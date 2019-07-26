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27 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 липня, віряни вшановують пам'ять преподобного Стефана Махрищського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
27 липня віряни вшановують пам'ять преподобного Стефана Махрищського. Преподобний Стефан Махрищський – друг і співрозмовник преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 27 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іраклій, Костянтин, Петро, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1830 — у Франції почалася Липнева революція
- 1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.
- 1952 — відбулося офіційне відкриття Волго-Донського каналу.
- 1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир'я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.
- 1991 — У Києві створено Спілку офіцерів України.
- 2002 — "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.
- 2006 — Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.
- 2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.
- 2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИПНЯ
- 1912 — Лисяк Олег, український прозаїк, драматург, журналіст.
- 1927 — Биченюк Галина Йосипівна, українська поетеса.
- 1929 — Іван Гнатюк, український поет, прозаїк, перекладач
- 1929 — Хосе Гонсальво Вівес, іспанський скульптор.
- 1931 — Коваленко Юрій Андрійович, український живописець, графік, педагог. Батько живописця Андрія Коваленка.
- 1931 — Рибачук Ада Федорівна, художник-монументаліст, скульптор і графік. Разом із Володимиром Мельниченком є автором замурованої "Стіни Пам'яті" на Байковому кладовищі.
- 1935 — Юрчишин Володимир Іванович, український митець-графік, майстер книжкового оформлення.
- 1937 — Дячков Володимир Якович, український письменник, критик, публіцист.
- 1938 — Гаррі Гайгекс, американський письменник і ігровий дизайнер.
- 1940 — Піна Бауш, німецький хореограф
- 1948 — Іванова Євгенія Вікторівна, російський літературознавець.
- 1965 — Хосе Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст.
- 1965 — Половинка Наталія Юхимівна, українська актриса, співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Чайки плавають у водоймах – погода буде гарна.
- Якщо Польового нагодувати кашею – прикмета до того, що він захистить посіви від негоди.
- Сонячний день 27 липня – на гарну осінь.
- Багато ос – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лінуватися, а провести день активно.
- Не просиджувати день його вдома або на роботі, а вийти на природу.
- Також слід відмовитися від алкоголю.
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