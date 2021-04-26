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27 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 квітня, у світі відзначають Всесвітній день дизайну, а віряни вшановують пам'ять святителя Мартіна Сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 27 квітня віряни вшановують пам'ять святителя Мартіна Сповідника, папи Римського.
У народному календарі ця дата отримала таку назву: Мартин-лісогон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.
- 1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.
- 1956 — відомий боксер Рокі Марчіано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги (43 нокаутом). Титул чемпіона світу він захищав шість разів, причому три рази — у боях з попередніми чемпіонами.
- 1957 — уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.
- 1965 — у США запатентовані підгузки "Памперс".
- 1966 — у Ватикані зустрілись папа римський Павло VI та міністр зовнішніх справ СРСР Андрій Громико.
- 1992 — рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.
- 1993 — у Сингапурі вперше після 1949 року відбулась зустріч представників Китайської Народної Республіки та Китайської Республіки (Тайвань) на вищому рівні.
- 1995 — День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.
- 2001 — прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.
- 2005 — свій перший політ здійснив авіалайнер "Airbus A380".
- 2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.
- 2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 КВІТНЯ
- 1820 — Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог.
- 1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.
- 1927 — Євген Моргунов, кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним у комедіях Леоніда Гайдая.
- 1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха. З 1996 року живе в Бельгії.
- 1932 — Анук Еме, французька кіноакторка.
- 1966 — В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.
- 1978 — Олег Тимченко, український хокеїст.
- 1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ранній зліт бджіл обіцяє червону весну.
- Багато соку з берези тече – до пізньої осені.
- Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки та стрижі, то прийшла пора саджанці в садах висаджувати.
- Побачити в цей день в небі самотнього журавля – до удачі, пару – до весілля, зграю – до приїзду бажаних гостей.
- Сни з 26 на 27 квітня дуже важливі. Тому постарайтеся пригадати все, що вам приснилося, до найдрібніших деталей. Сновидіння, побачене вдень 27 квітня, віще. Уві сні ви бачили свого ворога.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не вживайте сьогодні жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
- Не можна, щоб в домі був безлад, речі невипрані, а рослини не политі. Інакше у вашому будинку не буде розумних і хороших людей.
- Якщо зустрічаєте людину з повним відром або зі сміттєвим пакетом – не переходьте їй дорогу, дайте пройти, інакше ви перейдете дорогу власному везінню.
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