26 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 жовтня, за церковним календарем відбувається святкування на честь Іверської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Іверської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1636 — Заснований Гарвардський коледж, що став в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі.

1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.

1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.

1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.

1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.

1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.

1944 — червоноармійські війська оволоділи містами Закарпаття Виноградів, Великий Березний, Мукачеве.

1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.

1991 — створена Соціалістична партія України.

2012 — Святкування першого дня любові до себе.

2014 — Парламентські вибори в Україні.

Гарвардський університет

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЖОВТНЯ

1901 — Норд Бенедикт Наумович, український і російський театральний режисер і педагог, народний артист УРСР.

1947 — Хілларі Клінтон, американський політик, державний секретар США (2009–2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009), колишня Перша леді США з 1993 до 2001.

1947 — Ольга Матешко, українська актриса.

1950 — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник.

1916 — Міттеран Франсуа, колишній президент Франції.

1992 — Олександр Пушко, український поет.

Хілларі Клінтон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.

Небо темно-синього кольору і здається дуже високим – чекайте дощу.

Почули, що високовольтні дроти гудуть голосніше звичайного або по небу швидко пливуть хмари з півдня на північ, отже, наближається негода.

Якщо протягом доби температура повітря майже не змінилася, то ще довго буде похмуро.

Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – очікується мінлива погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Забороняється влаштовувати гучні гуляння.

Не варто зичити сусідам дрібні побутові предмети.

Не можна лаятися.

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