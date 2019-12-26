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27 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 грудня - п'ятниця - фото 1
27 грудня - п'ятниця / maximum.fm

Сьогодні, 27 грудня, віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 грудня віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській. Святий Левкій, докір правителя Кумврікія за несправедливе переслідування християн, після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер. Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.

Фірс, Левкій і Калліник - фото 376533
Фірс, Левкій і Калліник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Левкій, Фірс, Калліник, Аріан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Триває Різдвяний піст
  • 1831 Чарльз Дарвін зійшов на борт корабля Бігль, щоб здійснити подорож, в ході якої він сформулює теорію еволюції
  • 1918 – початок польського повстання в Німеччині
  • 1929 – старт політики ліквідації куркульства як класу, що проводилася з ініціативи Йосипа Сталіна
  • 1938 президент Рузвельт оголошує початок Програми навчання цивільних пілотів і формування Цивільного аеропатруля допоміжної громадянської організації ВПС США
  • 2004 – зафіксовано вибух супернових зірок на відстані близько 50 000 світлових років
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Вибух зірки

ХТО НАРОДИВСЯ 27 грудня

  • 1571 – Йоганн Кеплер, німецький астроном, першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця
  • 1595 – Богдан Хмельницький, видатний український гетьман
  • 1717 – Пій VI, Папа Римський (1775-1799 рр)
  • 1822 – Луї Пастер, французький хімік і біолог
  • 1901 – Марлен Дітріх, відома німецька і американська кіноактриса, співачка
  • 1925 – Мішель Пікколі, французький актор театру і кіно, сценарист і кінорежисер
  • 1934 – Лариса Латиніна, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшої кількості олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор
  • 1948 – Жерар Депардьє, французький актор, лауреат премій Золотий глобус і Сезар
  • 1974 – Альона Вінницька, автор і виконавець пісень в стилі поп-рок. Колишня солістка жіночої поп-групи ВІА Гра
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Богдан Хмельницький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода буде 27 грудня, таким і лютий буде
  • Спекотний і теплий день: літо теж буде спекотним
  • Погода змінюється протягом дня, значить скоро будуть відлиги
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Відлига

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не робіть поспішних висновків
  • Не відмовляйте у допомозі
  • Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

Читайте також: Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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