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Серіал Великі Вуйки Хелловін

26 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 26 жовтня, за церковним календарем відбувається святкування на честь Іверської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Іверської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1636 — Заснований Гарвардський коледж, що став в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі.
  • 1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
  • 1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
  • 1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.
  • 1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
  • 1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.
  • 1944 — червоноармійські війська оволоділи містами Закарпаття Виноградів, Великий Березний, Мукачеве.
  • 1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
  • 1991 — створена Соціалістична партія України.
  • 2012 — Святкування першого дня любові до себе.
  • 2014 — Парламентські вибори в Україні.
  • Гарвардський університет - фото 363776
    Гарвардський університет

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЖОВТНЯ

  • 1901 — Норд Бенедикт Наумович, український і російський театральний режисер і педагог, народний артист УРСР.
  • 1947 — Хілларі Клінтон, американський політик, державний секретар США (2009–2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009), колишня Перша леді США з 1993 до 2001.
  • 1947 — Ольга Матешко, українська актриса.
  • 1950 — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник.
  • 1916 — Міттеран Франсуа, колишній президент Франції.
  • 1992 — Олександр Пушко, український поет.
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Хілларі Клінтон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.
  • Небо темно-синього кольору і здається дуже високим – чекайте дощу.
  • Почули, що високовольтні дроти гудуть голосніше звичайного або по небу швидко пливуть хмари з півдня на північ, отже, наближається негода.
  • Якщо протягом доби температура повітря майже не змінилася, то ще довго буде похмуро.
  • Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – очікується мінлива погода.
26 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 361858

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Забороняється влаштовувати гучні гуляння.
  • Не варто зичити сусідам дрібні побутові предмети.
  • Не можна лаятися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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