26 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 26 вересня проводять попереднє святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а також вшановують пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Європейський день мов.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Всесвітній день контрацепції.

1960 — Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.

1961 — на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman".

1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку.

1969 — вийшов останній студійний альбом гурту Бітлз "Abbey Road".

1991 — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією.

1995 — Україна прийнята до Ради Європи.

2001 — день народження польської Вікіпедії.

2012 — убивство в ТРЦ "Караван". Підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру.

2017 — пожежа на складі боєприпасів в Калинівці. В зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ

1901 — Семен Скляренко, український письменник, автор історичних романів та белетрист.

1919 — Олександр Гринько, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1919 — Матилде Камю, іспанська поетеса.

1921 — Федір Сарана, український бібліограф і літературознавець.

1936 — Євген Пронюк, український правозахисник і дисидент.

1940 — Степан Наливайко, український сходознавець-індолог, письменник, перекладач.

1948 — Владимир Ремек, перший чеський космонавт.

1949 — Юрій Єлісеєв, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1954 — Олександр Буценко, український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець.

1965 — Петро Порошенко, український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України.

1981 — Серена Вільямс, американська тенісистка-професіонал, молодша сестра тенісистки Вінус Вільямс.

1989 — Юлія Остапчук, українська борчиня.

View this post on Instagram A post shared by Петро Порошенко (@petroporoshenko) on Aug 12, 2020 at 8:56am PDT

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.

Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.

У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.

З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.

Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено сьогодні розбивати дзеркало.

У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.

Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні