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27 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 серпня, віряни вшановують пам'ять "малого" біблійного пророка Михея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять "малого" біблійного пророка Михея. Він був родом з поселення Морасф у Шфела. У роки падіння Самарії (бл. 720 р. до н.е.) Михей жив в Іудеї та пророкував при царях Манасії та Єзекії, а ще був сучасником Ісаї. Він написав Книгу пророка Михея, шосту серед книг "малих" пророків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 27 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Михей, Микола, Федір, Єва, Євдокія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Незалежності Молдови
- 1783 – перший політ шарльєра – аеростата з оболонками, наповненими воднем.
- 1859 – свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком "нафтової ери".
- 1913 – о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку "Ньєпор"-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту "мертву петлю", що згодом стала називатися "петлею Нестерова".
- 1938 – в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН).
- 1939 – відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Хейнкеля.
- 1955 – вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.
- 1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
- 1991 – проголошення незалежності Молдови.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 СЕРПНЯ
- 1407 – Асікаґа Йосікадзу, 5-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
- 1770 – Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, німецький філософ.
- 1812 – Наталія Миколаївна Гончарова, дружина Олександра Пушкіна, правнучка Гетьмана України Петра Дорошенка.
- 1856 – Іван Якович Франко, письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист.
- 1865 – Чарльз Давес, державний діяч США, підприємець і військовий, лауреат Нобелівської премії миру.
- 1871 – Теодор Драйзер, американський письменник і громадський діяч.
- 1890 – Ман Рей, французький та американський художник, фотограф і кінорежисер.
- 1894 – Казимир Вежинський, польський поет.
- 1896 – Фаїна Раневська, радянська актриса театру і кіно, народна артистка.
- 1902 – Юрій Яновський, український письменник.
- 1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.
- 1941 – Сезарія Евора, всесвітньовідома кабовердійська співачка, знана також як "Босонога діва".
- 1983 – Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тихий вітер в саду – суха осінь в лісі.
- Якщо журавлі полетіли в теплі країни, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо немає, то зима пізніше настане.
- Якщо дме сильний вітер, то вересень буде дощовим.
- Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
- Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.
- Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.
- Північний вітер – до хорошого урожаю жита.
- Якщо цей день випадає на молодика, то через тиждень погода може кардинально змінитися.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто ігнорувати погодні умови, адже сильні пориви вітру можуть загрожувати вашому здоров'ю.
- Також не рекомендуємо пропускати роботи в полі та городі, адже осінь вже близько й багато треба встигнути до початку дощового сезону.
- Сьогодні не доречно насміхатися з інших людей та їхніх професій, адже це повернеться до вас бумерангом.
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