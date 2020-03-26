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27 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 березня – п'ятниця

Сьогодні, 27 березня, віряни відзначають Федорів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Федорів день. У цей день поклоняються домашній худобі, доглядають за тваринами. День ще називають Федіра-скотара, оскільки худоба сьогодні в особливій пошані. Прикмети на 27 березня впливають на здоров'я і добробут життя.

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Федір-скотар

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 березня, іменини відзначають власники таких імен: Бенедикт, Роман, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день театру
  • 1512 – іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон відкрив Флориду
  • 1793 – Катерина II видала маніфест про включення Правобережної України до складу Російської імперії
  • 1836 – у штаті Огайо відкрито перший храм мормонів
  • 1855 – у США запатентовано керосин
  • 1943 – раднарком України прийняв постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка
  • 1966 – пес на прізвисько Піклз і його господар Девід Корбетт стали героями дня в Англії, знайшовши на галявині одного з Лондонських парків вкрадену тиждень тому "Золоту богиню", статуетку богині перемоги Ніке, що вручалася найкращій футбольній команді світу
  • 1990 – у Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса
  • 1998 – у штаті Індіана (США) помічено декілька груп НЛО
  • 1998 – НАТО оголосила про початок тренувань албанських прикордонників для охорони кордону з Югославією
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Музей Шерлока Холмса

ХТО НАРОДИВСЯ 27 БЕРЕЗНЯ

  • 1416 – Франческо ді Паола, італійський священник, відлюдник, католицький святий, покровитель італійських моряків
  • 1744 – Олексій Мусін-Пушкін, граф, який знайшов Слово о полку Ігоревім
  • 1824 – Йоханн Хітторф, німецький фізик, який відкрив іони
  • 1845 – Вільгельм Конрад Рентген, німецький фізик, перший лауреат Нобелівської премії 1901 року в галузі фізики
  • 1863 – Генрі Ройс, англійський промисловець, сер, засновник компанії Роллс Ройс
  • 1868 – Патті Сміт Хілл, американський дитячий педагог, яка написала разом з сестрою Мілдред найвідомішу пісеньку США Happy Birthday to You
  • 1927 – Мстислав Ростропович, віолончеліст, диригент, народний артист СРСР
  • 1952 – Марія Шнайдер, французька кіноактриса
  • 1963 – Квентін Тарантіно – актор, сценарист, режисер і продюсер (Кримінальне чтиво)
  • 1970 – Мерая Кері, американська поп, ритм-енд-блюз співачка, автор пісень, музичний продюсер і актриса.
  • 1975 – Стейсі Фергюсон (Фергі), вокалістка Black Eyed Peas
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Квентін Тарантіно

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень точно
  • Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя
  • Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться
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Весняний мороз

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Вкрай небажано брати до рук гострі предмети
  • Не можна дивитися на себе у дзеркало
  • Не варто також забувати про минуле і предків

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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