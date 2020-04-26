27 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 квітня, православні віряни вшановують пам'ять Святителя Мартіна та мучеників Антонія й Іоана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують День пам'яті Святителя Мартіна та мучеників Антонія й Іоана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.

1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.

1956 — відомий боксер Роккі Марчіано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги (43 нокаутом). Титул чемпіона світу він захищав шість разів, причому три рази — у боях з попередніми чемпіонами.

1957 — уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.

1965 — у США запатентовані підгузки "Памперс".

1966 — у Ватикані зустрілись папа римський Павло VI і міністр зовнішніх справ СРСР Андрій Громико.

1992 — рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.

1993 — у Сингапурі вперше після 1949 року відбулась зустріч представників Китайської Народної Республіки і Китайської Республіки (Тайвань) на вищому рівні.

1995 — День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.

2001 — прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.

2005 — свій перший політ здійснив авіалайнер "Airbus A380".

2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.

2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 КВІТНЯ

1820 — Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог.

1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.

1927 — Євген Моргунов, кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним у комедіях Леоніда Гайдая.

1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха. З 1996 року живе в Бельгії.

1932 — Анук Еме, французька кіноакторка.

1966 — В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.

1978 — Олег Тимченко, український хокеїст.

1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ранній зліт бджіл – буде чудова весна.

Багато соку з берези тече – до пізньої осені.

Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки і стрижі, то варто уже висаджувати саджанці.

Побачити в цей день в небі самотнього журавля – до удачі, пару – до весілля, зграю – до приїзду бажаних гостей.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не вживайте сьогодні жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

Не можна, щоб в домі був безлад, речі невипрані, а рослини не политі. Інакше у вашому будинку не буде розумних і хороших людей.

Якщо зустрічаєте людину з повним відром або зі сміттєвим пакетом – не переходьте їй дорогу, дайте пройти, інакше ви перейдете дорогу власному везінню.

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