на молодика, то через тиждень погода може кардинально змінитися.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто ігнорувати погодні умови, адже сильні пориви вітру можуть загрожувати вашому здоров'ю.
  • Також не рекомендуємо пропускати роботи в полі та городі, адже осінь вже близько й багато треба встигнути до початку дощового сезону.
  • Сьогодні не доречно насміхатися з інших людей та їхніх професій, адже це повернеться до вас бумерангом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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