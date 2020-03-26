27 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 березня, віряни відзначають Федорів день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Федорів день. У цей день поклоняються домашній худобі, доглядають за тваринами. День ще називають Федіра-скотара, оскільки худоба сьогодні в особливій пошані. Прикмети на 27 березня впливають на здоров'я і добробут життя.

Федір-скотар

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 березня, іменини відзначають власники таких імен: Бенедикт, Роман, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день театру

1512 – іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон відкрив Флориду

1793 – Катерина II видала маніфест про включення Правобережної України до складу Російської імперії

1836 – у штаті Огайо відкрито перший храм мормонів

1855 – у США запатентовано керосин

1943 – раднарком України прийняв постанову про створення літературного музею Тараса Шевченка

1966 – пес на прізвисько Піклз і його господар Девід Корбетт стали героями дня в Англії, знайшовши на галявині одного з Лондонських парків вкрадену тиждень тому "Золоту богиню", статуетку богині перемоги Ніке, що вручалася найкращій футбольній команді світу

1990 – у Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса

1998 – у штаті Індіана (США) помічено декілька груп НЛО

1998 – НАТО оголосила про початок тренувань албанських прикордонників для охорони кордону з Югославією

Музей Шерлока Холмса

ХТО НАРОДИВСЯ 27 БЕРЕЗНЯ

1416 – Франческо ді Паола, італійський священник, відлюдник, католицький святий, покровитель італійських моряків

1744 – Олексій Мусін-Пушкін, граф, який знайшов Слово о полку Ігоревім

1824 – Йоханн Хітторф, німецький фізик, який відкрив іони

1845 – Вільгельм Конрад Рентген, німецький фізик, перший лауреат Нобелівської премії 1901 року в галузі фізики

1863 – Генрі Ройс, англійський промисловець, сер, засновник компанії Роллс Ройс

1868 – Патті Сміт Хілл, американський дитячий педагог, яка написала разом з сестрою Мілдред найвідомішу пісеньку США Happy Birthday to You

1927 – Мстислав Ростропович, віолончеліст, диригент, народний артист СРСР

1952 – Марія Шнайдер, французька кіноактриса

1963 – Квентін Тарантіно – актор, сценарист, режисер і продюсер (Кримінальне чтиво)

1970 – Мерая Кері, американська поп, ритм-енд-блюз співачка, автор пісень, музичний продюсер і актриса.

1975 – Стейсі Фергюсон (Фергі), вокалістка Black Eyed Peas

Квентін Тарантіно

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень точно

Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя

Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться

Весняний мороз

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Вкрай небажано брати до рук гострі предмети

Не можна дивитися на себе у дзеркало

Не варто також забувати про минуле і предків

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні