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27 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають Всесвітній день рибальства та День мікро-, малих і середніх підприємств. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Єлисея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Володимир, Георгій, Єлисей, Йосип, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.
  • 1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.
  • 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.
  • 1932 — в Сіамі проголошена конституція.
  • 1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.
  • 1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.
  • 1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 2001 — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.
  • 2017 – у м. Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.
Пам'ятник Тарасові Шевченку у Вашингтоні - фото 412492
Пам'ятник Тарасові Шевченку у Вашингтоні

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ

  • 1040 — Ласло I Святий, король Угорщини (з 1077 р.).
  • 1462 — Людовик XII Справедливий, король Франції (1498–1515 рр.).
  • 1550 — Карл IX, король Франції, син Катерини Медичі.
  • 1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича.
  • 1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр (1838 — 28.05.1914).
  • 1877 — Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат.
  • 1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.
  • 1929 — Петер Палоташ (Потелецький), угорський футболіст, олімпійський чемпіон Гельсінкі.
  • 1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.
  • 1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
Владислав Заремба - фото 412493
Владислав Заремба

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо багато комарів, то буде хороший урожай ягід, а мошки – на гриби.
  • Ворони каркають на негоду.
  • Горобці зранку купаються в пилу, то після обіду буде дощ.
  • Журавель танцює на потепління.
  • Коні іржуть – добрий овес на підході.
  • Півень головою трясе, недоречно співає – біда хмари жене.
  • Совка починає яйцекладку – дощі починаються.
27 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 411838

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна сіяти гречку.
  • Заборонено одягати речі темних відтінків.
  • Не варто позичати сьогодні комусь гроші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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