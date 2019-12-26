27 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 грудня, віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 грудня віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській. Святий Левкій, докір правителя Кумврікія за несправедливе переслідування християн, після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер. Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.

Фірс, Левкій і Калліник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Левкій, Фірс, Калліник, Аріан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Триває Різдвяний піст

1831 – Чарльз Дарвін зійшов на борт корабля Бігль, щоб здійснити подорож, в ході якої він сформулює теорію еволюції

– 1918 – п очаток польського повстання в Німеччині

– п 1929 – с тарт політики ліквідації куркульства як класу, що проводилася з ініціативи Йосипа Сталіна

– с 1938 – президент Рузвельт оголошує початок Програми навчання цивільних пілотів і формування Цивільного аеропатруля – допоміжної громадянської організації ВПС США

– – 2004 – з афіксовано вибух супернових зірок на відстані близько 50 000 світлових років

Вибух зірки

ХТО НАРОДИВСЯ 27 грудня

1571 – Йоганн Кеплер, німецький астроном, першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця

1595 – Богдан Хмельницький, видатний український гетьман

1717 – Пій VI, Папа Римський (1775-1799 рр)

1822 – Луї Пастер, французький хімік і біолог

1901 – Марлен Дітріх, відома німецька і американська кіноактриса, співачка

1925 – Мішель Пікколі, французький актор театру і кіно, сценарист і кінорежисер

1934 – Лариса Латиніна, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшої кількості олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор

1948 – Жерар Депардьє, французький актор, лауреат премій Золотий глобус і Сезар

1974 – Альона Вінницька, автор і виконавець пісень в стилі поп-рок. Колишня солістка жіночої поп-групи ВІА Гра

Богдан Хмельницький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода буде 27 грудня, таким і лютий буде

Спекотний і теплий день: літо теж буде спекотним

Погода змінюється протягом дня, значить скоро будуть відлиги

Відлига

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не робіть поспішних висновків

Не відмовляйте у допомозі

Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

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