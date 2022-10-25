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26 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 жовтня, у світі відзначають День інтерсекс-людей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 26 жовтня, вшановують пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіла, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1861 – Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
- 1863 – В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
- 1863 – В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.
- 1900 – В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
- 1905 – Швеція і Норвегія розривають союз.
- 1938 – Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал – нейлон.
- 1944 – Війська США знищили японський флот в затоці Лійт на Філіппінах.
- 1962 – Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
- 2012 – Святкування першого дня любові до себе.
- 2014 – Парламентські вибори в Україні.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЖОВТНЯ
- 1885 – Андрій Ніковський, український громадський і політичний діяч, міністр закордонних справ в уряді УНР.
- 1901 – Бенедикт Норд, український і російський театральний режисер і педагог.
- 1947 – Гілларі Клінтон, американський політик, державний секретар США (2009-2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009), колишня Перша леді США з 1993 до 2001.
- 1947 – В'ячеслав Криштофович, український кінорежисер і сценарист. Член-кореспондент Академії мистецтв України (1997). Заслужений діяч мистецтв України (2000).
- 1947 – Ольга Матешко, українська актриса.
- 1950 – Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник.
- 1992 – Олександр Пушко, український поет.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Півень ввечері несподівано почав кукурікати – до зміни погоди.
- Півні рано вранці заспівали – до потепління.
- Хмари з півдня швидко по небу біжать – до негоди.
- Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.
- Хмари червоного кольору – до дощу. Якщо вони з півдня йдуть – до поривчастого вітру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна сваритися, лихословити та бажати зла будь-кому.
- Небажано починати нові справи або планувати поїздки – вони будуть невдалими.
- Також не можна зловживати алкогольними напоями.
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