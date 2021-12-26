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27 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 грудня, віряни відзначають День апостола та євангеліста Іоанна. А у світі відзначають День вирізання сніжинок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 27 грудня, католицька церква відзначає День апостола та євангеліста Іоанна, автора одного з Євангелій Ісуса Христа та Одкровення. А ще 27 грудня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Фірса, Левкія та Каллініка, мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Микола, Філімон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1831 – Чарльз Дарвін зійшов на борт корабля "Бігль"
- 1918 – Початок польського повстання в Німеччині
- 1927 – І. В. Сталін оголосив про закінчення дії НЕП-а
- 1929 – Старт політики ліквідації куркульства як класу, що проводилася з ініціативи Йосипа Сталіна
- 1932 – Постанова ЦВК та РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та "обов'язкового запису паспортів"
- 1938 – президент Рузвельт оголошує початок Програми навчання цивільних пілотів
- 1953 – опубліковано перше оповідання Станіслава Лема з циклу Зоряні щоденники Йона Тихого
- 1979 – штурм палацу Аміна у Кабулі, Афганістан. Радянські військові вбили президента Афганістану Хафізулу Аміна
- 2004 – Зафіксовано вибух супернових зірок на відстані близько 50 000 світлових років
- 2008 – розпочалася антитерористична військова операція ізраїльської армії проти Хамас у Секторі Газа
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ГРУДНЯ
- 1571 – Йоган Кеплер, німецький астроном, першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця
- 1595 – Богдан Хмельницький, український гетьман
- 1717 – Пій VI (у світі Джананджело граф Браски), Папа Римський (1775-1799 рр.)
- 1822 – Луї Пастер, французький хімік та біолог
- 1832 – Павло Михайлович Третьяков, російський підприємець та меценат
- 1901 – Марлен Дітріх (Marlene Dietrich), відома німецька та американська кіноактриса, співачка
- 1908 – Василь Маргелов, генерал армії СРСР, командувач Повітряно-десантних військ СРСР
- 1925 – Мішель Пікколі, французький актор театру та кіно, сценарист та кінорежисер
- 1934 – Лариса Латиніна, 9-кратна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики
- 1939 – Еммануїл Віторган, радянський, російський актор театру та кіно, заслужений артист РРФСР
- 1948 – Жерар Депардьє, французький актор, лауреат премій Золотий глобус
- 1971 – Сергій Бодров, російський режисер, актор, сценарист
- 1974 – Альона Вінницька, автор та виконавець пісень у стилі попрок
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- яка погода на Філімона, такою буде лютий
- якщо Філімонів день студений – літо буде спекотним
- снігова та вітряна погода принесе гарний урожай наступного року
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не рекомендується вирушати в далеку дорогу
- день погано підходить для спонтанних покупок
- алкоголь у цей день може завдати непоправної шкоди здоров'ю
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