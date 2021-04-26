27 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 квітня, у світі відзначають Всесвітній день дизайну, а віряни вшановують пам'ять святителя Мартіна Сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 квітня віряни вшановують пам'ять святителя Мартіна Сповідника, папи Римського.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: Мартин-лісогон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.

1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.

1956 — відомий боксер Рокі Марчіано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги (43 нокаутом). Титул чемпіона світу він захищав шість разів, причому три рази — у боях з попередніми чемпіонами.

1957 — уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.

1965 — у США запатентовані підгузки "Памперс".

1966 — у Ватикані зустрілись папа римський Павло VI та міністр зовнішніх справ СРСР Андрій Громико.

1992 — рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.

1993 — у Сингапурі вперше після 1949 року відбулась зустріч представників Китайської Народної Республіки та Китайської Республіки (Тайвань) на вищому рівні.

1995 — День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.

2001 — прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.

2005 — свій перший політ здійснив авіалайнер "Airbus A380".

2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.

2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 КВІТНЯ

1820 — Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог.

1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.

1927 — Євген Моргунов , кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним у комедіях Леоніда Гайдая.

, кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним у комедіях Леоніда Гайдая. 1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха. З 1996 року живе в Бельгії.

1932 — Анук Еме, французька кіноакторка.

1966 — В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.

1978 — Олег Тимченко, український хокеїст.

1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ранній зліт бджіл обіцяє червону весну.

Багато соку з берези тече – до пізньої осені.

Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки та стрижі, то прийшла пора саджанці в садах висаджувати.

Побачити в цей день в небі самотнього журавля – до удачі, пару – до весілля, зграю – до приїзду бажаних гостей.

Сни з 26 на 27 квітня дуже важливі. Тому постарайтеся пригадати все, що вам приснилося, до найдрібніших деталей. Сновидіння, побачене вдень 27 квітня, віще. Уві сні ви бачили свого ворога.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не вживайте сьогодні жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

Не можна, щоб в домі був безлад, речі невипрані, а рослини не политі. Інакше у вашому будинку не буде розумних і хороших людей.

Якщо зустрічаєте людину з повним відром або зі сміттєвим пакетом – не переходьте їй дорогу, дайте пройти, інакше ви перейдете дорогу власному везінню.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку