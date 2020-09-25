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26 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 26 вересня проводять попереднє святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а також вшановують пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, Тереза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Європейський день мов.
- Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
- Всесвітній день контрацепції.
- 1960 — Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.
- 1961 — на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman".
- 1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку.
- 1969 — вийшов останній студійний альбом гурту Бітлз "Abbey Road".
- 1991 — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією.
- 1995 — Україна прийнята до Ради Європи.
- 2001 — день народження польської Вікіпедії.
- 2012 — убивство в ТРЦ "Караван". Підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру.
- 2017 — пожежа на складі боєприпасів в Калинівці. В зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах потрапили населені пункти у радіусі 5 км.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ
- 1901 — Семен Скляренко, український письменник, автор історичних романів та белетрист.
- 1919 — Олександр Гринько, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
- 1919 — Матилде Камю, іспанська поетеса.
- 1921 — Федір Сарана, український бібліограф і літературознавець.
- 1936 — Євген Пронюк, український правозахисник і дисидент.
- 1940 — Степан Наливайко, український сходознавець-індолог, письменник, перекладач.
- 1948 — Владимир Ремек, перший чеський космонавт.
- 1949 — Юрій Єлісеєв, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
- 1954 — Олександр Буценко, український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець.
- 1965 — Петро Порошенко, український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України.
- 1981 — Серена Вільямс, американська тенісистка-професіонал, молодша сестра тенісистки Вінус Вільямс.
- 1989 — Юлія Остапчук, українська борчиня.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вітер змінив напрям зі східного на західний – до швидкого дощу.
- Якщо рано з осені кури почнуть линяти, то зима буде тепла.
- У канавах на воді виникли бульбашки і чути булькання – до негоди.
- З'їжте у цей день редьку – хворіти будете рідко.
- Якщо дитина до дев'яти років в цей день наїсться досхочу страв з ріпи – це зміцнить їй розум.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено сьогодні розбивати дзеркало.
- У цю суботу краще не влаштовувати бурхливих вечірок. Вважається, що після сильних веселощів прийде настільки ж відчутний смуток.
- Цей день погано підходить для прибирання, але добре – для облаштування будинку і нових дизайнерських рішень.
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