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27 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 грудня, у світі відзначають День вирізання сніжинок, а віряни вшановують пам'ять мучеників Фірса, Левкія та Калліника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 27 грудня віряни вшановують пам'ять Мучеників Фірса, Левкія та Калліника. Святі мученики Фірс, Левкій і Калліник постраждали за Христа при імператорі Декії (249-251) в Кесарії Віфінській. Святий Левкій, докір правителя Кумврікія за несправедливе переслідування християн, після катувань був усічений мечем. Святий Фірс, засуджений до жорстоких тортур і катувань, переніс їх непошкодженим і Божим повелінням мирно помер. Язичницький жрець Калліник, бачачи мужність і чудеса святого Фірса, увірував у Христа і сміливо сповідав істинну віру, за що і був усічений мечем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Левкій, Фірс, Калліник, Аріан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День вирізання сніжинок
- Триває Різдвяний піст
- 1831 – Чарльз Дарвін зійшов на борт корабля Бігль, щоб здійснити подорож, в ході якої він сформулює теорію еволюції
- 1918 – початок польського повстання в Німеччині
- 1929 – старт політики ліквідації куркульства як класу, що проводилася з ініціативи Йосипа Сталіна
- 1938 – президент Рузвельт оголошує початок Програми навчання цивільних пілотів і формування Цивільного аеропатруля – допоміжної громадянської організації ВПС США
- 2004 – зафіксовано вибух супернових зірок на відстані близько 50 000 світлових років
ХТО НАРОДИВСЯ 27 грудня
- 1571 – Йоганн Кеплер, німецький астроном, першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця
- 1595 – Богдан Хмельницький, видатний український гетьман
- 1717 – Пій VI, Папа Римський (1775-1799 рр)
- 1822 – Луї Пастер, французький хімік і біолог
- 1901 – Марлен Дітріх, відома німецька та американська кіноактриса, співачка
- 1925 – Мішель Пікколі, французький актор театру і кіно, сценарист і кінорежисер
- 1934 – Лариса Латиніна, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшої кількості олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор
- 1948 – Жерар Депардьє, французький актор, лауреат премій Золотий глобус і Сезар
- 1974 – Альона Вінницька, автор і виконавець пісень в стилі попрок. Колишня солістка жіночої попгрупи ВІА Гра
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода сьогодні, така і в лютому буде.
- Якщо в Філімонов день морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.
- Якщо день теплий, то літо буде спекотним.
- Погода протягом дня змінюється – до відлиги.
- Якщо вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.
- Якщо вночі іній, то днем буде снігопад.
- Сині плями над лісом – до снігу.
- Якщо ворони всією зграєю каркають, а гуси лапи під себе підтискають, чекай похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не робіть поспішних висновків
- Не відмовляйте у допомозі
- Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть
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