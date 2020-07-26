Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

27 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 42
27 липня – понеділок - фото 1
27 липня – понеділок

Сьогодні, 27 липня, віряни вшановують пам'ять апостола Акили. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола Акили. Апостол Акила був з-поміж семидесяти апостолів Христових. Вважають, що він – учень апостола Павла, уродженець Понта, юдей, котрий жив у місті Римі зі своєю дружиною Прискиллою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 липня, іменини відзначають власники таких імен: Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан, Федір, а також Юст. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 971 – мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.
  • 1147 – Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.
  • 1532 – загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну".
  • 1586 – англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн з американської колонії у Вірджинії.
  • 1606 – в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.
  • 1656 – Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали зі свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.
  • 1672 – гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.
  • 1675 – османи штурмом взяли Збараж.
  • 1830 – у Франції почалася Липнева революція
  • 1834 – відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.
  • 1890 – застрелився голландський художник Вінсент ван Гог.
  • 1900 – американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.
  • 1921 – Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.
  • 1936 – створено Інститут історії України.
  • 1974 – Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов'язаною з вотерґейтським скандалом.
  • 1991 – У Києві створено Спілку офіцерів України.
  • 2002 – "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.
  • 2006 – Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.
  • 2006 – Intel представив перший процесор лінійки Core 2.
  • 2012 – відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
27 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417611

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИПНЯ

  • 1843 – Володимир Хиляк, український письменник.
  • 1853 – Володимир Короленко, письменник і громадський діяч.
  • 1867 – Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.
  • 1892 – Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів.
  • 1895 – Володимир Герасименко, український літературознавець.
  • 1903 – Міхаіл Стасінопулос, грецький політик, письменник, перекладач.
  • 1904 – Людмила Руденко, українська та радянська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток чемпіонка світу серед жінок.
  • 1906 – Єжи Ґедройць, польський громадський діяч і публіцист, прихильник польсько-української співпраці.
  • 1910 – Жульєн Грак, французький письменник.
  • 1912 – Олег Лисяк, український прозаїк, драматург, журналіст.
  • 1927 – Галина Биченюк, українська поетеса.
  • 1929 – Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач.
  • 1929 – Хосе Гонсальво Вівес, іспанський скульптор.
  • 1931 – Коваленко Юрій Андрійович, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.
  • 1931 – Ада Рибачук, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої "Стіни Пам'яті" на Байковому кладовищі.
  • 1935 – Володимир Юрчишин, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.
  • 1937 – Володимир Дячков, український письменник, критик, публіцист.
  • 1938 – Гері Гайгекс, американський письменник і ігровий дизайнер.
  • 1940 – Піна Бауш, німецький хореограф
  • 1965 – Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст.
  • 1965 – Наталія Половинка, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
27 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417612

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів.
  • Яскраво-червоне сонце на заході в день Стефана Чудотворця, – значить, очікуються опади.
  • Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.
  • Якщо дощить 27 липня, – за прикметами, ще сім днів будуть зливи.
  • Погожі деньки передбачають чайки, що плавають у водоймі.
  • Прикмети кажуть, що на Стефана – 27 липня можна вирушати в дальню поїздку – вона буде вдалою.
  • Народжені в цей день – хороші психологи, вони вміють до всіх ключик підібрати. У них багато друзів.
27 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 417613

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У народі вважають, що в цей день не можна лінуватися, але займатися важкою роботою теж не можна. Ремонт, копання у землі краще відкласти.
  • Сварки, конфлікти та інші прояви агресії варто забути.
  • Важливі справи перенесіть на інший день. Угода все одно зірветься або не принесе очікуваного результату.
  • Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
  • 19 липня, 17:25
  • 1064
Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)
  • Вчора, 21:22
  • 391
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2448165
Загрузка...
Новини