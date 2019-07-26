27 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 липня, віряни вшановують пам'ять преподобного Стефана Махрищського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

27 липня віряни вшановують пам'ять преподобного Стефана Махрищського. Преподобний Стефан Махрищський – друг і співрозмовник преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іраклій, Костянтин, Петро, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1830 — у Франції почалася Липнева революція

1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1952 — відбулося офіційне відкриття Волго-Донського каналу.

1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир'я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.

1991 — У Києві створено Спілку офіцерів України.

2002 — "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2006 — Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.

2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.

2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИПНЯ

1912 — Лисяк Олег, український прозаїк, драматург, журналіст.

1927 — Биченюк Галина Йосипівна, українська поетеса.

1929 — Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач

1929 — Хосе Гонсальво Вівес, іспанський скульптор.

1931 — Коваленко Юрій Андрійович, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.

1931 — Рибачук Ада Федорівна, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої "Стіни Пам'яті" на Байковому кладовищі.

1935 — Юрчишин Володимир Іванович, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.

1937 — Дячков Володимир Якович, український письменник, критик, публіцист.

1938 — Гаррі Гайгекс, американський письменник і ігровий дизайнер.

1940 — Піна Бауш, німецький хореограф

1948 — Іванова Євгенія Вікторівна, російський літературознавець.

1965 — Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст.

1965 — Половинка Наталія Юхимівна, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Половинка Наталія Юхимівна

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чайки плавають у водоймах – погода буде гарна.

Якщо Польового нагодувати кашею – прикмета до того, що він захистить посіви від негоди.

Сонячний день 27 липня – на гарну осінь.

Багато ос – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лінуватися, а провести день активно.

Не просиджувати день його вдома або на роботі, а вийти на природу.

Також слід відмовитися від алкоголю.

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