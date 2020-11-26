На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
27 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 20
Сьогодні, 27 листопада, віряни вшановують День пам'яті святого апостола Пилипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
В Україні 27 листопада за народним календарем – День Пилипа. Існував звичай, згідно з яким, 27 листопада треба було винести їжу для домовика за межі будинку. Вважалося, що він допоможе зберегти худобу протягом зими. Вовки на Пилипа стають злими, тому люди намагалися 27 листопада триматися подалі від лісів і відкритих місцевостей.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 27 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Сергій, Федір, Пилип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1095 – проголошення Першого хрестового походу в Клермоні. Похід був проголошений Папою Римським Урбаном II
- 1895 – Підписання заповіту Альфреда Нобеля, згідно з яким всі його майно і гроші будуть спрямовані на розвиток фонду Нобелівської премії
- 1918 – В. Вернадський став президентом Української Академії наук
- 1943 – Битва підрозділів Української Повстанської Армії з двома німецькими дивізіями у Чорному лісі
- 1971 – радянський космічний автоматичний апарат "Марс-2" здійснив посадку на планеті Марс
- 1997 – газета Всеукраїнські відомості опублікувала матеріал про злочинні фінансові махінації фірми Республіка, очолюваної І. Бакаєм, та про мільйонні збитки, які понесла держава через діяльність цього підприємства
- 2004 – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИСТОПАДА
- 1701 – Андерс Цельсій, шведський астроном, геолог і метеоролог, є широко відомим сьогодні завдяки термометру зі стоградусною шкалою
- 1863 – Ольга Кобилянська, видатна українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини
- 1894 – Мацусіта Коносуке, японський бізнесмен, засновник Matsushita Electric, відома своєю побутовою електронікою під брендом Panasonic
- 1915 – Яків Гніздовський, український графік, скульптор і живописець
- 1918 – Борис Патон, вчений в галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів; Президент АН України, першим нагороджений званням Герой України
- 1942 – Джеймс Маршалл "Джимі" Гендрікс, американський гітарист, співак і композитор. За версією журналу Rolling Stone, Гендрікс був визнаний найкращим гітаристом світу
- 1953 – Борис Гребенщиков, поет, музикант, лідер групи "Акваріум"
- 1960 – Юлія Тимошенко, політик і державний діяч, 15-й і 18-й прем'єр-міністр України
- 1973 – Брюс Лі, китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, один з найвпливовіших митців бойового жанру 20-го століття
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Пішов дощ на Пилипа, за прикметами, можна сподіватися на багатий урожай пшениці
- Іній вранці 27 листопада, наступного року буде багатий урожай вівса
- Ворона каркає 27 листопада, скоро буде відлига, хмарність або снігопад віщують непогожий травень
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні робити ремонт
- Не варто також братися за рукоділля
- Не можна ходити й до лісу
Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом
-
21:32Британський піаніст зіграв концерти для макак у Таїланді: навіщо він це зробив
-
21:1527 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Представлено Redmi Watch: смачна ціна, NFC та пристойна автономність
-
20:22У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:56Чому повні люди займаються сексом частіше за худих
-
19:42Як електронні асистенти впливають на водіїв на дорогах: дослідження
-
19:22Microsoft створили для фанатів Xbox ювелірну колекцію з кольє
-
19:132 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем
-
18:55Морквяні котлети як в дитячому садку: простий рецепт
-
18:43Наскільки часто ми беремо смартфон до рук без необхідності: цікаве дослідження
-
18:25Названий продукт, що допоможе скоротити кількість зморшок у жінок
-
18:17Відомо, хто зіграє Ґріндельвальда у новій частині Фантастичних звірів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:05Гороскоп на 27 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Джамала розчулила мережу ніжними архівними фото
-
17:42Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість
-
17:20Ці корисні фрукти захистять ваші легені взимку
-
17:13Європарламент зобов'язав виробників вказувати ремонтопридатність смартфонів
-
16:51The Weeknd звинуватив Гремі у корупції: його підтримали інші зірки
-
16:41Для Єлизавети II випустять спеціальні рукавички, які захищатимуть від COVID-19
-
16:21Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
-
16:12Хто не чув, той побачить: Кличко видав книжку зі своїми смішними фразами
-
15:53Хто очолив рейтинг найкращих акторів XXI століття за версією The New York Times
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом
-
19:132 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем
-
16:21Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
-
14:155 нових українських книг, з якими варто зустріти зиму
-
12:19Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
09:29Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада
- 25 листопада
-
21:53Без одягу і без комплексів: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:45БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:57Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото
-
15:19Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад
-
12:19Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада
-
07:30Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг
- 24 листопада
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
18:17Гороскоп на 25 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:15Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)
-
12:17День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада
-
07:45Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто
- 23 листопада
-
20:20Чи має значення розмір пеніса: відповідь ескортниці (18+)
-
17:19Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
-
14:12Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно
-
12:16Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у тринадцятому випуску (відео)