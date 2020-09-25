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26 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 26 вересня проводять попереднє святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а також вшановують пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Європейський день мов.
  • Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
  • Всесвітній день контрацепції.
  • 1960 — Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.
  • 1961 — на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman".
  • 1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку.
  • 1969 — вийшов останній студійний альбом гурту Бітлз "Abbey Road".
  • 1991 — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією.
  • 1995 — Україна прийнята до Ради Європи.
  • 2001 — день народження польської Вікіпедії.
  • 2012 — убивство в ТРЦ "Караван". Підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру.
  • 2017 — пожежа на складі боєприпасів в Калинівці. В зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ

  • 1901 — Семен Скляренко, український письменник, автор історичних романів та белетрист.
  • 1919 — Олександр Гринько, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
  • 1919 — Матилде Камю, іспанська поетеса.
  • 1921 — Федір Сарана, український бібліограф і літературознавець.
  • 1936 — Євген Пронюк, український правозахисник і дисидент.
  • 1940 — Степан Наливайко, український сходознавець-індолог, письменник, перекладач.
  • 1948 — Владимир Ремек, перший чеський космонавт.
  • 1949 — Юрій Єлісеєв, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
  • 1954 — Олександр Буценко, український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець.
  • 1965 — Петро Порошенко, український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України.
  • 1981 — Серена Вільямс, американська тенісистка-професіонал, молодша сестра тенісистки Вінус Вільямс.
  • 1989 — Юлія Остапчук, українська борчиня.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.
  • Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.
  • У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.
  • З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.
  • Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.26 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 426777

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено сьогодні розбивати дзеркало.
  • У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.
  • Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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