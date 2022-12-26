27 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 грудня, у світі відзначають День вирізання сніжинок, а у США – Національний день фруктового пирога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За юліанським календарем сьогодні, 27 грудня, християни вшановують мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія та Калиніка. За Григоріанським календарем відзначають День Святого апостола, первомученика та архидиякона Стефана, а також вшановують пам'ять преподобного Теодора Начертаного сповідника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Степан, Тихін, Йосип, Ферапонт, Давид, Лука, Яків та Іван.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вирізання сніжинок

День конституції в КНДР

Національний день фруктового пирога в США

537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії

1648 — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота

1932 — Постанова ЦВК та РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та "обов'язкового запису паспортів". Селяни паспортів не отримали, тому фактично стали кріпаками, а мандрівних кобзарів почали активніше переслідувати

1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", який міг вмістити 5945 осіб

1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 "Об Украине" ухвалило депортацію 2 тисяч "антирадянських" родин із прикордонних районів України та переселити близь7-8 тисяч господарств "ненадёжного элемента" з західної частини України на східну

1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. А перші фінансові операції МВФ розпочав лише 1 березня 1947 року

1959 — Через 7 поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинули понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас та Самсун втратили житло та упродовж усієїзими потерпали від лютих морозів, які могли досягати 30 градусів

1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років

1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану

1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція

1994 — запрацювала київська станція метро "Позняки"

1997 — запрацювала київська станція метро "Печерська"

2008 — Під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу

Kelly Sikkema on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ГРУДНЯ

1571 — Йоганн Кеплер, німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця

1817 — Бараташвілі Микола Мелітоновіч, грузинський поет-романтик

1822 — Луї Пастер, французький хімік та бактеріолог, основоположник сучасної мікробіології та імунології, який розробив метод консервування (пастеризації) та заходи профілактичної вакцинації проти холери, сибірки та сказу

1876 — Іван Алчевський, український співак (ліричний тенор)та громадський діяч

1885 — Степан Шкурат, український актор театру та кіно

1888 — Теа фон Гарбу, німецька актриса, сценарист, письменниця-фантаст (Метрополіс, Жінка на Місяці)

1901 — Марлен Дітріх, німецька кіноакторка (Шанхайський експрес, Диявол — це жінка, Монте-Карло) та співачка

1908 — Володимир Божик, кобзар та диригент

1934 — Лариса Латиніна (Дирій), українська 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор

1988 — Гейлі Вільямс, американська співачка, фронтвумен рок-гурту Paramore

1993 — Олівія Кук, англійська акторка (Мотель Бейтсів, Першому гравцю приготуватися, Дім Дракона)

1995 — Тімоті Шаламе, американський актор французького походження (Дюна, Маленькі жінки, Не дивися вгору)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 27 грудня тепло, то влітку переважатиме спека;

Якщо вночі на деревах іній, то попереду снігопади;

Якщо у цей день мінлива погода, то скоро прийде відлига;

Якою є погода 27 грудня, такою вона буде й в лютому;

Якщо птахи літають низько над землею, то варто готуватись до негоди.

Roman Trofimiuk on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та кричати;

Не можна дивитись в люстерко у темряві;

Не можна наближатись до річок;

Не можна брати у борг;

Не можна займатись в'язанням та вишиванням;

Не можна відмовлятись від гостей.

Читайте також: Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік