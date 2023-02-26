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27 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 лютого, у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя, а віряни вшановують пам'ять святого Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 27 лютого, вшановують пам'ять святого Кирила. Він отримав прізвисько філософ, а в миру його звали Костянтин. Разом з братом Мефодієм переклав Євангелія з грецької на давньослов'янську мову.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день полярного ведмедя
- 1918 – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
- 1919 – комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою.
- 1933 – підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
- 1942 – масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.
- 1942 – початок битви в Яванському морі між Японією та США.
- 1944 – масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
- 1952 – ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
- 1990 – Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.
- 2014 – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛЮТОГО
- 1901 – Маріно Маріні, італійський скульптор, живописець і графік.
- 1902 – Джон Стейнбек, американський письменник, лауреат Нобелівської премії.
- 1913 – Ірвін Шоу, американський письменник.
- 1923 – Іван Терлецький, вояк УПА, політв'язень
- 1930 – Джоан Вудворд, американська кіноактриса, дружина Пола Ньюмена.
- 1932 – Елізабет Тейлор, американська акторка (двічі завойовувала Оскар і 8 разів виходила заміж і розлучалася).
- 1939 – Кензо, японський дизайнер, модельєр, парфумер.
- 1945 – Даніель Ольбрихський, польський актор.
- 1947 – Гідон Кремер, латвійський скрипаль і диригент.
- 1947 – Джузеппе Бертолуччі, італійський режисер, сценарист і продюсер.
- 1955 – Пітер Крістоферсон, англійський музикант.
- 1956 – Анне Вескі, естонська співачка.
- 1978 – Каха Каладзе, грузинський футболіст, захисник "Мілану".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо за вікном гарна погода, то іде невелике похолодання.
- Міцний мороз – до спекотного літа.
- Сонячний день – до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
- Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
- Синиці щебечуть голосно – до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не стригти нігті та волосся, не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів.
- Не варто сьогодні хвалитися і зловтішатися.
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