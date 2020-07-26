27 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 липня, віряни вшановують пам'ять апостола Акили. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола Акили. Апостол Акила був з-поміж семидесяти апостолів Христових. Вважають, що він – учень апостола Павла, уродженець Понта, юдей, котрий жив у місті Римі зі своєю дружиною Прискиллою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 липня, іменини відзначають власники таких імен: Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан, Федір, а також Юст. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

971 – мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1147 – Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.

1532 – загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну".

1586 – англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн з американської колонії у Вірджинії.

1606 – в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.

1656 – Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали зі свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1672 – гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1675 – османи штурмом взяли Збараж.

1830 – у Франції почалася Липнева революція

1834 – відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.

1890 – застрелився голландський художник Вінсент ван Гог.

1900 – американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 – Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 – створено Інститут історії України.

1974 – Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов'язаною з вотерґейтським скандалом.

1991 – У Києві створено Спілку офіцерів України.

2002 – "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2006 – Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.

2006 – Intel представив перший процесор лінійки Core 2.

2012 – відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИПНЯ

1843 – Володимир Хиляк, український письменник.

1853 – Володимир Короленко, письменник і громадський діяч.

1867 – Енріке Гранадос, іспанський композитор і піаніст.

1892 – Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів.

1895 – Володимир Герасименко, український літературознавець.

1903 – Міхаіл Стасінопулос, грецький політик, письменник, перекладач.

1904 – Людмила Руденко, українська та радянська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток чемпіонка світу серед жінок.

1906 – Єжи Ґедройць, польський громадський діяч і публіцист, прихильник польсько-української співпраці.

1910 – Жульєн Грак, французький письменник.

1912 – Олег Лисяк, український прозаїк, драматург, журналіст.

1927 – Галина Биченюк, українська поетеса.

1929 – Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач.

1929 – Хосе Гонсальво Вівес, іспанський скульптор.

1931 – Коваленко Юрій Андрійович, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.

1931 – Ада Рибачук, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої "Стіни Пам'яті" на Байковому кладовищі.

1935 – Володимир Юрчишин, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.

1937 – Володимир Дячков, український письменник, критик, публіцист.

1938 – Гері Гайгекс, американський письменник і ігровий дизайнер.

1940 – Піна Бауш, німецький хореограф

1965 – Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст.

1965 – Наталія Половинка, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів.

Яскраво-червоне сонце на заході в день Стефана Чудотворця, – значить, очікуються опади.

Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.

Якщо дощить 27 липня, – за прикметами, ще сім днів будуть зливи.

Погожі деньки передбачають чайки, що плавають у водоймі.

Прикмети кажуть, що на Стефана – 27 липня можна вирушати в дальню поїздку – вона буде вдалою.

Народжені в цей день – хороші психологи, вони вміють до всіх ключик підібрати. У них багато друзів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У народі вважають, що в цей день не можна лінуватися, але займатися важкою роботою теж не можна. Ремонт, копання у землі краще відкласти.

Сварки, конфлікти та інші прояви агресії варто забути.

Важливі справи перенесіть на інший день. Угода все одно зірветься або не принесе очікуваного результату.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

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