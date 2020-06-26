Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
27 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 50
Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають Всесвітній день рибальства та День мікро-, малих і середніх підприємств. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Єлисея.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.
- 1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.
- 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.
- 1932 — в Сіамі проголошена конституція.
- 1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.
- 1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.
- 1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 2001 — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.
- 2017 – у м. Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.
Пам'ятник Тарасові Шевченку у Вашингтоні
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ
- 1040 — Ласло I Святий, король Угорщини (з 1077 р.).
- 1462 — Людовик XII Справедливий, король Франції (1498–1515 рр.).
- 1550 — Карл IX, король Франції, син Катерини Медичі.
- 1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича.
- 1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр (1838 — 28.05.1914).
- 1877 — Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат.
- 1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.
- 1929 — Петер Палоташ (Потелецький), угорський футболіст, олімпійський чемпіон Гельсінкі.
- 1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.
- 1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
Владислав Заремба
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо багато комарів, то буде хороший урожай ягід, а мошки – на гриби.
- Ворони каркають на негоду.
- Горобці зранку купаються в пилу, то після обіду буде дощ.
- Журавель танцює на потепління.
- Коні іржуть – добрий овес на підході.
- Півень головою трясе, недоречно співає – біда хмари жене.
- Совка починає яйцекладку – дощі починаються.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна сіяти гречку.
- Заборонено одягати речі темних відтінків.
- Не варто позичати сьогодні комусь гроші.
Читайте також: Гороскоп на 27 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:53Блогер показав, як можна використати непотрібні бутлі з-під води: коти будуть у захваті
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
21:1127 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51NASA оголосило конкурс на проєкт найкращого космічного туалету
-
20:24Бюджетний камерофон: експерти DxOMark протестували камеру iPhone SE (2020)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:52Ford представив чотирнадцяте покоління моделі F-150: фото
-
19:42Сексу не буде? Як коронавірус вплинув на потенцію
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно
-
19:20Ігор Кондратюк назвав свої улюблені місця в Україні
-
19:13Переможець по життю: новенький Lamborghini розбили за пів години після покупки
-
18:53Якою буде погода у липні в Україні
-
18:42Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи
-
18:31Netflix готує до виходу аніме-серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Названий вітамін, який захищає зір
-
18:10Гороскоп на 27 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
17:50Дивіться трейлер фільму Гренландія з Джерардом Батлером
-
17:42Як нові ціни на смартфони вплинули на потенційних покупців
-
17:22Як довго коронавірус живе у річковій воді
-
17:13Чому варто дивитися в очі своєму діловому партнерові
-
16:53Які знаки Зодіаку найскладніші серед жінок
-
16:42Міленіали та зумери засумували за роботою в офісі: дослідження
-
16:21Три речі, які ви робите на роботі неправильно
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
16:00Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
-
14:3115 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те
-
12:00ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня
-
07:13Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
- 25 червня
-
21:26Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений
-
18:55Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок