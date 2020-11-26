27 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 листопада, віряни вшановують День пам'яті святого апостола Пилипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

В Україні 27 листопада за народним календарем – День Пилипа. Існував звичай, згідно з яким, 27 листопада треба було винести їжу для домовика за межі будинку. Вважалося, що він допоможе зберегти худобу протягом зими. Вовки на Пилипа стають злими, тому люди намагалися 27 листопада триматися подалі від лісів і відкритих місцевостей.

День Пилипа

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Сергій, Федір, Пилип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1095 – проголошення Першого хрестового походу в Клермоні. Похід був проголошений Папою Римським Урбаном II

1895 – Підписання заповіту Альфреда Нобеля, згідно з яким всі його майно і гроші будуть спрямовані на розвиток фонду Нобелівської премії

1918 – В. Вернадський став президентом Української Академії наук

1943 – Битва підрозділів Української Повстанської Армії з двома німецькими дивізіями у Чорному лісі

1971 – радянський космічний автоматичний апарат "Марс-2" здійснив посадку на планеті Марс

1997 – газета Всеукраїнські відомості опублікувала матеріал про злочинні фінансові махінації фірми Республіка, очолюваної І. Бакаєм, та про мільйонні збитки, які понесла держава через діяльність цього підприємства

2004 – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними

Нобель

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИСТОПАДА

1701 – Андерс Цельсій, шведський астроном, геолог і метеоролог, є широко відомим сьогодні завдяки термометру зі стоградусною шкалою

1863 – Ольга Кобилянська, видатна українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини

1894 – Мацусіта Коносуке, японський бізнесмен, засновник Matsushita Electric, відома своєю побутовою електронікою під брендом Panasonic

1915 – Яків Гніздовський, український графік, скульптор і живописець

1918 – Борис Патон, вчений в галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів; Президент АН України, першим нагороджений званням Герой України

1942 – Джеймс Маршалл "Джимі" Гендрікс, американський гітарист, співак і композитор. За версією журналу Rolling Stone, Гендрікс був визнаний найкращим гітаристом світу

1953 – Борис Гребенщиков, поет, музикант, лідер групи "Акваріум"

1960 – Юлія Тимошенко, політик і державний діяч, 15-й і 18-й прем'єр-міністр України

1973 – Брюс Лі, китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, один з найвпливовіших митців бойового жанру 20-го століття

Ольга Кобилянська

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Пішов дощ на Пилипа, за прикметами, можна сподіватися на багатий урожай пшениці

Іній вранці 27 листопада, наступного року буде багатий урожай вівса

Ворона каркає 27 листопада, скоро буде відлига, хмарність або снігопад віщують непогожий травень

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні робити ремонт

Не варто також братися за рукоділля

Не можна ходити й до лісу

Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні