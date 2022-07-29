27-річний чоловік з Китаю не міг знайти роботу, бо виглядає як дитина: фото

Чоловік з Дунгуаня (Китай) на ім'я Мао Шен має труднощі з пошуком роботи. А все тому, що він більше схожий на дитину, аніж на дорослого чоловіка. Сказати, що 27-річний китаєць виглядає молодшим за свої роки, — нічого не сказати. Переконайтеся самі.

Як пише Odditycentral, дитяче обличчя, невеликий зріст і високий голос не дають чоловікові заробляти на життя, оскільки більшість роботодавців не вірять, що насправді перед ними доросла людина. А ті, хто вірить, не хочуть, щоб влада влаштовувала їм перевірки через підозри в експлуатації дитячої праці.

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Днями відео, в якому Мао Шен поскаржився на свою складну життєву ситуацію, стало вірусним у китайських соціальних мережах. Він розповів, що йому потрібно доглядати батька, який відновлюється після інсульту, але він не може цього робити, тому що йому не дають роботу.

Історія чоловіка привернула увагу мільйонів людей, і багато хто з них звинуватили роботодавців в упередженості та дискримінації. На щастя, після того, як ролик з Мао Шеном зробив його популярним, підприємці стали пропонувати йому роботу. Він з радістю прийняв одну із пропозицій і сподівається, що зможе заробити достатньо грошей, аби допомогти своєму батькові повністю одужати.

Ніхто не знає, чому 27-річний чоловік виглядає як десятирічна дитина, але лікарі припускають, що це пов'язано з порушеннями гіпофізи, від якого залежить фізичний розвиток.

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