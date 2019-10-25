Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
26 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 4
Сьогодні, 26 жовтня, за церковним календарем відбувається святкування на честь Іверської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Іверської ікони Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1636 — Заснований Гарвардський коледж, що став в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі.
- 1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
- 1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
- 1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.
- 1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
- 1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.
- 1944 — червоноармійські війська оволоділи містами Закарпаття Виноградів, Великий Березний, Мукачеве.
- 1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
- 1991 — створена Соціалістична партія України.
- 2012 — Святкування першого дня любові до себе.
- 2014 — Парламентські вибори в Україні.
-
Гарвардський університет
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЖОВТНЯ
- 1901 — Норд Бенедикт Наумович, український і російський театральний режисер і педагог, народний артист УРСР.
- 1947 — Хілларі Клінтон, американський політик, державний секретар США (2009–2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009), колишня Перша леді США з 1993 до 2001.
- 1947 — Ольга Матешко, українська актриса.
- 1950 — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник.
- 1916 — Міттеран Франсуа, колишній президент Франції.
- 1992 — Олександр Пушко, український поет.
Хілларі Клінтон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.
- Небо темно-синього кольору і здається дуже високим – чекайте дощу.
- Почули, що високовольтні дроти гудуть голосніше звичайного або по небу швидко пливуть хмари з півдня на північ, отже, наближається негода.
- Якщо протягом доби температура повітря майже не змінилася, то ще довго буде похмуро.
- Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – очікується мінлива погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Забороняється влаштовувати гучні гуляння.
- Не варто зичити сусідам дрібні побутові предмети.
- Не можна лаятися.
Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіак
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:0326 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Лайфхаки з медом: як зміцнити імунітет
-
20:14Культові трилери-детективи, від яких мороз по шкірі
-
19:41Що значить буква "i" в словах iPod, iPhone та iPad?
-
19:26Соковита домашня шаурма: елементарно просто
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:09Вакцинація від дифтерії: коли робити щеплення, види і ціна вакцини
-
18:53Жінка сховала камеру в грудях і дізналася багато нового: відео
-
18:39Рибалка зловив щуку, розміром з людину: фотофакт
-
18:29Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
-
18:10Гороскоп на 26 жовтня 2019: яких знаків Зодіаку чекає напружений день
-
17:44У мережу злили неоднозначний знімок Емілі Ратажковскі
-
17:32Зінченко потрапив у лікарню: скільки матчів пропустить футболіст
-
17:20Як швидко заснути, якщо не спиться: без овечок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Як змінилися актори фільму Американський пиріг
-
16:16Найбільша авіакомпанія України скорочує рейси
-
15:58Знайдено найгучнішу пташку на планеті
-
15:45Дифтерія в Україні: що це за хвороба, симптоми, лікування і профілактика
-
15:35В Україні введуть електронні автомобільні номери
-
15:22Ломаченко здивував фантастичним трюком: фотошоп?
-
14:43Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв
-
14:33Тіна Кароль і Dan Balan заінтригували спільним фото
-
14:14Хайді Клум здивувала фанатів надто відвертим декольте: пікантне відео
-
13:49Зоряні війни 9: у мережу злили фінальні кадри фільму
-
20:14Культові трилери-детективи, від яких мороз по шкірі
-
16:42Як змінилися актори фільму Американський пиріг
-
14:43Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв
-
12:15Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи
-
09:51Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні
-
08:25Банкнота в 1000 гривень надійшла в обіг: як виглядає нова купюра
-
07:17Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 24 жовтня
-
21:31ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:30Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
-
12:00Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
Радіо Максимум › Новини › Україна ›